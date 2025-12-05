Fanúšikovia sa môžu tešiť. Disney zverejnilo prvú ukážku k filmu Camp Rock 3. Film dorazí budúce leto na Disney+ a Disney Channel.
Fanúšikovia môžu začať počítať dni. Po rokoch špekulácií Disney oficiálne ohlásilo tretí film Camp Rock. Ide o pripravovaný hudobný film od Disney, pokračovanie populárnej série z rokov 2008 a 2010. Oba filmy sa radia medzi desať najpopulárnejších produkcií Disney Channel, píše Variety.
Jonas Brothers sa vracajú do Camp Rocku ako Shane, Nate a Jason Gray. V prvom teaseri chalani nostalgicky spomínajú na pôvodné filmy. Nick hovorí o hudbe a priateľstvách, Joe dodáva, že sa vracajú tam, kde to všetko začalo.
Príbeh začína, keď Connect 3 prichádza o predskupinu počas veľkého turné. Kapela sa preto vracia do Camp Rocku a hľadá novú hviezdu medzi táborníkmi. Film sľubuje napätie, nové priateľstvá, odhalenia aj nečakané romániky.
We're back!! #CampRock3 is now in production 🎤 pic.twitter.com/dZ4hfSKY1s— Disney+ (@DisneyPlus) September 17, 2025
Demi Lovato, hviezda prvých dvoch filmov, sa podieľa na projekte ako výkonná producentka. Pred pár mesiacmi sa Demi vyjadrila k pripravovanému filmu na svojom Instagrame, kde napísala: „Ďalší diel, ale v camp štýle!! Držím palce tejto novej partii účastníkov tábora.“ Za réžiou stojí Veronica Rodriguez, scenár k filmu napísala Eydie Faye a choreografiu pripravuje Jamal Sims.