dnes 26. augusta 2025 o 10:27
Čas čítania 0:32
Hana Divišová

Slovenská influencerka Tatiana Žideková je dvojnásobnou mamičkou. Na svet priviedla syna Marka

OSOBNOSTI DIEŤA INFLUENCERI SLOVENSKO
Príchod syna označila za jeden z najkrajších okamihov svojho života.

Obľúbená slovenská influencerka sa stala dvojnásobnou mamičkou. Včera ráno priviedla na svet syna Marka. Tatiana Žideková spolu so svojím manželom Michalom Mravcom zverejnili na svojich profiloch emotívne video, ktoré dokumentuje jej pôrod.

„Narodenie nášho syna Marka je po narodení Vanesky jeden z najsilnejších a najkrajších okamihov v našich životoch,“ napísala Tatiana k videu. „Zrejme ani neexistujú slová, ktoré by dokonale vystihli vlnu emócií, šťastia a pokornej vďačnosti, ktorú cítime,“ pokračovala.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tatiana Žideková (@tatianazidekova)

Čerstvá dvojnásobná mamička priviedla Marka na svet včera o 6:45 ráno a dodala, že tento okamih im opäť navždy zmenil život. „Ďakujeme,“ doplnila.

Tatianu v súčasnosti na Instagrame sleduje viac ako 414-tisíc followerov a pod videom jej k novému prírastku zagratulovali aj známe tváre, ako Zuzana Plačková, Veronika Nízlová či mnohé ďalšie celebrity.

Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram/@Tatiana Žideková
