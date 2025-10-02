Na HALLOWEEN party by Refresher nemôžeš chýbať. Vyhraj free vstup do Šafka a drinky na celý mesiac

Ešte nemáš program na 31. október?
Tak potom ťa čakáme v Šafku, kde si spoločne užijeme halloweensku noc. Či už si nadšený fanúšik Halloweenu, ktorý sa na tento strašidelný deň teší celý rok, alebo len hľadáš miesto na skvelú zábavu, na našej halloweenskej párty nemôžeš chýbať.
📅 Kedy: 31. október 2025
🕒 Čas: 20:00 hod.
👻 Dresscode: Halloween
💶 Vstup: 10 €
🔞 Nezabudni si občiansky, párty je 18+
Príď si vychutnať večer plný dobrej hudby, tanca a skvelej atmosféry. Na HALLOWEEN party by Refresher ťa čaká nezabudnuteľný zážitok, ktorý ťa dostane do tej správne nálady. Okrem toho si môžeš zasúťažiť o lákavé kombo v podobe predplatného Refresher+ a mesačného vstupu na všetky eventy do Šafka.
Stačí, ak počas večera pridáš storku zo Šafka v halloweenskom kostýme, tagneš @safkoklub a @refreshersk a automaticky si v hre o mesačné predplatné Refresher+ a kľúč od Šafka na celý mesiac. Ten ti otvorí brány na všetky eventy v klube, súčasťou je aj konzumácia na bare v hodnote 50 € počas celého novembra.
Hudba v podaní tých najlepších
Ako to už na našich parties býva, počas celej noci nebude núdza o fantastickú hudbu. Za pultom to roztočia DJ Yanko Kral, Hugo Hypetrain, tani0ka a DJ Slay. Tešiť sa môžeš na mix rôznych žánrov, ktoré ťa určite dostanú do správnej nálady.
Hudba bude plynúť od legendárnych hitov po energické mashupy, ktoré ti nedovolia zostať stáť. Priprav sa na všetky tvoje obľúbené songy a kopec zábavy v skvelej spoločnosti.