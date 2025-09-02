Podľa nutričného špecialistu Maroša Krivosudského nemajú zdraví ľudia riešiť pár estetických kíl pomocou liekov.
Serena Williams sa stala tvárou reklamnej kampane na lieky na chudnutie a so svojimi fanúšikmi sa rozhodla podeliť o to, ako sa jej podarilo schudnúť. Jedna z najlepších tenistiek súčasnosti priznala, že využila liek Zepbound, ktorý je pôvodne určený pre pacientov s cukrovkou. Nutričný špecialista Maroš Krivosudský sa vyjadril, že zhadzovať „estetické kilá“ takýmto spôsobom nie je správne.
Krivosudský, známy aj z relácie Extrémne premeny, upozornil, že nejde o dobrý signál pre fanúšikov. „Toto nie je cesta pre zdravých ľudí,“ zdôraznil. Dodal, že ak má niekto 5, 10 či 15 kíl navyše a ide skôr o estetický než zdravotný problém, lieky na chudnutie nepotrebuje.
Za problematické označil aj to, že práve Serena sa stala tvárou liekov na chudnutie. „Je to jedna z najlepších športovkýň a nie je správne, aby vytvárala dojem, že zhodiť pár kíl pomocou liekov je v poriadku,“ vysvetlil.
Lieky na chudnutie podľa neho netreba úplne zavrhovať, vždy by však mali byť používané iba pod dohľadom lekára. A práve tento rozmer – konzultácia a medicínsky dohľad – je podľa Krivosudského kľúčový, aby ľudia nemali pocit, že ide o jednoduché a bezpečné riešenie pre každého.