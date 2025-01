Robosexualita: Muži navštevujú „cyber priváty“, aby si užili s mimozemšťankou. Moderní sexboti dokážu myslieť, hovoriť a flirtovať

Hoci technológie sexbotov ešte nie sú ani zďaleka dokonalé, veľmi rýchlo sa približujú k realite.

Vyzerajú ako skutočné, dokážu sa s tebou rozprávať, rozmýšľať, udržiavať očný kontakt a dokonca predstierať orgazmus. Robotické sexboty boli ešte pred niekoľkými rokmi sci-fi. Vývoj nových technológií a predovšetkým umelej inteligencie však spôsobil, že ich nenájdeš už len na filmových plátnach, ale aj v realite.

S príchodom sexbotov na trh vznikli aj nové biznis modely. Keďže sú tieto roboty veľmi drahé, podnikatelia otvárajú po vzore Japoncov takzvané „cyber nevestince“ aj v Európe. Návšteva takéhoto zariadenia je pre pre väčšinu záujemcov oveľa výhodnejšia ako investícia do živo-vyzerajúceho robota.

Technológie, ktoré oživujú sexbotov, sú však ešte nedokonalé. S týmto problémom sa pasoval aj Philipp Fussenegger, zakladateľ Cyberbrothelu v Berlíne a jeden z najznámejších priekopníkov robosexuality na svete.

Fussenegger sa rozhodol, že kým správanie sexbotov nebude dostatočne realistické, zážitok pre svojich klientov podporí ľudským faktorom. Vo svojom podniku zamestnáva ženy prezývané Voice Queens, ktoré cez kamery vidia, čo sa deje na izbe s bábikami, pomáhajú im flirtovať s klientom a na diaľku ovládajú niektoré ich robotické funkcie.

„Je to pre nás akési pohlcujúce divadlo. Niekedy sa stane, že sa počas tohto vystúpenia spravíme aj my,“ prezradila Voice Queen Adela, ktorá pracuje v Berlínsko Cyber nevestinci.

Ešte predtým, než sa spoločne pozrieme na to, aké najmodernejšie sexboty existujú, čo môžu návštevníci v cyber nevestincoch zažiť, ale aj v čom je robosexualita nebezpečná, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš: Čo všetko dokážu najmodernejší sexboti a aké majú nedostatky.

Koľko zaplatíš za najlepšieho sexbota v základnej výbave.

Ako panna s umelou inteligenciou v „cyber nevestinci“ navrhla zákazníkovi trojku.

Akým spôsobom sa do intímnych chvíľ klientov privátu zapájajú Voice Queens.

Ako ich sledovanie mužov pri hre so sexbotmi vzrušuje a či pri práci masturbujú.

Ako jedna žena presvedčila svojho manžela, aby mali spolu trojku so silikónovým panákom.

Akí ľudia využívajú sexbotov a prečo môžu byť tieto technológie nebezpečné.

Aké skúsenosti majú so silikónovými pannami a sexbotmi Slováci.

Sexboti: silikónové panny ožívajú

Pred niekoľkými rokmi prišli na trh prvé silikónové panny v životnej veľkosti. Vďaka neustálemu zdokonaľovaniu a vylepšovaniu ich vzhľadu majú v súčasnosti najmodernejšie panny detailne vymodelovanú pokožku. Majú vrásky, žily, pehy či kožné znamienka a pôsobia na nerozoznanie od skutočnej pleti.

Vpravo TPE materiál, vľavo silikón. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka



Okrem vzhľadu bábik napredovali aj ich robotické funkcie, ako napríklad simulácia dýchania, zabudované reproduktory na vzdychanie či samolubrikujúce sa vagíny. Tie najdrahšie modely dokonca dokážu hýbať trupom rôznymi rýchlosťami a ústami uspokojiť svojho majiteľa. Realistickosť zážitku však vždy kazil fakt, že funkcie bábiky musel cez ovládač zapínať človek.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa RealDoll (@realdoll)

S príchodom a vylepšovaním umelej inteligencie sa toto všetko zmenilo. Najmodernejšie bábiky totiž dokážu samé rozmýšľať, hýbať očami, rozprávať a dokonca perami imitovať vyslovovanie jednotlivých slov. Keďže si vytvárajú vlastnú identitu a povahu, stávajú sa niečím viac než len sexuálnymi hračkami.

Firma Real Doll, ktorá v tomto smere vyniká predstavila bábiky, ktoré okrem spomínaných funkcií dokážu predstierať orgazmus a to nielen zvukmi, ale i mimikou tváre. So svojimi majiteľmi sa dokážu rozprávať o všemožných témach a poskytnúť im pocit spoločnosti nielen v spálni.

Výrobcovia dokonca mysleli aj na to, aby mohli byť ich klienti v spojení s bábikou na diaľku. Vyvinuli aplikáciu, cez ktorú si s ňou môžu chatovať ako so skutočnou ženou, píše výrobca na oficiálnych stránkach firmy Real Doll.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa RealDoll (@realdoll)

Napriek tomu, že sa robotické funkcie týkajú zatiaľ iba hlavy bábik a ich silikónové telá sa dajú polohovať len manuálne, nejde o lacný špás.