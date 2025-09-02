Let z Bali do Brisbane sa zmenil na nočnú moru. Všetky tri toalety prestali fungovať a niektorí pasažieri si preto museli uľaviť do fliaš.
Let z Bali do Brisbane sa pre pasažierov leteckej spoločnosti Virgin Australia premenil na skutočnú skúšku trpezlivosti. Na palube Boeingu 737 MAX 8 prestali fungovať všetky tri toalety a ľudia si museli v prípade potreby uľaviť do plastových fliaš.
Problémy začali ešte pred samotným vzletom: nefunkčná bola jedna zo zadných toaliet. Po štarte sa však poruchy rozšírili aj na ďalšie dve, takže všetky tri toalety boli mimo prevádzky, píše The Sun.
Toilets stop working on Virgin Australia flight from Bali, passenger says crew told him to 'urinate in bottle' https://t.co/4T6YQBYAsy via @ABCaustralia— Ben John (@benjohn65) August 29, 2025
Podľa svedkov panovala nepríjemná atmosféra. Niektorí cestujúci opisovali neznesiteľný zápach a moč na podlahe. Staršia žena to nevydržala a dokonca si uľavila priamo pred ostatnými. Posádka sa snažila situáciu riešiť, no priestor lietadla bol obmedzený a situáciu, žiaľ, nevedeli ovplyvniť. Napriek tomu let pristál v Brisbane načas a bez väčších komplikácií.
Virgin Australia sa cestujúcim ospravedlnila a prisľúbila kompenzáciu a zároveň vyšetruje príčinu poruchy. Podobné problémy s toaletami sa v minulosti stali aj iným leteckým spoločnostiam.