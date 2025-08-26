K jeho 64. narodeninám mu speváčka venovala dojímavú skladbu s názvom Secrets.
Kríza v rodine Cyrusovcov má byť už úplne zažehnaná. Vzťah Miley Cyrus a Billyho Raya Cyrusa si prešiel turbulentným obdobím. Dnes je však situácia iná. Miley otcovi k jeho 64. narodeninám nahrala dojímavú skladbu o dôvere.
„Na moje narodeniny mi Miley dala darček v podobe hudby a napísala mi pieseň s názvom Secrets, na ktorej sú aj moji obľúbení hudobníci z kapely Fleetwood Mac! Milujem ťa, Mile,“ napísal jej otec pod príspevok na Instagrame.
Samotný text hovorí o hľadaní cesty späť k sebe a o jej túžbe byť človekom, s ktorým sa jej otec môže podeliť aj o tie najťažšie chvíle a tajomstvá.
Ako informuje portál People, Miley túto skladbu naznačila v jednom zo svojich rozhovorov, keď priznala, že inšpiráciou bolo napätie, ktoré medzi ňou a otcom v minulosti bolo. To je vraj už za nimi a fanúšikovia sa môžu tešiť aj na ďalšie osobné skladby, ktoré plánuje zaradiť na svoj pripravovaný album.