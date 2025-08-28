Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 28. augusta 2025 o 12:16
Čas čítania 1:02
Michaela Kedžuchová

25-ročná Slovenka získala za svoj dokument študentského Oscara. O jej úspechu píšu aj svetové médiá

25-ročná Slovenka získala za svoj dokument študentského Oscara. O jej úspechu píšu aj svetové médiá
Zdroj: instagram / @bireb
FILMY A SERIÁLY DOKUMENTÁRNE FILMY A SERIÁLY OSCARY SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE ŠTUDENTI ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Mladá Slovenka má tak možnosť kvalifikovať sa aj na klasické Oscary.

Mladá Slovenka Rebeka Bizubová z Trebišova získala prestížne ocenenie študentský Oscar od americkej Akadémie filmových umení a vied za svoj dokumentárny film Spoveď, ktorý vznikol ako jej absolventská práca na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave.

Film sa venuje citlivej téme sexuálneho obťažovania v cirkevnom prostredí, ktorú režisérka spracovala na základe vlastnej skúsenosti. O jej úspechu informoval aj magazín Hollywood Reporter.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by IFF Art Film Košice (@iffartfilmkosice)

Odporúčané
Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku 12. augusta 2025 o 14:09

Rebeka so svojím filmom už predtým získala viacero významných ocenení – napríklad cenu Slnko v sieti za najlepší krátky hraný film, cenu Modrého anjela na MFF Art Film Košice a druhé miesto v medzinárodnej študentskej súťaži CILECT Prize 2025 v dokumentárnej kategórii.

V kategórii dokumentu boli ocenené tri snímky – okrem Spovede aj filmy autoriek Jane Dengovej z Newyorskej univerzity a Tatiany McCabeovej zo Západoanglickej univerzity.

Odporúčané
Oscary na YouTube? Najväčšia video platforma sveta pokukuje po právach prestížnej hollywoodskej udalosti Oscary na YouTube? Najväčšia video platforma sveta pokukuje po právach prestížnej hollywoodskej udalosti 18. augusta 2025 o 19:14

Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 6. októbra počas Newyorského filmového festivalu v divadle Ziegfeld, kde sa víťazi dozvedia, či získali zlatú, striebornú alebo bronzovú sošku.

Študentské Oscary sa udeľujú od roku 1972 a sú určené študentom bakalárskeho aj magisterského štúdia z celého sveta. Cieľom tejto iniciatívy je podporiť mladé filmárske talenty a poskytnúť im priestor na medzinárodnú prezentáciu. Filmy sa hodnotia v štyroch kategóriách: animácia, dokument, hraný film a alternatívny/experimentálny film.

Všetky ocenené snímky majú zároveň možnosť kvalifikovať sa na klasické Oscary. V minulosti boli držitelia študentských Oscarov nominovaní na túto hlavnú cenu 69-krát, pričom 15 z nich ju aj získalo. Tento rok sa do súťaže prihlásilo viac ako 3100 filmov z 988 univerzít po celom svete.

Odporúčané
Ľudia vysmiali maľby oscarového herca Adriena Brodyho. Obraz pritom predal za takmer pol milióna dolárov Ľudia vysmiali maľby oscarového herca Adriena Brodyho. Obraz pritom predal za takmer pol milióna dolárov 30. mája 2025 o 17:21
Odporúčané
O Oscaroch hlasovali ľudia, ktorí hodnotené filmy nikdy nevideli. Akadémia teraz sprísňuje pravidlá O Oscaroch hlasovali ľudia, ktorí hodnotené filmy nikdy nevideli. Akadémia teraz sprísňuje pravidlá 22. apríla 2025 o 10:09
Odporúčané
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou 20. augusta 2025 o 15:34
Sme tu pre teba
Vieš, že o tvorbu kvalitného obsahu sa stará viac ako 60 ľudí?
Každý článok alebo post prejde dôkladnou kontrolou, aby sme ti zaručili, že sa k tebe dostanú len overené fakty.
Zároveň otvárame tabuizované témy bez predsudkov a prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi.
To všetko je možné aj vďaka podpore našich predplatiteľov.
Podpor kvalitný obsah
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
DOKUMENTÁRNE FILMY A SERIÁLY OSCARY SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE ŠTUDENTI ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: instagram / @bireb
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
refresher+
Odporúčané
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
dnes o 08:00
Michal má 25 a v lete je podomový predavač kníh v USA: Zarobil som si na 6 investičných bytov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michal má 25 a v lete je podomový predavač kníh v USA: Zarobil som si na 6 investičných bytov (Rozhovor)
pred 2 dňami
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
refresher+
Odporúčané
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
pred 2 dňami
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
Sponzorovaný obsah
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
20. 8. 2025 18:00
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
20. 8. 2025 15:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
18. 8. 2025 10:00
Storky
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romanticke...
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišiel aj Wen
Zdeněk Pohlreich mieri na YouTube. Prichádza s vlastnou kuchárskou šou
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Upútavka na druhú sériu Fallout: Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy
Lifestyle news
Bruce Willis žije kvôli chorobe oddelene v samostatnom dome. Chce, aby jeho dcéry vyrastali v normálnom prostredí pred 40 minútami
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem pred 3 hodinami
25-ročná Slovenka získala za svoj dokument študentského Oscara. O jej úspechu píšu aj svetové médiá pred 3 hodinami
Denzel Washington tvrdí, že už má filmov dosť. Vraj ich už nemôže ani pozerať – a nielen tie svoje dnes o 11:39
3. séria Monsters predstaví príbeh Eda Geina. Inšpiroval filmy ako Mlčanie jahniat či Texaský masaker motorovou pílou dnes o 10:53
Viktor Sheen vydal tajný track, ktorý schoval niekde na Instagrame. Našli sme ho dnes o 10:04
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde dnes o 09:09
Spravodajstvo
Polícia SR Vladimir Putin Robert Fico Dôchodcovia
Viac
Ružomberský útulok okradli o 15 000 eur. Teraz si nemôžu dovoliť ani len krmivo pre psíky
pred 13 minútami
VIDEO: Kamionista z Turecka napadol v Bratislave policajta. Udieral ho päsťou do tváre
pred hodinou
Sladené nápoje sú na Slovensku drahšie ako by mali. Ceny sú vyššie ako je daň z cukru
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Denzel Washington tvrdí, že už má filmov dosť. Vraj ich už nemôže ani pozerať – a nielen tie svoje
Osobnosti
dnes o 11:39
Denzel Washington tvrdí, že už má filmov dosť. Vraj ich už nemôže ani pozerať – a nielen tie svoje
dnes o 11:39
3. séria Monsters predstaví príbeh Eda Geina. Inšpiroval filmy ako Mlčanie jahniat či Texaský masaker motorovou pílou
3. séria Monsters predstaví príbeh Eda Geina. Inšpiroval filmy ako Mlčanie jahniat či Texaský masaker motorovou pílou
dnes o 10:53
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
včera o 07:15
Hororová novinka so slávnym monštrom ovládla sledovanosť na streame. Seriál Alien: Earth zbiera skvelé hodnotenia
Hororová novinka so slávnym monštrom ovládla sledovanosť na streame. Seriál Alien: Earth zbiera skvelé hodnotenia
21. 8. 2025 14:08
Novinka F1 s Bradom Pittom bude čoskoro online. Kde si môžeš film pozrieť?
Novinka F1 s Bradom Pittom bude čoskoro online. Kde si môžeš film pozrieť?
20. 8. 2025 13:31
Do kín mieri energická gangstrovka s Austinom Butlerom. Zbaľ sa a uteč! ťa očarí akčnou atmosférou aj čiernym humorom
Do kín mieri energická gangstrovka s Austinom Butlerom. Zbaľ sa a uteč! ťa očarí akčnou atmosférou aj čiernym humorom
20. 8. 2025 18:26
Viac z Gastro Všetko
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
pred hodinou
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
24. 8. 2025 11:00
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska
20. 8. 2025 12:42
Viac z Kultúra Všetko
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
pred 2 dňami
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
20. 8. 2025 11:00
Viac z Zdravie Všetko
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
Sponzorovaný obsah
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
dnes o 10:00
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
10. 8. 2025 17:00
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
22. 8. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Vlajková predajňa BILLA sa po rekonštrukcii mení na najmodernejší supermarket na Slovensku
Zaujímavosti
pred hodinou
PR správa
Vlajková predajňa BILLA sa po rekonštrukcii mení na najmodernejší supermarket na Slovensku
pred hodinou
Investíciou za niekoľko miliónov eur do areálu plného moderných a ekologických riešení BILLA potvrdzuje, že v slovenskom maloobchode je silným hráčom a dôležitým investorom.
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
pred 2 hodinami
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
pred 3 hodinami
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
Sponzorovaný obsah
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
dnes o 10:00
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
refresher+
Odporúčané
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
dnes o 08:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
včera o 19:13
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 2 dňami
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
včera o 11:51
Juraj Kucka sa stal štvornásobným otcom. Šťastnú novinku oznámil netradične
Juraj Kucka sa stal štvornásobným otcom. Šťastnú novinku oznámil netradične
včera o 18:33
Dojímavý príbeh z bratislavskej reštaurácie: neznámy muž prekvapil rodinu v núdzi, zaplatil im večeru
Dojímavý príbeh z bratislavskej reštaurácie: neznámy muž prekvapil rodinu v núdzi, zaplatil im večeru
včera o 08:49
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 2 dňami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
22. 8. 2025 19:26
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
včera o 19:13
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
včera o 11:51
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 2 dňami
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Späť
Zdieľať
Diskusia