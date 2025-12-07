Moja práca sa začala o 5:30 ráno. Kuriéri sú takto v práci každý deň a starajú sa o to, aby ti načas doručili balík. Ako vyzeral môj deň v depe?
Je 5:30 ráno a ja stojím pred depom firmy DPD. Mesto ešte spí, ale tu to už žije. V rukách mám termosku s čajom a v hlave ľutujem všetkých ľudí, ktorí musia vstávať ešte v nočných hodinách, ako som to dnes zažila ja. Kým sa niekto ešte len prehadzuje v posteli, kuriéri už prežívajú svoje najnáročnejšie predvianočné obdobie v roku.
O šiestej ráno sa začína šichta a kuriéri nemajú čas na rannú ospalosť. Na rukách majú rukavice a očakávajú prvé balíky z triediaceho pásu. Každý presne vie, čo má robiť, berú to ako bežnú rutinu.
Bratislavským depom ma sprevádza manažér Martin, ktorý mi ukazuje priestory a postupne mi vysvetľuje, ako všetko funguje.
Prišla som sem, aby som na vlastné oči videla, ako depo funguje, čo všetko sa deje za zatvorenými bránami ešte predtým, ako prvý zákazník vôbec otvorí dvere kuriérovi. Zaujímalo ma, či je táto práca naozaj taká náročná, ako sa o nej hovorí, ako ju zvládajú kuriéri, aké príbehy si so sebou odnášajú a aké to je denne sa stretávať s desiatkami klientov, ktorí majú každý úplne iné nálady, požiadavky a očakávania. A tiež to, či majú po rokoch stále trpezlivosť.
Postavila som sa k pásu a triedila tovar. Neskôr som sa pridala ku kuriérovi, s ktorým som rozvážala po meste tovar. Pomáhala som mu so zásielkami, niektoré aj nakladala do auta, sledovala, ako si plánuje trasu, a jednu zásielku som sama odovzdala.
Až vtedy som pochopila, aké je to byť tým posledným článkom celého procesu, ktorého všetci vidia, ale málokto premýšľa nad tým, čo sa musí stať ešte predtým, aby balík vôbec dorazil až k mojim dverám. Ako som teda zvládla byť na jeden deň kuriérkou?
Prácu uľahčuje automatizácia
Manažér Martin mi ukazuje, ako to u nich funguje. Je krátko pred šiestou ráno a hala sa pomaly zapĺňa ľuďmi. Je tam chladno a väčšina pracovníkov má na sebe termobundy, či čiapky.
Martin hovorí, že celý proces má presne nastavený systém. Balíky prichádzajú do depa počas noci. Skoro ráno ich triedia podľa veľkosti, váhy, smeru doručenia. Maximálna triediaca kapacita u nich je až 10-tisíc balíkov za hodinu. Automatické pásy ich rozdeľujú do viacerých zón, zvlášť pre malé zásielky, zvlášť pre veľké. Každá zóna má svoj tím.
Keď balíky na pásoch roztriedia do správnych častí, putujú ku kuriérom, ktorí čakajú na svojich stanoviskách. Každý má pridelenú konkrétnu oblasť Bratislavy alebo jej okolia. Pás sa posúva a pred kuriérmi sa objavujú balíky s rôznymi adresami. Keď niekto z nich zbadá zásielku, ktorá patrí do jeho zóny, zoberie ju z pásu a odloží si ju bokom.
Balíky si ukladajú podľa ulíc a podľa toho, v akom poradí ich budú počas dňa doručovať. Všetko robia rýchlo a automaticky. Je vidno, že to majú v rukách.
Väčšina sa medzi sebou pozná, vtipkujú a komentujú situácie, ktoré sa im počas dňa stávajú. Jeden z kuriérov dokonca priniesol veľký reprák a púšťa hudbu, ktorá sa rozlieha po celej hale. Atmosféra je uvoľnená a každému ide práca od ruky, aj keď je pre neznalého človeka pomerne náročná.
Kým si kuriéri robia svoju prácu, rozprávam sa s viacerými z nich. Väčšina sa zhodne na tom, že predvianočné obdobie je najnáročnejšia časť roka, pracovné dni sú oveľa dlhšie, zásielok je násobne viac, no práve vtedy si dokážu aj najlepšie zarobiť.
Stojím pri jednom z kuriérov a pozerám sa, ako automaticky hýbe rukami. Hovorí, že v DPD robí už šestnásť rokov. Začínal ešte vo firme Geis parcel, ktorú neskôr DPD odkúpilo. „Nechali si len tých lepších,“ povie s úsmevom, keď sa zohýba po ďalší balík.
Kým triedi zásielky, rozpráva o tom, aké situácie s ľuďmi zažíva. Zaujíma ma, ako reaguje, keď niekto prekročí hranicu slušnosti. „Záleží od situácie,“ povie. „Keď niekto začne nadávať alebo sa správa povýšene, ozvem sa. Mám svoju hrdosť. Ale keď to preženú, zložím telefón. Nemá zmysel sa s nimi hádať.“
