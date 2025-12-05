Laurent Simons ukazuje, že vek je len číslo.
Laurent Simons už od detstva ukazuje výnimočné schopnosti. Keď mal len štyri roky, nastúpil do základnej školy, ktorú úspešne dokončil už po 2 rokoch. Maturitu dokonca získal v ôsmich a bakalársky titul z fyziky mu bol udelený už vo veku 12 rokov.
Psychologické testy ukázali, že chlapcove IQ je až 145 a rodičia odhalili aj jeho fotografickú pamäť. Od útleho veku sa zaujímal o zložité oblasti fyziky, píše portál ScienceAlert.
Už ako tínedžer sa začal sústrediť na prepojenie fyziky a medicíny. Počas stáže v Max Planck Institute sa začal venovať aj umelej inteligencii, ktorá mu dnes pomáha skúmať napríklad včasnú diagnostiku rakoviny. Po obhajobe dizertácie v Antverpách sa Laurent rozhodol pokračovať doktorandom v Mníchove, a to v oblasti lekárskych vied a umelej inteligencie.
Dokonca aj technologické spoločnosti z USA a Číny sa podľa denníka Brussels Times snažili získať Laurenta do svojich výskumných centier, no jeho rodičia všetky ponuky odmietli.
Aj keď Laurent nie je historicky najmladším držiteľom PhD. – rekord patrí Karlovi Witteovi, ktorý titul získal vo veku 13 rokov v roku 1814. Príbeh Laurenta fascinuje svet. Rodičia zdôrazňujú, že napriek mimoriadnym schopnostiam zostáva aj obyčajným tínedžerom.