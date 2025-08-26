Kategórie
dnes 26. augusta 2025 o 13:01
Čas čítania 0:36
Hana Divišová

20 cestujúcich muselo pred vzletom opustiť palubu lietadla. Dôvodom bola jeho hmotnosť

20 cestujúcich muselo pred vzletom opustiť palubu lietadla. Dôvodom bola jeho hmotnosť
Zdroj: British Airways
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE LETISKO LIETADLO TALIANSKO
Cesta do Florencie sa skomplikovala.

Letecká spoločnosť British Airways (BA) sa pre svojich zákazníkov postarala o poriadne nepríjemnú skúsenosť. Kapitán totiž donútil 20 cestujúcich vystúpiť. Dôvodom tejto netradičnej požiadavky malo byť extrémne teplo a celková hmotnosť lietadla.

Lietadlo smerovalo z Londýna do Florencie. Portál The Sun informuje, že teplo, ktoré bolo vonku, spôsobilo, že vzduch v Taliansku bol menej hustý a typ lietadla, ktorý bol na let zvolený, potreboval viac paliva a musel pracovať intenzívnejšie, aby dosiahol potrebnú výšku. Viac paliva však znamená aj vyššiu hmotnosť, a tak muselo palubu opustiť niekoľko cestujúcich.

British Airways
Zdroj: British Airways

Problémom mala byť údajne aj krátka dráha na letisku vo Florencii. „Vzhľadom na jedinečnú povahu letiska s krátkou pristávacou dráhou majú extrémne teploty vplyv na tlak vzduchu, takže hmotnosť lietadla musí byť znížená,“ informoval hovorca BA. 

„Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti. Naše tímy tvrdo pracovali, aby sa cestujúci dostali do svojho cieľa čo najrýchlejšie,“ doplnil hovorca na adresu vyhodených cestujúcich.

Anketa:
Ako by si reagoval/a, keby ťa kvôli horúčavám a hmotnosti lietadla museli vysadiť z paluby?
Bol/a by som poriadne nahnevaný/á.
Chápal/a by som to ako bezpečnostné opatrenie.
Bol/a by som poriadne nahnevaný/á.
60 %
Chápal/a by som to ako bezpečnostné opatrenie.
40 %
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: British Airways
