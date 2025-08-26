Príchod syna označila za jeden z najkrajších okamihov svojho života.
Obľúbená slovenská influencerka sa stala dvojnásobnou mamičkou. Včera ráno priviedla na svet syna Marka. Tatiana Žideková spolu so svojím manželom Michalom Mravcom zverejnili na svojich profiloch emotívne video, ktoré dokumentuje jej pôrod.
„Narodenie nášho syna Marka je po narodení Vanesky jeden z najsilnejších a najkrajších okamihov v našich životoch,“ napísala Tatiana k videu. „Zrejme ani neexistujú slová, ktoré by dokonale vystihli vlnu emócií, šťastia a pokornej vďačnosti, ktorú cítime,“ pokračovala.
Čerstvá dvojnásobná mamička priviedla Marka na svet včera o 6:45 ráno a dodala, že tento okamih im opäť navždy zmenil život. „Ďakujeme,“ doplnila.
Tatianu v súčasnosti na Instagrame sleduje viac ako 414-tisíc followerov a pod videom jej k novému prírastku zagratulovali aj známe tváre, ako Zuzana Plačková, Veronika Nízlová či mnohé ďalšie celebrity.