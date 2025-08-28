Mladá Slovenka má tak možnosť kvalifikovať sa aj na klasické Oscary.
Mladá Slovenka Rebeka Bizubová z Trebišova získala prestížne ocenenie študentský Oscar od americkej Akadémie filmových umení a vied za svoj dokumentárny film Spoveď, ktorý vznikol ako jej absolventská práca na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave.
Film sa venuje citlivej téme sexuálneho obťažovania v cirkevnom prostredí, ktorú režisérka spracovala na základe vlastnej skúsenosti. O jej úspechu informoval aj magazín Hollywood Reporter.
Rebeka so svojím filmom už predtým získala viacero významných ocenení – napríklad cenu Slnko v sieti za najlepší krátky hraný film, cenu Modrého anjela na MFF Art Film Košice a druhé miesto v medzinárodnej študentskej súťaži CILECT Prize 2025 v dokumentárnej kategórii.
V kategórii dokumentu boli ocenené tri snímky – okrem Spovede aj filmy autoriek Jane Dengovej z Newyorskej univerzity a Tatiany McCabeovej zo Západoanglickej univerzity.
Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 6. októbra počas Newyorského filmového festivalu v divadle Ziegfeld, kde sa víťazi dozvedia, či získali zlatú, striebornú alebo bronzovú sošku.
Študentské Oscary sa udeľujú od roku 1972 a sú určené študentom bakalárskeho aj magisterského štúdia z celého sveta. Cieľom tejto iniciatívy je podporiť mladé filmárske talenty a poskytnúť im priestor na medzinárodnú prezentáciu. Filmy sa hodnotia v štyroch kategóriách: animácia, dokument, hraný film a alternatívny/experimentálny film.
Všetky ocenené snímky majú zároveň možnosť kvalifikovať sa na klasické Oscary. V minulosti boli držitelia študentských Oscarov nominovaní na túto hlavnú cenu 69-krát, pričom 15 z nich ju aj získalo. Tento rok sa do súťaže prihlásilo viac ako 3100 filmov z 988 univerzít po celom svete.