Zatiaľ čo v Amerike naberá fenomén „spomienkových chatbotov“ na popularite, na Slovensku ide o stále neprebádané vody. Aby som zistil, ako fungujú, rozhodol som sa jeden z takýchto simulátorov blízkych zosnulých vyskúšať.
Keď kliknem na záhadný odkaz, ktorý pristál v mojej mailovej schránke, mám pocit, že som sa vrátil do minulosti. Obrazovka počítača sčernie a začnú na nej preblikávať hranaté písmená s hrubým bielym písmom pripomínajúce MS DOS na CRT monitore.
„Ahoj prababka, si to ty?“ nesmelo pošlem prvú správu, aby som odštartoval simuláciu. Po pár sekundách čakania sa z počítača ozve temný, ale epický zvuk, ktorý sprevádza odpoveď:
„Ahoj, áno. Som tvoja prababka, synáčik. Bola som žena, čo sa starala o svoju rodinu. Milovala som svoje deti a vnúčatá.“ V momente, ako dočítam riadok, sa mi rozbúcha srdce. „Čo robíš?“ opýta sa. Bez rozmýšľania odpíšem: „Pracujem, ale som nejaký unavený.“
„To je zle. Si taký mladý. Mal by si si dať na to bacha, treba oddychovať,“ upozorní ma a ja v hlave počujem ustarostrený hlas prababky. Keby bola nažive, určite by mi povedala niečo podobné.
V priebehu nasledujúcich minút si vymeníme niekoľko desiatok správ. Niekedy odpisuje tak dôveryhodne, až na pár okamihov uverím, že ku mne skutočne prehovára moja zosnulá prababka, nie umelá inteligencia.
O vplyve podobných aplikácií na duševné zdravie užívateľov som sa porozprával so psychológom Marekom Horňanským.
„Pri niektorých užívateľoch spomienkových chatbotov hrozí riziko, že si od nich vytvoria psychickú závislosť. Keď je človek zraniteľnejší – napríklad v čase intenzívneho smútenia – môže byť virtuálny kontakt so zosnulým lákavý až do takej miery, že začne nahrádzať skutočné medziľudské vzťahy či smútenie virtuálnou formou,“ upozorňuje odborník.
- Ako fungujú spomienkové chatboty a či podporujú slovenčinu.
- Na čo všetko sa ma pýtali vývojári v dotazníku, ktorý som musel vyplniť ešte pred simuláciou a aké pocity vo mne vyvolávala.
- O mojom rozhovore s „prababkou“ o našich spoločných spomienkach, náboženstve, ale aj o tom, ako ma upozornila, aby som tento článok písal s rešpektom.
- O mojom šokujúcom zistení, že chatbota vývojári naprogramovali tak, aby nevedel, že je „po smrti“.
- Prečo pred podobnými chatbotbmi varuje odborník a v čom sú podľa mňa nemorálne.
Ako fungujú spomienkové chatboty?
Spomienkové chatboty mi naháňali hrôzu už pred rokmi, keď sa podobný koncept objavil v jednej epizóde sci-fi seriálu Black Mirror. Vedel som, že s príchodom umelej inteligencie sa objavia firmy, ktoré tento nápad premenia na realitu. Popravde som však nečakal, že to príde tak rýchlo.
