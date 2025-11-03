Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
včera 3. novembra 2025 o 21:15
Čas čítania 1:21
Zdenka Hvolková

Titul víťazov piatej série šou Love Island získali Patricie a Honzi. Diváci rozhodli v tesnom hlasovaní

Titul víťazov piatej série šou Love Island získali Patricie a Honzi. Diváci rozhodli v tesnom hlasovaní
Zdroj: TV Markíza, VOYO
Vo veľkom finále si všetky tri finálové páry pripomenuli ich cestu súťažou, pričom o konečnom poradí a víťaznej dvojici tradične rozhodli diváci hlasovaním v mobilnej aplikácii Love Island Česko & Slovensko.

Piata séria Love Island Česko & Slovensko sa zaradila medzi najsilnejšie a najúspešnejšie ročníky tejto populárnej reality šou. Veľkolepé finále v slávnostne vyzdobenej vile na Tenerife prinieslo silné emócie, napätie až do poslednej chvíle a mimoriadne tesný súboj o víťazstvo.

Slávnostného galavečera sa zúčastnili rodinní príslušníci finalistov, priatelia, ale aj účastníci predošlých sérií Love Island.

Na diaľku sa prostredníctvom videohovoru pripojili minuloroční víťazi, snúbenci Kiki a Trabo. Osobne do vily zavítali aj víťazi prvej série a dnes už aj rodičia Laura a Martin, a taktiež víťazi druhej série a čerství manželia Denisa a Kryštof.

love island honza michálek patrícia love island honza michálek patrícia love island honza michálek patrícia love island honza michálek patrícia
O víťazoch už tradične rozhodli diváci hlasovaním v aplikácii Love Island, pričom rozdiel medzi dvojicami bol mimoriadne tesný. Na treťom mieste sa umiestnili Adri a Honza a druhé miesto obsadili Kika a Dušan. Titul víťazov piatej série získali Patricie a Honzi, ktorí si svojou úprimnosťou, energiou a vzájomnou podporou získali nielen srdcia ostatných ostrovanov, ale aj divákov.

„Pred odchodom na Love Island mi intuícia hovorila, že tu na mňa niekto čaká, ale nečakala som, že tu naozaj niekoho stretnem, budem s ním až do finále a vo finále to aj vyhráme,“ prezradila Patricie bezprostredne po víťazstve.

„Mám to úplne rovnako. Absolútne som to nečakal a už vôbec nie, že budeme mať takú priazeň divákov a že sa tu zamilujem tak, ako som sa zamiloval,“ dodal Honzi.

love island honza michálek patrícia love island honza michálek patrícia love island honza michálek patrícia love island honza michálek patrícia
Na záver slávnostného večera víťazov čakala posledná skúška dôvery, rozhodnutie o výhre vo výške 75 000 eur. Honzi, ktorý si vyžreboval obálku s výhrou, ani na okamih nezaváhal a rozhodol sa podeliť o ňu s Patriciou. Ich Love Island rozprávka tak mala skutočne krásny koniec.

Fanúšikovia Love Islandu však o romantiku neprídu ani po finále. Už 18. novembra 2025 na Voyo príde ďalšia dávka lásky a emócií - nová séria reality šou Ruža pre nevestu Česko, v ktorej čaká dievčatá poriadne prekvapenie: bojovať totiž nebudú o srdce jedného muža, ale rovno dvoch. Sympaťáci Martin a Míra sú totiž dvojičky. A hoci sú si na prvý pohľad viac než podobní, povahou, a najmä vkusom na ženy, sa od seba líšia.

ČESKO LOVE ISLAND SLOVENSKO
