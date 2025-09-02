The Rock prekvapil fanúšikov výrazne chudšou postavou.
53-ročný Dwayne Johnson, alias The Rock, prekvapil fanúšikov výrazne chudšou postavou a ukázal sa v úplne novej podobe. Mnohí jeho vizuálnu premenu pripisujú k role v životopisnom filme The Smashing Machine. V ňom stvárňuje legendárneho bojovníka MMA Marka Kerra.
Herec momentálne predstavuje film na festivale v Benátkach. Na fotkách z festivalu si fanúšikovia všimli, že je výrazne štíhlejší, informuje portál The Independent. Podľa správ schudol približne 27 kíl. Aktuálne tak váži cca 109 kg namiesto jeho zvyčajných 136 kg.
Niektorí fanúšikovia sa však boja o jeho zdravie a jeho schudnutie pripisujú problémom so srdcom. Existujú totiž nepotvrdené špekulácie, že kvôli zdravotným problémom prestal brať steroidy. Len pred pár mesiacmi sa totiž herec verejne začal obávať o svoje zdravie a srdce. V rozhovore so svojím lekárom úprimne hovoril o svojich zdravotných ťažkostiach a vyzval mužov, aby sa starali o svoje zdravie skôr, než bude neskoro.
Mnohí fanúšikovia sa naopak domnievajú, že za zmenou vzhľadu bude stáť príprava na jeho najnovšiu rolu. Herec si totiž zahrá vo filme, ktorý sleduje príbeh ikony MMA, Marka Kerra, ktorý pôsobil na scéne od konca 90. rokov až do roku 2009.
The Rock sa prednedávnom vyjadril pre Vanity Fair k natáčaniu filmu, že mu príprava v maskérni zabrala každé ráno tri až štyri hodiny. Dwayne prezradil aj to, že zo začiatku bol nervózny z natáčania, no svoj strach sa mu podarilo prekonať. Film príde do kín v októbri tohto roka.