Od hereckého Oscara po obraz za 425 000 dolárov. Kto sa smeje teraz?

Adrien Brody, dvojnásobný držiteľ Oscara, sa rozhodol preskúmať svet výtvarného umenia. Jeho najnovšie dielo, obraz Marilyn Monroe, vyvolalo na sociálnych sieťach vlnu posmechu. Avšak na galavečeri počas Cannes Film Festivalu sa ukázalo, že jeho investícia do umenia nebola len výstrelkom. Obraz bol vydražený za impozantných 425 000 dolárov.

V rozhovore pre Interview Magazine Brody vysvetlil, že jeho tvorba je výsledkom vnútorného dialógu a vplyvov z jeho detstva v New Yorku. „Je to ako keby som nachádzal inšpiráciu vo veľkosti, ale snažím sa, aby moja práca nebola z nej odvodená. Jednoznačne sme ovplyvnení našim okolím a niekedy je to hra s týmito vecami. Napríklad Basquiatovo dielo je dielom mojej mamy, keď bola na misii a fotografovala ho v jeho štúdiách. To je jej fotografia.“

Herec sa tiež vyjadril, že maľovanie mu poskytuje väčšiu tvorivú slobodu ako herectvo.

„V tvorbe hmatateľného, ​​vizuálneho umenia nachádzam veľkú tvorivú autonómiu a slobodu, na rozdiel od interpretácie slov iných, ktoré potom nechávam reinterpretovať inými kreatívnymi myslami – strihačom, producentom, režisérom atď. – a spoliehaním sa na celý tento stroj pri vykonávaní kreatívnej práce. Kreslenie a maľovanie predchádzali herectvu. Maľujem už od detstva.“ dodal.

Fanúšikovia jeho postoje nezdieľajú

Hoci negatívne ohlasy ohľadom jeho umenia zažíval herec aj predtým, po vydražení obrazu internet okamžite zaplavila vlna kritiky, ktorá sa spustila na adresu jeho malieb.

Jeho umenie prirovnávali k obrazu s nápisom „Prd“.

was unprepared for how ugly adrien brodys art is. but it makes sense. pic.twitter.com/cguipTjUfl — theo is conclavemaxxing (@geothrmlescpism) March 5, 2025

„Nebol som pripravený na to, aké škaredé bude umenie Adriena Brodyho, ale dáva to zmysel,“ vyjadril sa ďalší fanúšik.

everyone complaining about generative artists meanwhile adrien brody is painting miami coffee shop art slop pic.twitter.com/bwzYfmfb5M — Joseph Alessio (@alessio_joseph) May 23, 2025

„Všetci sa sťažujú na generatívnych umelcov, zatiaľ čo Adrien Brody maľuje gýč ako z kaviarne v Miami,“ píše ďalší.

Herec sa kritikou nenechal odradiť

Adrien Brody ostal aj po vlne kritiky chladným. „Chápem to. Zažil som to, pretože som verejne vystavoval svoje práce od roku 2015. A bol som z toho prekvapený. Neviem prečo, ale bol som a teraz už nie. Chápem, prečo ľudia radi rozdeľujú veci a ľudí na priečky.“

„Nemôžem sa úplne zbaviť toho, ako ma ľudia v tomto bode môjho života vnímajú, ale tá práca je naozaj čistá a odo mňa. Či už som robil čokoľvek iné a ak by ste sa na to mohli pozrieť týmito očami, myslím si, že by bolo lepšie zložiť si tie klapky na očiach a pozrieť sa len na niekoho, kto odkazuje na všetky naše vplyvy a násilie v spoločnosti.“

Napriek počiatočnému posmechu sa Brodyho umenie etablovalo na trhu. Jeho diela sú zbierané vážnymi zberateľmi a jeho výstavy priťahujú pozornosť. Ako povedal: „Niektorí ľudia ma poznajú ako herca, ale moje diela hovoria samy za seba.“