Vyšetrovateľka paranormálnych javov nám v rozhovore prezradila, aké pocity v nej dom vzbudzoval, čo nevysvetliteľné sa jej počas jeho návštevy stalo, ale i to, koľko za tento zážitok zaplatila.
Aneta navštívila pravdepodobne najstrašidelnejšie miesto na zemi. So svojou staršou sestrou a kamarátom strávili noc v takmer tristoročnom dome na okraji amerického Harrisville, ktorý fanúšikovia hororov poznajú ako The Conjuring House.
Práve tu, v 70. rokoch minulého storočia, údajne terorizovali duchovia početnú rodinu Perronových. Prípad preslávili známi vyšetrovatelia paranormálnych javov Ed a Lorraine Warrenoví, ktorí v dome usporiadali duchársku seansu. Počas nej vraj démon posadol matku piatich dcér, Carolyn Perron, ktorá začala levitovať nad zemou. Podľa očitých svedkov mala neznáma entita takú silu, že jej nehybné telo odhodila cez knižnicu až do kuchyne.
„Už krátko po príchode sestra zazrela čiernu siluetu. Neskôr, keď si išla po veci do auta, mala pocit, že ju niekto po ceste do domu chytil za batoh. Najskôr si myslela, že to spravil kamarát, ktorý bol vtedy s nami, no on zostal pri aute,“ povedala Aneta.
Aneta nám okrem iného vysvetlila, ktoré scény vo filme The Conjuring tvorcovia natočili podľa skutočných udalostí a čo oproti reálnemu príbehu prikrášlili alebo pozmenili:
„Najstaršia dcéra Perronových, ktorá o dome napísala trilógiu kníh, tvrdí, že skutočnosť bola tisíckrát horšia ako film. Scenáristi jej vraj povedali, že mnohé veci museli vo filme vynechať, pretože by ich diváci nezniesli.“
- Koľko eur zaplatila Aneta za noc v dome.
- O dokumente, v ktorom museli podpísať, že sú v dome na vlastnú zodpovednosť a prenajímateľ nijako nezodpovedá za prípadný úraz, či smrť na mieste.
- Kto bola Batsheba Sherban, ktorú vo filme vykreslili ako démona terorizujúceho rodinu Perronových a či skutočne v minulosti žila v dome.
- Akú paranormálnu aktivitu zažila v dome Aneta.
- Ako sa Aneta s rodičmi presťahovala do domu, ktorý susedil s pohrebiskom a zažívala tam rôzne nevysvetliteľné javy.
- Ako keď bola malé dievča videla ducha ženy v bielych šatách.
Krátko pred rozhovorom som si googlil The Conjuring House a podľa internetu toto miesto už nefunguje. Kedy ste tam boli?
Boli sme tam minulý rok v marci.
Bolo ťažké sa tam dostať?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
