Domi Alagia zabojuje o titul krásy. Stala sa finalistkou súťaže Miss Czech Republic

Jedna z najpopulárnejších influenceriek, účastníčka Love Islandu a speváčka Dominique Alagia sa odhodlala k ďalšej výzve.
Domi prekvapila všetkých svojich fanúšikov a fanúšičky, keď organizácia Miss Czech Republic oznámila, že sa influencerka dostala do semifinále. Nedostala sa tam klasickou cestou kastingov, ale prostredníctvom divokej karty, kde rozhodovali fotky na sociálnych sieťach.
Bývalá účastníčka Love Islandu sa do súťaže krásy prihlásila už pred dvoma rokmi, no nakoniec z nej odstúpila kvôli časovým dôvodom. Preto už zhruba tuší, ako to v Miss Czech Republic prebieha.
Vtedy sa stretla s veľkou odozvou, kde ju ľudia podporovali, ale našli sa aj takí, ktorí jej slávu cez sociálne siete vyčítali a brali to ako niečo neférové voči ostatným dievčatám.
Domča si ale aj tak povedala, že tomu dá druhú šancu a ani sa netají tým, že by rada vycestovala na svetovú súťaž Miss Grand International, ak by sa jej podarilo získať titul Miss Grand Czech Republic, ktorý tento rok vyhrala Markéta Mörwicková a minulý rok influencerka Veronica Biasiol. V komentároch pod fotkou, ktorá oznamuje jej postup do semifinále, napísala: „Road to Miss Grand.“
Do Miss Czech Republic sa poslednou dobou často hlásia účastníčky z reality shows. V TOP 10 sa v roku 2024 umiestnila Petra Beníšková z Love Islandu, teraz sa do súťaže hlásia Erika z tohtoročného Love Islandu, Hanka Dědková z druhej série alebo Anička z Ruže pre nevestu.