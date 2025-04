O Oscaroch hlasovali ľudia, ktorí hodnotené filmy nikdy nevideli. Akadémia teraz sprísňuje pravidlá

Doteraz sa o Oscaroch rozhodovalo aj bez toho, aby hlasujúci videli všetky nominované filmy.

Americká filmová akadémia sprísňuje pravidlá hlasovania o Oscaroch. O najprestížnejších filmových oceneniach totižto doteraz rozhodovali členovia, ktorí často ani nevideli všetky nominované filmy.

Ako uvádza portál EW, prichádza zásadná zmena – od nasledujúceho ročníka (98. ročník) udeľovania cien v roku 2026 budú môcť hlasovať len tí, ktorí preukázateľne videli všetky nominované filmy v danej kategórii.

Prísnejšie opatrenia

Túto zmenu schválila Rada guvernérov Akadémie. V praxi to znamená, že členovia budú musieť pred finálnym kolom hlasovania sledovať všetky nominované snímky, inak sa im hlasovanie v danej kategórii ani nesprístupní.

Podľa vyhlásenia pre Entertainment Weekly sa sledovanie filmov bude overovať prostredníctvom interného systému Academy Screening Room. Členovia budú musieť v prípade, že film videli mimo tejto platformy, vyplniť formulár. Ak film nevideli, možnosť hlasovania sa im automaticky zamietne.

Doteraz mali niektoré kategórie (napríklad dokumenty a krátke filmy) povinnosť overeného sledovania, no vo väčšine prípadov mohli členovia hlasovať aj bez toho, aby tituly vôbec videli. Mnohí anonymní hlasujúci sa v minulosti otvorene priznali, že viaceré filmy nevideli, čo vyvolávalo pochybnosti o objektívnosti výsledkov.

Oscary. Zdroj: Flickr/Ben Terrett

Viaceré novinky

Okrem tohto zásadného opatrenia oznámila Akadémia aj ďalšie novinky – napríklad novú kategóriu pre kaskadérov, ktorá bude mať vlastné výberové kolo a prezentácie s diskusiou. Zmeny sa dotkli aj hodnotenia filmov vytvorených pomocou umelej inteligencie. Používanie AI samo osebe nezvýši ani nezníži šance na nomináciu, no jednotlivé odborné sekcie budú brať do úvahy, do akej miery sa na tvorbe podieľal človek. Oscary sa v nasledujúcom roku uskutočnia 15. marca.