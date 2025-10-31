Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 31. októbra 2025 o 7:00
Čas čítania 7:40

Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox?

Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox?
Zdroj: Refresher
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Pri predstave cudzej ruky v ústach ti možno naskočí husia koža. Cieľom bukálnej masáže je však uvoľniť hlboko uložené svaly tváre, ku ktorým sa bežnou masážou terapeut nedostane.

Už po pár sekundách som cítila, ako sa moje žuvacie svaly pomaly poddávajú tlaku rúk skúsenej terapeutky. Prvé momenty boli síce trochu nepríjemné, no po chvíli prišlo uvoľnenie, v ktoré som dúfala. Pocit napätia sa pomaly vytrácal a ja som si prekvapivo rýchlo zvykla aj na ruky v ústach, ktoré by možno mnohých od tejto techniky odradili.

Princíp bukálnej masáže, ktorú som si vyskúšala, spočíva v tom, že terapeutka tvárové svaly nemasíruje iba z vonkajšej, ale aj z vnútornej strany, teda priamo cez ústnu dutinu. Masážna technika sa zameriava na mimické svaly, v ktorých sa zadržiava najviac svalového napätia v tvári. Táto metóda zároveň umožňuje prístup nielen k svalom, ale aj k svalovému tkanivu, väzivám a kostiam.

V Refresheri pravidelne píšeme o téme zdravia, kráse aj vzťahoch.

Anketa:
Máš problém so stuhnutými svalmi v tvári?
Áno, často cítim napätie alebo tlak v tvári.
Občas, hlavne keď som v strese.
Nie, nevnímam žiadne napätie.
Netuším.
Áno, často cítim napätie alebo tlak v tvári.
0 %
Občas, hlavne keď som v strese.
50 %
Nie, nevnímam žiadne napätie.
50 %
Netuším.
0 %

Napätie a stres sa odrážajú v tvári

Napätie, stres aj úzkosti sa často odrážajú aj v tvári. Problémy s napätím v tvári pri zanedbaní problému môžu vyeskalovať až do bolestí hlavy, zhoršenej pohyblivosti čeľuste a aj do nelichotivých zmien v tvári.

Dôvod? Keď sme v strese, nevedome zatíname zuby alebo zvierame čeľusť. To spôsobuje stuhnutie svalov okolo líc, bolesť alebo tlak v oblasti čeľuste, dokonca aj bolesti hlavy alebo krku. Niektorí ľudia v noci škrípu zubami (bruxizmus), čo svaly ešte viac preťažuje. Nepomáha tomu ani sedavé zamestnanie, neustále nakláňanie sa nad mobilom a monitorom počítača, ktoré spôsobujú skrátenie a tuhnutie najmä svalov na krku a trapézoch.


Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce 26. septembra 2025 o 8:00
Odporúčané
Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov 17. októbra 2025 o 7:30
Odporúčané
„Si žena, tak si na bolesť zvykni“: Za dlhoročným trápením môže byť endometrióza, ktorou trpí každá desiata žena „Si žena, tak si na bolesť zvykni“: Za dlhoročným trápením môže byť endometrióza, ktorou trpí každá desiata žena 7. septembra 2025 o 13:00

Nevedomé zatínanie svalov je aj môj problém. Ráno sa často budím so sánkou napätou, akoby som sa pripravovala na súboj svojho života. Brázdila som internety a hľadala riešenie na môj (zatiaľ iba) estetický problém. Dočítala som sa, že by mi pomohli uľaviť masáže, cvičenie či dokonca botox aplikovaný do žuvacích svalov. Táto metóda sa pomerne bežne využíva aj pri problémoch so škrípaním zubov.

KRÁSA ZDRAVIE
Domov
Zdieľať
Diskusia