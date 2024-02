Bol som na priváte s umelými pannami: Sex s nimi nie je nevera, najdrahšia stojí 12 000 eur (Reportáž)

Medzi „dievčatami“ som našiel aj Laru Croft. Silikónové sexpanny dokážu otáčať hlavou aj trupom a majú sací reflex. Aké sú na dotyk a vyzerajú atraktívne aj v skutočnosti?

„Gélové prsia pridávajú na realistickosti. Pokojne si ich môžete chytiť,“ spozorniem pri slovách Honzu, manažéra neštandardného privátu. Podídem preto k jednej z panien a len veľmi nesmelo načiahnem ruku, aby som jej prehmatal poprsie. Priznám sa, hoci ma to veľmi láka, ich realistický vzhľad ma blokuje. Je to nezvyk, obchytkávať nehybne stojacu ženu bez jej dovolenia. Nakoniec však porazím svoj blok a uchopím jeden z dvoch veľkých prsníkov do rúk.

Pri prvom dotyku sa trochu zľaknem. Mám pocit, akoby som naozaj v rukách držal ženské poprsie. Je jemné, pružné a mäkké, s postavenými bradavkami. Keď sa pozriem na nehybnú tvár panny bez emócií a reakcie, opäť si uvedomím, že nepácham nič zlé a že je len kusom gumenej hmoty. Realistickej, ale stále len gumenej hmoty. Hneď zo mňa opadne stres, či to robím dobre a či jej je to príjemné.

Honza sa svojím rozprávaním rýchlo presunie od pŕs k vagínam a ja viem, že teraz by mali moje prsty ísť nižšie. Pri predstave, že by som mal do nejakej panny strčiť prsty, aby som preskúmal, či sú jej intímne partie naozaj ako skutočné, opäť cítim vo vnútri kus zahanbenia. Najmä keď sa na intímne partie bližšie zadívam.

Silikónové panny. Zdroj: Archív Naughty Harbor

Pohľad na zježenú kožu nad detailne vymodelovanými pyskami mi našepkáva: „Čo ak jej to nebude po vôli?“ Opäť zvádzam vnútorný boj, nad ktorým musím vyhrať, aby som ti dokázal opísať, ako desivo realistické sú v dnešnej dobe sexuálne hračky, a to nielen na pohľad, ale i na ohmat.

Silikónové panny. Zdroj: Archív Naughty Harbor

Futuristický podnik: nevestinec z budúcnosti

Vodič Boltu, ktorým sa dám zviezť na neštandardný privát, ma vysadí v pomerne tichej uličke na pražskom Smíchove. Nemusím sa ani dlho rozhliadať, aby som zistil, že som správne. Stojím totiž rovno pred výkladom z mliečneho skla, ktoré bráni nahliadnuť dnu zvedavým okoloidúcim. Týči sa nad ním tabuľa s nápisom NH – čiže Naughty Harbor, moja cieľová destinácia.

Recepcia. Zdroj: Archív Naughty Harbor

Len čo vkročím dnu, ocitám sa vo futuristických priestoroch ešte futuristickejšieho podniku. Vítajú ma fialové neónové svetlá lemujúce recepčný pult, hologram na stene vysvecujúci logo Naugty Harbor a v neposlednom rade aj manažér privátu, sympaťák Honza.