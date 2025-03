Sídlo Winchestrových stavali vo dne v noci 38 rokov. Malo slúžiť ako domov pre duchov ľudí zastrelených legendárnymi puškami

V sedemposchodovom dome sa nachádzalo 161 nelogicky usporiadaných izieb, pričom drvivá väčšina z nich zostala navždy nevyužitá.

Spleť nekonečne dlhých chodieb, izby bez okien a schodiská, ktoré nikam nevedú. Sarah Winchester 38 rokov pristavovala k svojmu sídlu nové miestnosti. V sedemposchodovom dome nechala vybudovať až 161 nelogicky usporiadaných izieb, pričom drvivá väčšina z nich zostala navždy nevyužitá.

Murovanie nových častí domu bolo veľmi chaotické, keďže robotníci nemali k dispozícii žiadne architektonické plány a mohli sa riadiť len prianiami a víziou pani Winchestrovej – ženy, ktorá počas desaťročí premenila svoje sídlo na labyrint kamenných múrov.

Legendy hovoria, že ju k neustálemu zväčšovaniu sídla doviedlo prekliatie rodiny Wintchestrových. Otec jej manžela, Oliver Fisher Winchester, vyrábal svojho času renomované pušky, ktoré sa do svetovej histórie zapísali ako legendárne „wintchestrovky“. Po smrti oboch mužov prevzala polovicu firmy Sarah Winchester.

Ovdovená žena sa údajne pre výčitky, že zarába z vražedných nástrojov, spojila so spirituálnym médiom. Spiritualista jej povedal, aby do domu neustále pristavovala nové izby pre zblúdené duše ľudí, ktorým zobrali život zbrane vyrobené firmou Winchester Repeating Arms Company. Robotníci museli murovať vo dne v noci – ak by čo i len na chvíľu so stavaním prestali, Sarah by čakala strašná smrť.

Hovorí sa tiež, že mnohé tajné chodby, slepé uličky a chaoticky poprepletané schodiská využívala Sarah na to, aby sa v dome mohla bezpečne pohybovať a ukrývať sa pred rozhnevanými entitami. Sú však legendy o sídle Wintchestrových pravdivé? Naozaj Sarah stavala desiatky izieb pre duchov, alebo na to mala racionálnejšie dôvody?

Sarah Pardee: budúca majiteľka tajomného sídla

Majiteľka tajomného sídla Sarah Winchester sa narodila v Connecticute okolo roku 1840 ako Sarah Lockwood Pardee. Jej rodičia pochádzali z vyššej spoločenskej vrstvy. Otec Leonard Pardee vlastnil firmu na výrobu kočiarov a mama Sarah, po ktorej dostala meno, bola veľmi populárna medzi smotánkou mesta New Haven, kde bývali, píše Ati.

Rodičia Sarah dopriali to najlepšie vzdelanie, rovnako ako jej ďalším šiestim súrodencom. Plynulo hovorila štyrmi jazykmi a po úspešnom dokončení dievčenskej školy študovala na Univerzite v Yale.

Dievča z takýchto pomerov mohlo mať po boku len rovnako privilegovaného a vzdelaného muža. Rodičia Sarah sa poznali s niekoľkými ďalšími bohatými rodinami, ktoré stretávali v kostole, vrátane rodiny Winchestrových. Keď ich dcéra dospela, mali pre ňu už vytipovaného vhodného partnera: Wiliama Wirta Winchestra.

WilliamaWirt Winchester. Zdroj: Wikipedia Commons/@sgerbic

William bol jediným synom podnikateľa Olivera Fisher Winchestra, priekopníka v biznise so strelnými zbraňami. Jeho firma Winchester Repeating Arms Company vyvíjala nové druhy opakovacích pušiek, ktoré sa do histórie zapísali ako legendárne „winchestrovky“.

Pušku od Wintchestrovej firmy si zamiloval aj niekdajší prezident Spojených štátov amerických Theodor Roosevelt, ktorý ju používal na lovenie zvierat. V roku 1885 o nej napísal: „Wintchester... je podľa všetkého najlepšia zbraň, akú som kedy vlastnil. Odteraz budem používať už iba túto pušku.“

Oliver Winchester, svokor Sarah Winchestrovej. Zdroj: Wikipedia Commons/@Orech-meg

Vojenské konflikty v Európe a boje sprevádzané osídľovaním Ameriky vytvorili živnú pôdu pre Winchestrov biznis. Keď sa v septembri 1862 Sarah priženila do rodiny, Winchestroví už prekypovali nevídaným bohatstvom.

Tragédie v rodine Wintchestrových

Po svadbe vyzeralo všetko dokonale. Mladý pár bol vďaka bohatým rodičom veľmi dobre finančne zabezpečený. Wiliam Winchester pracoval ako účtovník vo firme svojho otca a Sarah mala dosť času na seba a svoje záujmy. Po štyroch rokoch manželstva sa im narodila dcérka Annie Pardee Winchester, píše Ati.

Obrovskú radosť z narodenia potomka však čoskoro vystriedal ešte väčší smútok.