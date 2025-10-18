Kategórie
dnes 18. októbra 2025 o 18:00
Čas čítania 7:43

Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)

Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
Zdroj: TV Nova/propagační materiál
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Ako sa Miška spätne pozerá na svoj vzťah s Honzom a na dramatický odchod z vily? Spravila by niečo inak?

Michaela Cútová patrí k výrazným účastníkom tohtoročného Love Islandu. Divákov zaujala nielen svojím extravagantným výzorom, ale aj úprimnou a prostorekou povahou. Vo vile sa zblížila s bombshellom Honzom a mnohí ich považovali za pár, ktorý mieri do finále.

Dôveru v ich vzťahu však nalomila Dominika, ktorá prišla do vily z Casa Amor ako divoká karta. Tá sa netajila tým, že má k Miške sympatie a vedela by si predstaviť s ňou vo vile tvoriť pár. „Dominika mi povedala, že Honza vonku niekoho má. V osobnom živote už som bola párkrát vo vzťahu, v ktorom to hral partner na viac strán,“ opisuje Miška moment, od ktorého sa začali problémy v jej vzťahu s Honzom.

love island, miška
Zdroj: TV Nova, Voyo/propagační materiál

Miška sa s Dominikou v šou bozkávala a chcela s ňou po ďalšom ohnisku vytvoriť pár. Z celej situácie vznikla vo vile dráma, pre ktorú Miška vilu opustila. Na situáciu s Dominikou si nepamätá a hovorí, že blackout zažila už aj v bežnom živote. „Stáva sa mi to vtedy, keď mám nejaké traumatizujúce zážitky alebo niečo, čomu je pre mňa ľahšie nečeliť a vytesniť to. Riešila som to napríklad aj s terapeutkou, lebo chodím na terapie, nehanbím sa za to, je to bežné,“ vysvetľuje.

LOVE ISLAND REALITY ŠOU TELEVÍZIA MARKÍZA
