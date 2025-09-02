Kategórie
dnes 2. septembra 2025 o 16:49
Čas čítania 0:47
Hana Divišová

Serena Williams propaguje liek na chudnutie. Odborníci ju kritizujú, vraj vysiela zlý signál fanúšikom

Serena Williams propaguje liek na chudnutie. Odborníci ju kritizujú, vraj vysiela zlý signál fanúšikom
Zdroj: instagram / @serenawilliams, @mkrivosudsky
ŠPORT AKO SCHUDNÚŤ LIEKY SERENA WILIAMSOVÁ
Podľa nutričného špecialistu Maroša Krivosudského nemajú zdraví ľudia riešiť pár estetických kíl pomocou liekov.

Serena Williams sa stala tvárou reklamnej kampane na lieky na chudnutie a so svojimi fanúšikmi sa rozhodla podeliť o to, ako sa jej podarilo schudnúť. Jedna z najlepších tenistiek súčasnosti priznala, že využila liek Zepbound, ktorý je pôvodne určený pre pacientov s cukrovkou. Nutričný špecialista Maroš Krivosudský sa vyjadril, že zhadzovať „estetické kilá“ takýmto spôsobom nie je správne.

Krivosudský, známy aj z relácie Extrémne premeny, upozornil, že nejde o dobrý signál pre fanúšikov. „Toto nie je cesta pre zdravých ľudí,“ zdôraznil. Dodal, že ak má niekto 5, 10 či 15 kíl navyše a ide skôr o estetický než zdravotný problém, lieky na chudnutie nepotrebuje.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Maroš Krivosudský (@mkrivosudsky)

Za problematické označil aj to, že práve Serena sa stala tvárou liekov na chudnutie. „Je to jedna z najlepších športovkýň a nie je správne, aby vytvárala dojem, že zhodiť pár kíl pomocou liekov je v poriadku,“ vysvetlil.

Lieky na chudnutie podľa neho netreba úplne zavrhovať, vždy by však mali byť používané iba pod dohľadom lekára. A práve tento rozmer – konzultácia a medicínsky dohľad – je podľa Krivosudského kľúčový, aby ľudia nemali pocit, že ide o jednoduché a bezpečné riešenie pre každého.

