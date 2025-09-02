Emotívna dráma inšpirovaná skutočnými udalosťami príde do slovenských kín už 11. septembra.
Na červenom koberci v Benátkach tento rok nezažiaria len zahraničné hviezdy. Slovenskú kinematografiu tam reprezentoval film Otec, v ktorom hlavnú postavu stvárnil Milan Ondrík. Snímka už po prvých projekciách zožala nadšené ohlasy, píše portál Nitrák.
„Ondríkov výkon dodáva filmu úroveň, akú málokedy vidno,“ napísal americký Overly Honest Review. „Včerajšia premiéra Otca pre 1500 ľudí v Benátkach bola naozaj čarovná. Som šťastná, že sa film divákov naozaj dotkol,“ priznala režisérka Tereza Novotná.
Dráma Otec je inšpirovaná skutočnou udalosťou spred desiatich rokov, ktorá sa odohrala v Nitre. Rozpráva príbeh otca, ktorý nechtiac zabudne svoje dieťa v aute. Film otvára zložitú tému psychologického javu známeho ako syndróm zabudnutého bábätka.
Slovenskí diváci si však na snímku budú musieť ešte chvíľu počkať. Do kín príde už 11. septembra. Po boku Milana Ondríka sa v nej predstavia aj Dominika Morávková, Anna Geislerová či Peter Ondrajička.