dnes 2. septembra 2025 o 7:28
Čas čítania 0:36
Hana Divišová

Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá

Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Zdroj: Instagram/@otec_film
FILMY A SERIÁLY BENÁTKY ČESKO-SLOVENSKÉ FILMY MILAN ONDRÍK
Emotívna dráma inšpirovaná skutočnými udalosťami príde do slovenských kín už 11. septembra.

Na červenom koberci v Benátkach tento rok nezažiaria len zahraničné hviezdy. Slovenskú kinematografiu tam reprezentoval film Otec, v ktorom hlavnú postavu stvárnil Milan Ondrík. Snímka už po prvých projekciách zožala nadšené ohlasy, píše portál Nitrák

„Ondríkov výkon dodáva filmu úroveň, akú málokedy vidno,“ napísal americký Overly Honest Review. „Včerajšia premiéra Otca pre 1500 ľudí v Benátkach bola naozaj čarovná. Som šťastná, že sa film divákov naozaj dotkol,“ priznala režisérka Tereza Novotná.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Intramovies Srl (@intramovies)

Dráma Otec je inšpirovaná skutočnou udalosťou spred desiatich rokov, ktorá sa odohrala v Nitre. Rozpráva príbeh otca, ktorý nechtiac zabudne svoje dieťa v aute. Film otvára zložitú tému psychologického javu známeho ako syndróm zabudnutého bábätka.

Odporúčané
25-ročná Slovenka získala za svoj dokument študentského Oscara. O jej úspechu píšu aj svetové médiá 25-ročná Slovenka získala za svoj dokument študentského Oscara. O jej úspechu píšu aj svetové médiá 28. augusta 2025 o 12:16

Slovenskí diváci si však na snímku budú musieť ešte chvíľu počkať. Do kín príde už 11. septembra. Po boku Milana Ondríka sa v nej predstavia aj Dominika Morávková, Anna Geislerová či Peter Ondrajička.

Anketa:
Pôjdeš na film Otec do kina? 
Jasné, vyzerá super.
Nie, nezaujal ma. 
Jasné, vyzerá super.
100 %
Nie, nezaujal ma. 
0 %
Odporúčané
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz 1. septembra 2025 o 17:15
Odporúčané
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor, no pribudnú aj nové tváre HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor, no pribudnú aj nové tváre 1. septembra 2025 o 16:01
Odporúčané
Demi Lovato a Zara Larsson ocenili mladú slovenskú speváčku Adélu. Vraj sú posadnuté jej pesničkou Demi Lovato a Zara Larsson ocenili mladú slovenskú speváčku Adélu. Vraj sú posadnuté jej pesničkou 1. septembra 2025 o 14:13
Súvisiace témy
BENÁTKY ČESKO-SLOVENSKÉ FILMY MILAN ONDRÍK
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram/@otec_film
