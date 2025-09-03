Kategórie
dnes 3. septembra 2025 o 8:03
Čas čítania 1:02
Hana Divišová

Domi Alagia priznala, že čelí obrovskej vlne kyberšikany. So slzami v očiach poslala fanúšikom silný odkaz

Domi Alagia priznala, že čelí obrovskej vlne kyberšikany. So slzami v očiach poslala fanúšikom silný odkaz
Zdroj: TikTok/@youronlygod
OSOBNOSTI ČESKO DOMINIQUE ALAGIA INFLUENCERI
Fanúšikom odkázala, že konštruktívna kritika je v poriadku, no priania smrti či urážky kvôli vzhľadu nie sú normálne.

Domi Alagia má len 20 rokov a už od mladého veku pravidelne tvorí obsah na sociálnych sieťach. V súčasnosti však prežíva náročné obdobie. Na svojom TikToku zdieľala video, v ktorom otvorene žiada svojich sledovateľov, aby rešpektovali ju aj jej cestu a aby prestali s kyberšikanou.

„Nie je normálne niekoho tak nenávidieť, že mu prajete smrť. Je v poriadku dávať konštruktívnu kritiku, ale kyberšikana nie je normálna,“ povedala vo videu Domi, ktorá sa aktuálne nachádza v Kórei, kde absolvuje študijný pobyt. Okrem iného v ňom hovorila aj o svojej ceste hľadania samej seba a o tom, v čom sa cíti najlepšie.

@youronlygod ♬ original sound - Dominique Alagia

Ľudia ju totiž v komentároch často súdia za to, čo má oblečené, ako vyzerá jej postava či ako sa maľuje. Sama priznala, že jej pôsobenie na sieťach narušilo triezvy pohľad na seba, pretože aj keď ona sama komentáre o sebe vyhľadáva, vie, že jej veľmi ubližujú.

„To, že niekto vystupuje na sociálnych sieťach, neznamená, že by mal automaticky počítať s kyberšikanou. Tá by sa nemala normalizovať,“ zdôraznila. „Ja ako človek, ktorý mal poruchu príjmu potravy a ja ako človek, ktorý neustále bol odsudzovaný za to, aká som chudá … A to je vlastne normalizujeme, lebo je v pohode šikanovať ľudí za to, že sú chudí. Ale keď to človek povie o človeku, ktorý má trošku nadváhu, tak je to vlastne self love a nemalo by sa to robiť,“ tvrdí.

Na záver videa pripomenula, že nenávistné komentáre sa tvorcom dostávajú do ich podvedomia a je dôležité, aby sa o téme kyberšikany hovorilo viac.

ČESKO DOMINIQUE ALAGIA INFLUENCERI
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Náhľadový obrázok: TikTok/@youronlygod
