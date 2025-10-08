Kategórie
dnes 8. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 9:10
Lukáš Čelka

Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)

Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
Zdroj: Archív/AnyOli
ZAUJÍMAVOSTI PARANORMÁLNE JAVY STRAŠIDELNÉ DOMY STRAŠIDELNÉ PRÍBEHY
Vyšetrovateľka paranormálnych javov nám v rozhovore prezradila, aké pocity v nej dom vzbudzoval, čo nevysvetliteľné sa jej počas jeho návštevy stalo, ale i to, koľko za tento zážitok zaplatila.

Aneta navštívila pravdepodobne najstrašidelnejšie miesto na zemi. So svojou staršou sestrou a kamarátom strávili noc v takmer tristoročnom dome na okraji amerického Harrisville, ktorý fanúšikovia hororov poznajú ako The Conjuring House.

Práve tu, v 70. rokoch minulého storočia, údajne terorizovali duchovia početnú rodinu Perronových. Prípad preslávili známi vyšetrovatelia paranormálnych javov Ed a Lorraine Warrenoví, ktorí v dome usporiadali duchársku seansu. Počas nej vraj démon posadol matku piatich dcér, Carolyn Perron, ktorá začala levitovať nad zemou. Podľa očitých svedkov mala neznáma entita takú silu, že jej nehybné telo odhodila cez knižnicu až do kuchyne.

Aneta nám v rozhovore prezradila, aké pocity v nej dom vzbudzoval, čo nevysvetliteľné sa im počas jeho návštevy stalo, ale i to, koľko za tento zážitok zaplatila.

„Už krátko po príchode sestra zazrela čiernu siluetu. Neskôr, keď si išla po veci do auta, mala pocit, že ju niekto po ceste do domu chytil za batoh. Najskôr si myslela, že to spravil kamarát, ktorý bol vtedy s nami, no on zostal pri aute,“ povedala Aneta.

Aneta nám okrem iného vysvetlila, ktoré scény vo filme The Conjuring tvorcovia natočili podľa skutočných udalostí a čo oproti reálnemu príbehu prikrášlili alebo pozmenili:

Aneta v The Conjuring House. Aneta so svojou sestrou v strašidelnom dome. Aneta v The Conjuring House. Anetina sestra, Aneta a ich spoločný kamarát.
Zobraziť galériu
(11)


„Najstaršia dcéra Perronových, ktorá o dome napísala trilógiu kníh, tvrdí, že skutočnosť bola tisíckrát horšia ako film. Scenáristi jej vraj povedali, že mnohé veci museli vo filme vynechať, pretože by ich diváci nezniesli.“

V Refresheri ti pravidelne prinášame rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Naposledy sme vyspovedali napríklad cestovateľa Róberta, ktorý bol s indickými mníchmi praktizujúcimi kanibalizmus.

V tomto článku si prečítaš:
  • Koľko eur zaplatila Aneta za noc v dome.
  • O dokumente, v ktorom museli podpísať, že sú v dome na vlastnú zodpovednosť a prenajímateľ nijako nezodpovedá za prípadný úraz, či smrť na mieste. 
  • Kto bola Batsheba Sherban, ktorú vo filme vykreslili ako démona terorizujúceho rodinu Perronových a či skutočne v minulosti žila v dome. 
  • Akú paranormálnu aktivitu zažila v dome Aneta.
  • Ako sa Aneta s rodičmi presťahovala do domu, ktorý susedil s pohrebiskom a zažívala tam rôzne nevysvetliteľné javy. 
  • Ako keď bola malé dievča videla ducha ženy v bielych šatách. 
Krátko pred rozhovorom som si googlil The Conjuring House a podľa internetu toto miesto už nefunguje. Kedy ste tam boli?

Boli sme tam minulý rok v marci.

Bolo ťažké sa tam dostať?

PARANORMÁLNE JAVY STRAŠIDELNÉ DOMY STRAŠIDELNÉ PRÍBEHY
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Reporter
Všetky články
Cestujem po Slovensku a navštevujem rôzne netradičné, niekedy priam „tajuplné" miesta, pričom kriticky skúmam s nimi spojené príbehy. Držím sa hesla „lepšie raz vidieť, než stokrát počuť", a možno aj preto sa často moja práca mení na nezabudnuteľné dobrodružstvá, o ktoré sa s Tebou vždy rád podelím vo svojich článkoch.
Náhľadový obrázok: Archív/AnyOli
Všetko
Vedci vypočítali, kedy zanikne vesmír. Odhadovaný čas je kratší než sa predpokladalo
Zahraničné
dnes o 06:22
Vedci vypočítali, kedy zanikne vesmír. Odhadovaný čas je kratší než sa predpokladalo
dnes o 06:22
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
včera o 17:00
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
refresher+
Odporúčané
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
pred 2 dňami
Francúzsky tiktoker prepísal dejiny: Na bicykli zdolal 686 schodov Eiffelovej veže
Francúzsky tiktoker prepísal dejiny: Na bicykli zdolal 686 schodov Eiffelovej veže
pred 2 dňami
KVÍZ: Otestuj sa, či poznáš vlajky Severnej Ameriky! Všetky uhádne len skutočný expert
KVÍZ: Otestuj sa, či poznáš vlajky Severnej Ameriky! Všetky uhádne len skutočný expert
včera o 11:00
Gen Z muži sa vo veľkom obracajú k viere v Boha, vyplýva z novej štúdie
Gen Z muži sa vo veľkom obracajú k viere v Boha, vyplýva z novej štúdie
včera o 07:26
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Youtube a influenceri
včera o 12:21
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
včera o 12:21
Francúzsky influencer prekročil hranice humoru. Kvôli nebezpečnému pranku ide do väzenia
pred 2 dňami
Nicolas Gašpar z Love Islandu: Lenku som v Hideaway neobťažoval. Ostatní súťažiaci mali reči, ktoré boli nepríjemné aj mne
pred 4 dňami
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
19. 9. 2025 9:30
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00

