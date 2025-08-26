Nie každý spevák si skladá piesne sám – pre niektorých ich píšu iní A-čkoví umelci. Vieš, kto naozaj stojí za slovami týchto desiatich známych hitov?
Taylor Swift je známa tým, že si píše všetky texty sama, no nie každý spevák to tak má. Pre niektorých hity napísali iné hviezdy z brandže. Napríklad hity ako „Teenage Dream“ od Katy Perry či „Little Things“ od One Direction má na svedomí niekto iný než ich interpreti – a je len na tebe zistiť kto!
KVÍZ: Vieš kto zložil tento známy hit?
Zdroj: YouTube / Calvin Harris
1 12
Kto napísal text This Is What You Came For od Rihanny a Calvina Harrisa?
Miley Cyrus
Taylor Swift
Bebe Rexha
Vysvetlenie
Hit „This Is What You Came For“ vyšiel v roku 2016 a napísala ho Taylor Swift, o produkciu sa, samozrejme, postaral Calvin Harris.
Zdroj: YouTube / One direction
2 12
Kto napísal text Little Things od One Direction?
Harry Styles
Sam Smith
Ed Sheeran
Vysvetlenie
Pieseň „Little Things“ od One Direction napísal britský spevák a skladateľ Ed Sheeran s pomocou Fiony Bevan.
Zdroj: YouTube / Justin Bieber
3 12
Kto napísal Love Yourself od Justina Biebera?
Khalid a Ed Sheeran
Blackbear a Benny Blanco
Ed Sheeran a Benny Blanco
Vysvetlenie
Skladbu „Love Yourself“ napísali Ed Sheeran a Benny Blanco, ktorý má na konte nespočetné množstvo populárnych piesní.
Zdroj: YouTube / Estelle
4 12
Kto napísal text American Boy od Estelle a Kanye Westa?
Ne-Yo a Ludacris
Usher a Taio Cruz
will.i.am a John Legend
Vysvetlenie
Okrem Estelle a Kanyeho Westa sa na písaní tohto tracku podieľali aj will.i.am a John Legend.
Zdroj: YouTube / Gwen Stefani
5 12
Kto napísal text Hollaback Girl od Gwen Stefani?
Pharell Williams
Timbaland
Justin Timberlake
Vysvetlenie
Tento viac než 20 rokov starý hit „Hollaback Girl“ má na svedomí nikto iný ako Pharrell Williams.
Zdroj: YouTube / EminemMusic
6 12
Kto napísal text The Monster od Rihanny a Eminema?
Bebe Rexha
Lady Gaga
Ellie Goulding
Vysvetlenie
Nečakane, tento track z roku 2013 napísala Bebe Rexha (Eminem si, samozrejme, pridal vlastnú slohu sám).
Zdroj: YouTube / Beyoncé
7 12
Kto napísal text Irreplacable od Beyoncé?
Usher
John Legend
Ne-Yo
Vysvetlenie
Skladateľ, ktorý dobre vie, ako napísať love song - čo potvrdil aj hit „Irreplaceable“ z roku 2006 - nie je nikto iný ako Ne-Yo.
Zdroj: YouTube / Sinéad O'Connor
8 12
Kto napísal text songu Nothing Compares 2 U od Sinead O'Connor?
Madonna
Prince
Stevie Wonder
Vysvetlenie
Už zosnulá speváčka mala svoju najznámejšiu skladbu od Princea.
Zdroj: YouTube / Coldplay
9 12
Kto napísal A Sky Full of Stars od Coldplay?
Avicii
Martin Garrix
Tiësto
Vysvetlenie
Bol to práve Avicii, kto sa spojil s Coldplay, aby spolu vytvorili túto pieseň z roku 2014.
Zdroj: YouTube / Katy Perry
10 12
Kto napísal text hitu Teenage Dream od Katy Perry?
Benny Blanco
Pharell Williams
Justin Timberlake
Vysvetlenie
Tento hit leta 2010 bol napísaný opäť Benny Blancom.
Zdroj: YouTube / Beyoncé
11 12
Kto napísal text songu Pretty Hurts od Beyoncé?
Julia Michaels
Sia
Megan Trainor
Vysvetlenie
Pieseň „Pretty Hurts“, ktorú Beyoncé vydala v roku 2014, predtým zložila Sia.
Zdroj: YouTube / HollywoodRecordsVEVO
12 12
Kto napísal text hitu Party In The U.S.A od Miley Cyrus?
Jessie J
Katy Perry
Meghan Trainor
Vysvetlenie
„Party In The U.S.A.“ napísala ďalšia popová diva s neskutočným hlasom -Jessie J.