Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 2. novembra 2025 o 7:30
Čas čítania 9:30

Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu

Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
Zdroj: VOYO/ Love Island
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Dala by mu ešte šancu?

Adéla Šedová pochádza zo Zlína a do Love Islandu sa prihlásila z vlastnej iniciatívy. Hneď na začiatku jej padol do oka Daniel, s ktorým vytvorila pár. Sympatie mala aj k Martinovi a aj napriek tomu, že vzťahu dali šancu, nakoniec sa vrátila naspäť k Danielovi. Ich vzťah stroskotal počas skúšky na Casa Amor, keď si Daniel priviedol do vily Klaudia a Adélu tým vyradil zo šou. Na toto obdobie si Adéle nespomína dobre a celú epizódu si zatiaľ nepozrela. „Je nepríjemné sa na to pozerať a prežívať to znova, pretože to bolo asi najhoršie obdobie celého Love Islandu,“ povedala pre Refresher.

Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor) 18. októbra 2025 o 18:00

Diváci rozhodli o tom, že sa Adéla môže vrátiť do vily. Aj napriek tomu, že prišla, rozhodla sa hneď vrátiť naspäť domov. „Keď som videla reakciu ostatných srdiečok hovorila som si, že by som tam s nimi ešte rada zostala. Ale myslím si, že som urobila dobre. Stojím si za tým, čo som tam povedala a aj za tým, že som odišla,“ spomína.

Momentálne s Danielom vychádza dobre a stretli sa hneď, keď sa vrátil do Česka. „On prevzal iniciatívu a prišiel za mnou cez víkend do Zlína. Sadli sme si a všetko sme si vyrozprávali.“

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Aký vzťah majú s Danielom.
  • Aké bolo ich stretnutie po vile.
  • Či premýšľala o tom, že by sa k nemu ešte vrátila.
  • Ako sa pozerá na vzťah Martina a Michelle.
  • Či po vypadnutí kontaktovala Klaudiu.
LOVE ISLAND REALITY ŠOU
