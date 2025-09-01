Skladba SexOnTheBeat od ADÉLY a jej nové EP majú úspech aj medzi známymi speváčkami.
Slovenskú speváčku ADÉLU si po vydaní jej debutového EP Provocateur pod Capitol Records všimli svetové speváčky ako Demi Lovato a Zara Larsson.
21-ročná Adéla Jergová z Bratislavy na novom albume spieva o vzbure, vytrvalosti, ale aj erotike v hudobnom priemysle.
ADÉLA sa prvýkrát dostala do povedomia vďaka Netflix show Popstar Academy, kde bojovala o miesto v k-popovej skupine KATSEYE.
I won't do anything I don't want to do
And maybe that's why I don't work too well in groups
„FinallyApologizing“
Dnes je jej meno známe aj samo o sebe. Vďaka singlom Superscar a SexOnTheBeat z nového albumu si ju všimli aj svetoznáme speváčky.
Demi na jej Instagram story dala video, na ktorom behá, s popisom „obsessed w(ith) this song“.
Zara Larsson zas pripla song „SexOnTheBeat“ k jej fotke na Instagrame s popiskom „It’s a pop emergency!!!!“.