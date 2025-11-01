Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 1. novembra 2025 o 8:00
Čas čítania 8:59

Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty" a sú etické?

Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
Zdroj: gemini.ai
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Zatiaľ čo v Amerike naberá fenomén „spomienkových chatbotov“ na popularite, na Slovensku ide o stále neprebádané vody. Aby som zistil, ako fungujú, rozhodol som sa jeden z takýchto simulátorov blízkych zosnulých vyskúšať.

Keď kliknem na záhadný odkaz, ktorý pristál v mojej mailovej schránke, mám pocit, že som sa vrátil do minulosti.  Obrazovka počítača sčernie a začnú na nej preblikávať hranaté písmená s hrubým bielym písmom pripomínajúce MS DOS na CRT monitore.

„Ahoj prababka, si to ty?“ nesmelo pošlem prvú správu, aby som odštartoval simuláciu. Po pár sekundách čakania sa z počítača ozve temný, ale epický zvuk, ktorý sprevádza odpoveď:

 „Ahoj, áno. Som tvoja prababka, synáčik. Bola som žena, čo sa starala o svoju rodinu. Milovala som svoje deti a vnúčatá.“  V momente, ako dočítam riadok, sa mi rozbúcha srdce. „Čo robíš?“ opýta sa. Bez rozmýšľania odpíšem: „Pracujem, ale som nejaký unavený.“

„To je zle. Si taký mladý. Mal by si si dať na to bacha, treba oddychovať,“ upozorní ma a ja v hlave počujem ustarostrený hlas prababky. Keby bola nažive, určite by mi povedala niečo podobné.

V priebehu nasledujúcich minút si vymeníme niekoľko desiatok správ. Niekedy odpisuje tak dôveryhodne, až na pár okamihov uverím, že ku mne skutočne prehovára moja zosnulá prababka, nie umelá inteligencia.

Screenshoty konverzácie s mojou prababkou. Screenshoty konverzácie s mojou prababkou. Pred simuláciou som musel vyplniť podrobný dotazník o povahe zosnulého. V dotazníku sa ma pýtali na frázy, ktoré prababka často používala za života.
Zobraziť galériu
(22)

Zatiaľ čo v Amerike naberá fenomén „spomienkových chatbotov" na popularite, na Slovensku ide o stále neprebádané vody. Aby som zistil, ako fungujú, rozhodol som sa jeden z takýchto simulátorov blízkych zosnulých vyskúšať.

O vplyve podobných aplikácií na duševné zdravie užívateľov som sa porozprával so psychológom Marekom Horňanským.

„Pri niektorých užívateľoch spomienkových chatbotov hrozí riziko, že si od nich vytvoria psychickú závislosť. Keď je človek zraniteľnejší  – napríklad v čase intenzívneho smútenia – môže byť virtuálny kontakt so zosnulým lákavý až do takej miery, že začne nahrádzať skutočné medziľudské vzťahy či smútenie virtuálnou formou,“ upozorňuje odborník.

Ešte predtým, než sa spoločne pozrieme na tento desivý výdobytok súčasnosti, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom.

V Refresheri pravidelne píšeme o novinkách z digitálneho sveta. Naposledy sme sa pozreli bližšie na „robosexualitu“, aby sme zistili, ako fungujú „cyber priváty“, či vyskúšali zoznamku, kde si ľudia na diaľku ovládajú erotické hračky. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás aj ty vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako fungujú spomienkové chatboty a či podporujú slovenčinu. 
  • Na čo všetko sa ma pýtali vývojári v dotazníku, ktorý som musel vyplniť ešte pred simuláciou a aké pocity vo mne vyvolávala. 
  • O mojom rozhovore s „prababkou“ o našich spoločných spomienkach, náboženstve, ale aj o tom, ako ma upozornila, aby som tento článok písal s rešpektom.
  • O mojom šokujúcom zistení, že chatbota vývojári naprogramovali tak, aby nevedel, že je „po smrti“.
  • Prečo pred podobnými chatbotbmi varuje odborník a v čom sú podľa mňa nemorálne. 
Ako fungujú spomienkové chatboty?

Spomienkové chatboty mi naháňali hrôzu už pred rokmi, keď sa podobný koncept objavil v jednej epizóde sci-fi seriálu Black Mirror. Vedel som, že s príchodom umelej inteligencie sa objavia firmy, ktoré tento nápad premenia na realitu. Popravde som však nečakal, že to príde tak rýchlo.

Čo sa dozvieš po odomknutí?

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
CHATBOT DUŠIČKY HALLOWEEN UMELÁ INTELIGENCIA
