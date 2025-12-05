Kategórie
dnes 5. decembra 2025 o 9:43
Čas čítania 0:53
Ella Petrová

Domi Alagia zabojuje o titul krásy. Stala sa finalistkou súťaže Miss Czech Republic

Jedna z najpopulárnejších influenceriek, účastníčka Love Islandu a speváčka Dominique Alagia sa odhodlala k ďalšej výzve.

Domi prekvapila všetkých svojich fanúšikov a fanúšičky, keď organizácia Miss Czech Republic oznámila, že sa influencerka dostala do semifinále. Nedostala sa tam klasickou cestou kastingov, ale prostredníctvom divokej karty, kde rozhodovali fotky na sociálnych sieťach.

Domi Alagia
Zdroj: Instagram / @missczechrepublic
Bývalá účastníčka Love Islandu sa do súťaže krásy prihlásila už pred dvoma rokmi, no nakoniec z nej odstúpila kvôli časovým dôvodom. Preto už zhruba tuší, ako to v Miss Czech Republic prebieha.

Vtedy sa stretla s veľkou odozvou, kde ju ľudia podporovali, ale našli sa aj takí, ktorí jej slávu cez sociálne siete vyčítali a brali to ako niečo neférové voči ostatným dievčatám.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený MISS CZECH REPUBLIC (@missczechrepublic)

Domča si ale aj tak povedala, že tomu dá druhú šancu a ani sa netají tým, že by rada vycestovala na svetovú súťaž Miss Grand International, ak by sa jej podarilo získať titul Miss Grand Czech Republic, ktorý tento rok vyhrala Markéta Mörwicková a minulý rok influencerka Veronica Biasiol. V komentároch pod fotkou, ktorá oznamuje jej postup do semifinále, napísala: „Road to Miss Grand.“

"Domi Alagia sa na špičku Influencer Monitoru dostala behom jesene. Zásadná pre ňu bola pravdepodobne účasť v Love Islande 2024, ktorý vysielala TV Nova," povedal vedúci projektu Influencer Monitoru Radek Tahal z Katedry marketingu FPH VŠE. Domi je už dlho influencerkou. Veľkú pozornosť verejnosti si získala účasťou v reality šou Love Island, kde sa zoznámila so "Spicy Pájom". Dokopy sa však dali až neskôr. Existujú dohady, že o Dominique Alagia mali záujem nielen bombshells z Love Islandu, ale aj mladá hviezda FC Barcelony, 17-ročný Lamine Yamal, s ktorým sa údajne aj stretla.
Zobraziť galériu
(5)

Do Miss Czech Republic sa poslednou dobou často hlásia účastníčky z reality shows. V TOP 10 sa v roku 2024 umiestnila Petra Beníšková z Love Islandu, teraz sa do súťaže hlásia Erika z tohtoročného Love Islandu, Hanka Dědková z druhej série alebo Anička z Ruže pre nevestu.

INFLUENCERI MODELING
