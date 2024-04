Slovenka Adéla robí kariéru v LA: Moja naivita tu dostala zabrať, šoubiznis je tvrdý. Pomôcť mi chce Madonnin producent (Rozhovor)

„Som umelecký živočích. Spievam, tancujem, píšem a do LA som sa dostala cez šou, ktorá sa mi do života priplietla pred dvoma rokmi. Vďaka nej som sa sem prisťahovala a svoj život zmenila od základov,“ hovorí pre Refresher.

Uspieť v šoubiznise a ešte aj prerazdiť v americkom LA, o tom snívajú milióny ľudí po celom svete. Len 20-ročnej Bratislavčanke Adéle Jergovej sa tento sen pomaly plní. Ako jediná Slovenka sa zúčastnila globálnej talentovej súťaže The Debut: Dream Academy, z ktorej mala vzniknúť globálna dievčenská hudobná skupina.

Spolu s americkou Geffen Records ju organizovala najväčšia juhokórejská k-popová spoločnosť HYBE, ktorá má pod palcom Le Sserafim aj BTS, ktoré majú obrovský hype aj medzi slovenskými fanúšikmi.





Video na Youtube, v ktorom v rámci súťaže vystupuje, má 1,3 milióna zhliadnutí.

20-ročná Slovenka má v Amerike našliapnuté na sľubnú kariéru. Do mesta snov ju dostala náhoda. Zdroj: Archív Adély Jergovej

„Každý chce vypredávať štadióny, ale môj cieľ je robiť hudbu, ktorá je autentická a pre mňa dôležitá, nie hudbu, ktorú mi diktuje nejaký CEO v americkom priemysle a vidí ma ako produkt či kus mäsa. Tvoriť hudbu, spievať a tancovať je to jediné, čo poznám a čo som celý život robila a dúfam, že sa mi vďaka tomu podarí vybudovať silnú komunitu ľudí.“

Adéla v LA získala kontakty, na ktoré nikde inde, ako v meste snov, nenatrafíš. Aj keď si vraj bez nich v šoubiznise neškrtneš, bez talentu a charizmy, ktorú šikovná Slovenka má, by sa jej nič z toho nepodarilo.

Šanca preraziť v globálne známej dievčenskej skupine ti ušla len o chlp. Hoci si zo 120-tisíc prihlásených skončila vo finálovej 20-ke, hlasovanie na TikToku ťa vyradilo z hry už v prvom kole. Neľutuješ, že si sa do súťaže prihlásila, aj keď si nakoniec nevyhrala?

Určite to neľutujem, ale bola to šialená jazda! Celé to beriem ako veľkú školu života. Netrénovali nás len v speve a tanci ale aj v šoubiznise a moja naivita dostala poriadne zabrať. Keď je človek súčasťou niečoho tak veľkého a tak kontrolovaného, tak dostaneš poriadnu dávku reality checku, uvedomíš si, ako to naozaj funguje, keď je niekto na vysokom levely v americkom šoubiznise. Opäť raz, bohužiaľ, veľa z toho nemôžem povedať.

Nabrala si aj nejaké celebritné kontakty?

Áno, sú to však viac ľudia z pozadia. Počas projektu som dosť intenzívne robila napríklad s choreografom BTS, Sonom Sungdeukom. Mala som stretnutie s Johnom Janickom, ktorý je CEO Geffen A&M Records ale aj s Lucianom Graingeom, CEO Universal Music Group. Randy Jackson mi dal zas feedback a nejaké osobné rady a tiež mi ponúkol pomoc v brandži.



Wow! Randy Jackson produkoval hudbu pre Madonnu, Mariah Carey, Michaela Jacksona aj Céline Dion. Čo povedal na tvoj spev?