Meghan je spokojná sama so sebou a na negatívne hlasy nereaguje inak než sebavedomým úsmevom.
V komentároch pod najnovšími príspevkami Meghan Trainor sa objavujú správy od fanúšikov, ktorí tvrdia, že ju nespoznávajú. Speváčka totiž v poslednom čase prešla radikálnou premenou. Sama otvorene hovorí o tom, že za jej výsledkami stojí aj liek Mounjaro.
Výrazná vlna kritiky na vzhľad speváčky prišla po tom, čo na svojom TikToku zdieľala video, v ktorom robí populárny challenge Nicki Minaj. Meghan má vo videu zapletený cop a okrem štíhlejšej postavy je viditeľná aj zmena jej tváre.
„Kámo, ja som ju najskôr vôbec nespoznal… Čo sa stalo?! Demi Lovato vyzerá ako Demi Moore. Meghan Trainor ako Paris Hilton… Čo sa to deje? Páčila sa mi stará Meghan,“ píšu ľudia v reakciách pod videom.
Meghan na kritiku reagovala jasne a poslala fanúšikom nový TikTok. „Je mi jedno, či ma tieto baby nemajú rady. Lebo som kur*a pekná. Len nedávno som počula nejakú hovoriť… Ale čo by mohla povedať s takouto tvárou a takouto postavou? Do ri*i,“ lip-synkuje vo videu.
Speváčka sa k svojej premene vyjadrila už v minulosti. Priznala, že dnes vyzerá inak ako kedysi, a to nielen vplyvom veku, ale aj vďaka pomoci odborníkov. Otvorene hovorí aj o tom, že jej k výsledkom dopomohol liek Mounjaro.