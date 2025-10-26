Posadnutú bábiku z Veľkej Británie pozná celý svet. Písali o nej všetky najznámejšie anglické aj americké médiá. My sme mali možnosť s ňou stráviť noc.
Za dierou v múre, kde kedysi stálo okno, sa dvíha vietor. Šepot vánku prerastá do hlasného kvílenia. Vietor sa prediera do chátrajúcej budovy cez prasklinky a štrbiny, akoby jej chcel vdýchnuť život. Roztancoval aj konáre jeseňou vyholených stromov. Najtenšie vetvy v pravidelnom rytme narážajú do fasády. Ich bitie sa ozýva z útrob budovy dunivým zvukom pripomínajúcim tlkot srdca.
Zatiaľ čo lovec duchov Luke Čenga hľadá po vreckách kľúče, prídem bližšie k vysvätenej skrinke, do ktorej uzamkol prekliatu bábiku. Čupnem si a uprene sa zahľadím do keramických očí Elizabeth. Aj cez sklo mi naháňajú hrôzu.
Keď som pred rokom so zatajeným dychom čítal články od Daily Mail a New York Post, v ktorých bábiku popisovali ako najstrašidelnejšiu na svete – dokonca strašidelnejšiu ako neslávne známu Anabelle – ani vo sne by mi nenapadlo, že jej raz budem čeliť zoči-voči.
Hoci je len krátko pred desiatou hodinou večer, vonku je tma, akoby už dávno odbila polnoc. Luke si mĺkvo čupne vedľa mňa. Všimnem si, že má v ľavej ruke už prichystané kľúče od tajomnej skrinky. Chvíľu premýšľa a potom sa ma potichu spýta: „Si pripravený ju vypustiť?“ Súhlasne prikývnem.
Napätie v miestnosti sa dá krájať. Konáre ovládané vetrom narážajú do stien bytovky stále silnejšie. Náhle zrýchľujú, akoby sa chceli zosynchronizovať s tlkotom môjho srdca. Až mi to začína pripadať, že nie sme jediní, kto má z Elizabeth strach.
Napriek všemožným varovaniam Luka a vlastným obavám sa rozhodnem bábiku provokovať. „Elizabeth. Bety. Chceš ísť von?“ prihováram sa jej, zatiaľ čo sa lovec duchov pokúša odomknúť skrinku. Len čo priblíži kľúč k zámke, ochromí nás hlasná rana ozývajúca sa celou budovou. Taká silná, až by som prisahal, že sa mi pod nohami zatriasla zem. Pokúsim sa zvresknúť, ale z hrdla mi nevyjde ani hlások.
Prudko sa otočím a očami skontrolujem okolie. Prisahal by som, že zvuk vyšiel z miestnosti rovno za našimi chrbtami. Z miestnosti, o ktorej veľmi dobre viem, že je prázdna, no i tak mám celý večer pocit, akoby ma odtiaľ niečo sledovalo. „Určite ju chceš vypustiť?“ spýta sa ma Luke. A hoci mu odpoviem „áno“ – istá časť mňa mi hovorí, aby som to nerobil.
Vraj napadla a doškriabala už 17 mužov
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Kedy a kde bábiku vyrobili a prečo si mnohí ľudia myslia, že je posadnutá.
- Čo je podľa zahraničných lovcov duchov zač entita, ktorá sa v nej usadila.
- Ako bábika údajne napadla manžela jej prvej známej majiteľky, Angličanky Debbie Merick.
- Aké bezpečnostné opatrenia sme museli dodržať pred otvorením boxu s Elizabeth a prečo sme pred odchodom domov boli nútení prejsť očistou.
- Či sa nám počas noci podarilo získať dôkaz o tom, že je skutočne posadnutá.