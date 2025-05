Pripravovaný dokument Lasicovi vstup zakázaný odkrýva súkromnú stránku Milana Lasicu mimo verejného života.

Pripravovaný celovečerný dokument s názvom „Lasicovi vstup zakázaný“ vzniká podľa scenára Hany Lasicovej pod záštitou Trigon Production. Cieľom je priblížiť Milana Lasicu, uznávaného zabávača, herca, textára a filozofa života, v úlohe, ktorú sme mimo televíznych obrazoviek a divadelných dosiek možno nepoznali.

Film sa pokúsi odpovedať na otázky, prečo sa Milan Lasica stal kultúrnym fenoménom, aký význam mal pre spoločnosť a aký vplyv mal na umeleckú komunitu. Lasicová zdôrazňuje, že dokument nechce rúcať mýty, ale chce sa na uznávanú osobnosť pozrieť z iného uhla pohľadu. Ako na umelca, ktorý celý život bojoval so systémom, ale aj so sebou samým. Milan Lasica, známy svojou melanchóliou alebo, ako hovoril on, „milanchóliou“, trpel veľkou trémou pred každým vystúpením, no cez humor nachádzal vlastnú identitu.

Vo filme chcú pracovať s humorom

Režisér a spoluautor scenára Peter Pokorný plánuje do filmu zakomponovať humor. „Vo filme chceme pracovať s humorom... my by sme ho radi ‚poľudštili‘, ukázali ho z iného uhla. A humor je na poľudštenie vhodný,“ tvrdí Pokorný. Výzvou pre tvorcov bude predstaviť ho ako introverta, ktorého zápisky často obsahovali sebapochybnosti, čím môže byť obraz verejnosťou vnímaného Lasicu prekvapivý.

Viacero známych osobností, ako napríklad Milan Kňažko, Oľga Feldeková alebo Juraj Nvota, už prejavilo záujem podieľať sa na tvorbe filmu. Hlavnou sprievodkyňou príbehom bude Hana Lasicová, ktorá divákom odhalí skryté zákutia života a diela svojho otca.

Film, ktorý by mal byť uvedený do kinodistribúcie v roku 2027 v spolupráci s Audiovizuálnym fondom a STVR, je určený nielen starším, ale aj mladším generáciám. Producent Patrik Pašš považuje Lasicu za kľúčového národného mentora. Časť použitého neodvysielaného materiálu z dokumentárnej série Textári plánujú do filmu zakomponovať.