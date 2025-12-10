Kategórie
dnes 10. decembra 2025 o 9:00
Čas čítania 12:23

Vydal som sa do starých štôľní s minehunterom: Slovensko je posiate baňami v ktorých 100 rokov nikto nebol (Reportáž)

Vydal som sa do starých štôľní s minehunterom: Slovensko je posiate baňami v ktorých 100 rokov nikto nebol (Reportáž)
Zdroj: Archív/Minehunter Pepo
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Košičan Peter už niekoľko rokov odkrýva staré bane a natáča o tom videá na YouTube. Tam, kde ty vidíš konáre a popadané listy, on vidí vstup do storočnej bane.

Opatrne sa skrčím a podleziem skalu. Každý krok kopírujem od môjho sprievodcu Pepa. Stačilo by jediné zaváhanie – jediný zlý pohyb či silnejší náraz do steny a strop štôlne by sa nám zrútil na hlavy.

Po chvíli Pepo zastane pri kamennej stene a lúč baterky namieri na obrovského pavúka, ktorý sa hojdá na dlhej pavučine. „Keby toto videla moja frajerka, hneď vezme nohy na plecia,“ zažartujem. Len čo dopoviem vetu a rozhliadnem sa navôkol, všimnem si, že pavúk nie je jediný. Zo stropu ich visia desiatky. Sú rozlezení po celej stene – každý v inej výške, akoby spolu vytvárali desivú zvonkohru čakajúcu na vánok vetra, ktorý rozoznie jej tóny.

Opatrne sa vzdialim od steny. Posledné, čo chcem, je zavadiť o pavučinu a prebrať osemnohých priateľov k životu. Hoci sa pavúkov nebojím – kedysi som doma choval tarantuly – je ich tu toľko, že mi nie je všetko jedno. Roky opustená štôlňa však skrýva omnoho väčšie nebezpečenstvá ako sú pavúky či hibernujúce netopiere.

Kedykoľvek môžeš spadnúť do hlbokej šachty, pošmyknúť sa na klzkých skalách alebo si rozbiť hlavu o kamene vyčnievajúce z beztak nízkeho stropu. Okrem toho na teba striehnu aj ďalší „tichí zabijaci“: škodlivé plyny či nedostatok kyslíka. Sám by som sem neliezol, ale v spoločnosti „minehuntera“ Pepa sa cítim v bezpečí.

Košičan Peter už niekoľko rokov odkrýva staré bane a natáča o tom videá na YouTube. Len z pohľadu na lesný terén dokáže detekovať, kde kedysi stál vstup do štôlne a prekopať sa dovnútra. Keďže mnohé z baníckych diel pochádzajú ešte z čias Rakúsko-Uhorska, často býva prvým človekom, ktorý do nich vstúpi po viac než sto rokoch.

mine hunter pepo bane minhunter pepo gelnica Vstup do štôľne. bane minhunter pepo gelnica
Zobraziť galériu
(51)

Práve tento fakt ma natoľko fascinoval, že som Pepa kontaktoval s prosbou, či by ma nezobral so sebou na jedno zo svojich dobrodružstiev. Súhlasil a teraz sme tu. Niekde v zasnežených lesoch nad Gelnicou, hlboko v podzemí štôlne a spoločnosť nám robia len netopiere a pavúky.

Ešte predtým, než spoločne nazrieme do jej studených, vlhkých útrob a poodhalíme tajomstvá baníckej histórie, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Pridaj sa do klubu Refresher+ aj ty a získaj tak prístup k desiatkam zaujímavých reportáží zo Slovenska. Nezabudni si tiež prečítať, ako som sa vydal do Tatier pozorovať medvede a vyskúšal si na deň prácu vysokohorského nosiča.

V tomto článku si prečítaš:
  • Podľa čoho dokáže Pepo identifikovať v lese staré bane a ako zisťuje, z ktorého obdobia pochádzajú.
  • Či mal niekedy počas svojich dobrodružstiev strach o život.
  • Prečo väčšinu starých štôlní zatopila spodná voda.
  • Aké bezpečnostné opatrenia používa Pepo, aby sa vyvaroval tragédii.
  • Ako som takmer zletel do šachty, keby ma na ňu Pepo neupozorní a prečo mi stará štôlňa naháňala omnoho väčší des, než akékoľvek strašidelné miesto. 
Spoločne uzatvárame „sezónu“

