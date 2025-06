O Anne Rosine sa hovorilo, že paktuje so strigami a strigôňmi. Ľud jej dal preto prezývku „Šintavská bosorka“.

Október 2022, Šintavský kaštieľ, Sereď – Chodby starobylého kaštieľa osvetľuje spln mesiaca, ktorý tlmene preniká do budovy cez vybité okenice. Na poschodí duní vietor prefukujúci dovnútra cez deravé múry chátrajúcej stavby. Okrem netopierov tancujúcich do rytmu noci je všetko pokojné. Na prízemí však počuť pohyb. Ozývajú sa odtiaľ hlboké hlasy a praskanie sute.

Približne hodinu dozadu dorazili na Šintavský kaštieľ lovci duchov. Do každej chodby, miestnosti a do každého skrytého zákutia stavby nainštalovali svoju techniku. Cieľ vyšetrovania bol jasný: spojiť sa so Šintavskou bosorkou.

Muži vyzbrojení baterkami a odvahou už niekoľko minút blúdia medzi múrmi kaštieľa. Vždy keď začujú nejaký buchot či vrzgnutie, zastavia a lúč svetla namieria za seba. Majú pocit, akoby ich niekto, alebo skôr niečo sledovalo. Hoci prítomnosť neznámej entity cítia až v kostiach, no prístroje neevidujú žiadnu paranormálnu aktivitu.

Jeden z lovcov duchov, frontman celej skupiny, zastane uprostred ošarpanej miestnosti a provokáciami povzbudzuje ducha k väčšej aktivite. „Anna Rosina, vyzývam ťa k tomu, aby si sa zjavila. Hneď teraz. Prečo si zabíjala tých ľudí?“ zahlási hlbokým prenikavým hlasom. Jeho slová rezonujú celou budovou.

Hoci sa na prvý pohľad zdá, že sa nič nedeje. Niekoľko sekúnd neprítomne hľadí dopredu, potom prevráti viečka. Po chvíli, akoby sa v ňom opäť prebudil život, pohotovo ustúpi a urobí niekoľko krokov vzad.

Ostatní lovci duchov s padnutými sánkami hľadia na monitor špeciálnej kamery, ktorá dokáže zachytiť skelety postáv v priestore. Zo záznamu to vyzerá, akoby sa niečo vtelilo do ich kolegu. Keď ustúpil, entita zostala chvíľu stáť na mieste a potom z ničoho nič spadla na zem ako marioneta, ktorej práve niekto prestrihol šnúrky. Vzápätí sa vyparila.

Približne takto vyzeralo vyšetrovanie paranormálnej aktivity na Šintavskom kaštieli v Seredi, kde kedysi žila Anna Rosina Listhiusová. Šľachtička bola známa tým, že vraždila a mučila svojich poddaných. Údajne paktovala s čarodejnicami a bosorákmi, a preto si vyslúžila aj nevábnu prezývku „Šintavská bosorka“. Podľa urbánnych legiend sa po nociach jej silueta premáva za múrmi chátrajúcej stavby dodnes.

Horšia ako Bátorička

Je krátko pred pol šiestou večer, keď naša posádka vyrazí do Serede. Do mesta, kde sa pečú slovenské ikonické Horalky a varí pervitín. Keď sa spýtaš nejakého krajana, čo vie o Seredi, pravdepodobne z neho hneď na prvú vyletí, že je to drogové epicentrum Slovenska. Bolo by veľkým prekvapením, keby spomenul aj Šintavský kaštieľ, ktorý sa týči uprostred mestského parku. Práve tam máme namierené.

Hoci má kaštieľ za sebou pestrú históriu – pôvodne totiž išlo o hrad, nás zo všetkého najviac zaujíma príbeh šľachtičky Anny Rosiny Listhiusovej, ktorá za jeho múrmi žila v 16. storočí. Šintavská bosorka bola známa tým, že mučila a vraždila svojich poddaných. Ľudia ju preto často prirovnávali k Alžbete Báthoryovej.

Okrem toho, že si svoju zlosť vybíjala na služobníctve, poddaní ju upodozrievali aj z vraždy milenca a manžela.