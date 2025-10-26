Kategórie
dnes 26. októbra 2025 o 17:00
Čas čítania 8:12

Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle

Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Posadnutú bábiku z Veľkej Británie pozná celý svet. Písali o nej všetky najznámejšie anglické aj americké médiá. My sme mali možnosť s ňou stráviť noc.

Za dierou v múre, kde kedysi stálo okno, sa dvíha vietor. Šepot vánku prerastá do hlasného kvílenia. Vietor sa prediera do chátrajúcej budovy cez prasklinky a štrbiny, akoby jej chcel vdýchnuť život. Roztancoval aj konáre jeseňou vyholených stromov. Najtenšie vetvy v pravidelnom rytme narážajú do fasády. Ich bitie sa ozýva z útrob budovy dunivým zvukom pripomínajúcim tlkot srdca.

Zatiaľ čo lovec duchov Luke Čenga hľadá po vreckách kľúče, prídem bližšie k vysvätenej skrinke, do ktorej uzamkol prekliatu bábiku. Čupnem si a uprene sa zahľadím do keramických očí Elizabeth. Aj cez sklo mi naháňajú hrôzu.

Keď som pred rokom so zatajeným dychom čítal články od Daily Mail a New York Post, v ktorých bábiku popisovali ako najstrašidelnejšiu na svete – dokonca strašidelnejšiu ako neslávne známu Anabelle – ani vo sne by mi nenapadlo, že jej raz budem čeliť zoči-voči.

Hoci je len krátko pred desiatou hodinou večer, vonku je tma, akoby už dávno odbila polnoc. Luke si mĺkvo čupne vedľa mňa. Všimnem si, že má v ľavej ruke už prichystané kľúče od tajomnej skrinky. Chvíľu premýšľa a potom sa ma potichu spýta: „Si pripravený ju vypustiť?“ Súhlasne prikývnem.

Luke skladuje Elizabeth uzamknutú vo vysvätenej skrinke. Strávili sme noc s posadnutou bábikou Elizabeth. Posadnutá bábika Elizabeth. Strávili sme noc s posadnutou bábikou Elizabeth.
Napätie v miestnosti sa dá krájať. Konáre ovládané vetrom narážajú do stien bytovky stále silnejšie. Náhle zrýchľujú, akoby sa chceli zosynchronizovať s tlkotom môjho srdca. Až mi to začína pripadať, že nie sme jediní, kto má z Elizabeth strach.

Vraj napadla a doškriabala už 17 mužov

PARANORMÁLNE JAVY REPORTÁŽE ZO SLOVENSKA STRAŠIDELNÉ DOMY STRAŠIDELNÉ PRÍBEHY
