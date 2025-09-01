Kategórie
dnes 1. septembra 2025 o 14:13
Čas čítania 0:40
Michaela Kedžuchová

Demi Lovato a Zara Larsson ocenili mladú slovenskú speváčku Adélu. Vraj sú posadnuté jej pesničkou

Demi Lovato a Zara Larsson ocenili mladú slovenskú speváčku Adélu. Vraj sú posadnuté jej pesničkou
Zdroj: instagram / @demilovato, @adelajergova
HUDBA DEMI LOVATO SPEVÁCI A SPEVÁČKY ÚSPEŠNÉ ŽENY ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
Skladba SexOnTheBeat od ADÉLY a jej nové EP majú úspech aj medzi známymi speváčkami.

Slovenskú speváčku ADÉLU si po vydaní jej debutového EP Provocateur pod Capitol Records všimli svetové speváčky ako Demi Lovato a Zara Larsson.

21-ročná Adéla Jergová z Bratislavy na novom albume spieva o vzbure, vytrvalosti, ale aj erotike v hudobnom priemysle. 

ADÉLA sa prvýkrát dostala do povedomia vďaka Netflix show Popstar Academy, kde bojovala o miesto v k-popovej skupine KATSEYE.

 I won't do anything I don't want to do
And maybe that's why I don't work too well in groups 
„FinallyApologizing“

Dnes je jej meno známe aj samo o sebe. Vďaka singlom Superscar a SexOnTheBeat z nového albumu si ju všimli aj svetoznáme speváčky.

Demi na jej Instagram story dala video, na ktorom behá, s popisom „obsessed w(ith) this song“.

@demilovatobrasil20 📹 Demi Lovato via story do Instagram: "obcecada por essa música @adelajergova" #demilovato #tiktok ♬ som original - Demi lovato Brasil ❤️🎶

Zara Larsson zas pripla song „SexOnTheBeat“ k jej fotke na Instagrame s popiskom „It’s a pop emergency!!!!“.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Zara Larsson (@zaralarsson)

Michaela Kedžuchová
Reporter
Michaela Kedžuchová
Reporter
Náhľadový obrázok: instagram / @demilovato, @adelajergova
Lifestyle news
Toto sú účastníci novej série Love Islandu: Zubná asistentka aj kaskadér z Londýna pred 26 minútami
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz pred hodinou
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor, no pribudnú aj nové tváre pred 2 hodinami
VIDEO: Suárezovi po prehre vo finále pohára praskli nervy. Počas hádky napľul na súpera pred 3 hodinami
Demi Lovato a Zara Larsson ocenili mladú slovenskú speváčku Adélu. Vraj sú posadnuté jej pesničkou dnes o 14:13
Poľský CEO ukradol malému chlapcovi šiltovku na US Open. Internet to jeho firme nemilosrdne spočítal dnes o 12:59
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. Sľubuje lávu, dinosaury a návrat ikonických postáv dnes o 11:38
Pomohol si umelou inteligenciou. Will Smith bizarným videom reaguje na obvinenia z falšovania publika dnes o 10:27
Český „hrobár“ sa v Oktagone chystá pochovať svojho súpera. Chce získať titul dnes o 09:38
Ktorý slovenský raper kraľuje Spotify? Takto vyzerá TOP 10 s viacerými prekvapeniami
Slovensko
včera o 16:00
Odporúčané
Ktorý slovenský raper kraľuje Spotify? Takto vyzerá TOP 10 s viacerými prekvapeniami
včera o 16:00
Pomohol si umelou inteligenciou. Will Smith bizarným videom reaguje na obvinenia z falšovania publika
Pomohol si umelou inteligenciou. Will Smith bizarným videom reaguje na obvinenia z falšovania publika
dnes o 10:27
Raperka Cardi B čelí žalobe pre napadnutie ochrankárky. Internet sa baví na videozázname z jej súdneho procesu
Raperka Cardi B čelí žalobe pre napadnutie ochrankárky. Internet sa baví na videozázname z jej súdneho procesu
pred 2 dňami
Nicki Minaj a Sabrina Carpenter teasujú spoločný collab. Potvrdili to na Instagrame
Nicki Minaj a Sabrina Carpenter teasujú spoločný collab. Potvrdili to na Instagrame
dnes o 08:57
Prvý deň festivalu Uprising priniesol nezabudnuteľnú atmosféru. Legendy reggae a rapu ovládli Zlaté piesky
Prvý deň festivalu Uprising priniesol nezabudnuteľnú atmosféru. Legendy reggae a rapu ovládli Zlaté piesky
pred 2 dňami
Spotify odhalilo TOP 5 letných songov. Nájdeš medzi nimi svojho favorita?
Spotify odhalilo TOP 5 letných songov. Nájdeš medzi nimi svojho favorita?
28. 8. 2025 7:42
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
28. 8. 2025 14:00
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
24. 8. 2025 11:00
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
28. 8. 2025 18:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
26. 8. 2025 8:00
FOTO: Vila plná dreva blízko Prahy, ktorá plynulo prechádza do voľnej prírody. Takto vyzerá oáza kľudu
pred 2 dňami
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00

Toto sú účastníci novej série Love Islandu: Zubná asistentka aj kaskadér z Londýna
Filmy a Seriály
pred 25 minútami
Toto sú účastníci novej série Love Islandu: Zubná asistentka aj kaskadér z Londýna
pred 25 minútami
Noví účastníci Love Islandu sú tu.
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
refresher+
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
pred hodinou
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor, no pribudnú aj nové tváre
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor, no pribudnú aj nové tváre
pred 2 hodinami
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
dnes o 13:00
REFRESHER BOOK CLUB: 10 kníh so skvelou zápletkou. Budú patriť medzi to najlepšie, čo tento rok prečítaš
V spolupráci
REFRESHER BOOK CLUB: 10 kníh so skvelou zápletkou. Budú patriť medzi to najlepšie, čo tento rok prečítaš
dnes o 12:00
