Cesta do Florencie sa skomplikovala.
Letecká spoločnosť British Airways (BA) sa pre svojich zákazníkov postarala o poriadne nepríjemnú skúsenosť. Kapitán totiž donútil 20 cestujúcich vystúpiť. Dôvodom tejto netradičnej požiadavky malo byť extrémne teplo a celková hmotnosť lietadla.
Lietadlo smerovalo z Londýna do Florencie. Portál The Sun informuje, že teplo, ktoré bolo vonku, spôsobilo, že vzduch v Taliansku bol menej hustý a typ lietadla, ktorý bol na let zvolený, potreboval viac paliva a musel pracovať intenzívnejšie, aby dosiahol potrebnú výšku. Viac paliva však znamená aj vyššiu hmotnosť, a tak muselo palubu opustiť niekoľko cestujúcich.
Problémom mala byť údajne aj krátka dráha na letisku vo Florencii. „Vzhľadom na jedinečnú povahu letiska s krátkou pristávacou dráhou majú extrémne teploty vplyv na tlak vzduchu, takže hmotnosť lietadla musí byť znížená,“ informoval hovorca BA.
„Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti. Naše tímy tvrdo pracovali, aby sa cestujúci dostali do svojho cieľa čo najrýchlejšie,“ doplnil hovorca na adresu vyhodených cestujúcich.