Slovenka Ester: Väčšina slovenských boháčov mi s peniazmi na školu nepomohla. Štart v USA bol ťažký, dnes som vo výbere na Grammy

Keď Ester vzali na jednu z najlepších hudobných škôl v USA, nemala na ňu peniaze. „Vygooglila som si zoznam najbohatších ľudí na Slovensku podľa rebríčka Forbes. Napísala som niekoľko e-mailov typu Dobrý deň, zobrali ma na takúto školu a chcem tam ísť.“

Príbehy Slovákov v zahraničí by mnohokrát poslúžili ako námet na román či filmový trhák na Netflixe. Príkladom je aj 29-ročná jazzová speváčka, hudobná textárka a pedagogička Ester Wiesnerová.

Odkedy ju magazín Forbes zaradil v roku 2015 do rebríčka 30 pod 30, stihla vydať prvý jazzový album Blue Journal s 11 autorskými kompozíciami. Ten bol na Grammy zaradený do užšieho výberu, a to hneď v dvoch kategóriách (vokálny jazzový album a najlepší obal). V britskom hudobnom časopise JazzWise ho dokonca označili za Editor’s choice.

Jej prvý album sa dostala do užšieho výberu na Grammy. Blue Journal vraj skladala 7 rokov. „Skladby som začala písať počas štúdia, po škole sa to skončilo. Zachytáva presne to obdobie, keď som sa ocitla na úplne inom kontinente, kde som spoznávala nové kultúry a ako som sa tam snažila získať svoje miesto. Neskôr som sa vrátila domov a zase som svoje miesto hľadala tam, takže téma albumu je, kým naozaj sme, keď sa všetci pozerajú, kým sme, keď sa nikto nepozerá, kým sme v tej danej kultúre a ako v tom celom nájsť ozajstné ja.“ Zdroj: Archív/Ester Wiesnerova, Foto: Ľuboš Pilc

Ako odrazový mostík jej slúžila práve jedna z najväčších a najprestížnejších hudobných škôl sveta – Berklee College of Music. Tam študovala spev a jazzovú kompozíciu. Status študentky v americkom Bostone si však musela obhájiť (a aj vybojovať).



„Štúdium som dokončila s červeným diplomom a na záverečnom absolventskom koncerte ma vybrali spievať s Lionelom Richiem pred 7-tisícovým publikom. Ako pre jedno dievča zo Slovenska a z malého mesta Partizánske to bolo pre mňa neuveriteľné,“ dodáva.

Slovenka Ester spievala s Lionelom Richiem. Zdroj: Archív/Ester Wiesnerova, Foto: Katie Hattier

Ester nám v článku porozprávala, ako sa jej podarilo dostať na Berklee, kde študovali napríklad aj Martin Valihora, Oskar Rózsa či Charlie Puth, a kto jej prispel na státisícové školné.

„Berklee, Berklee... čo to tá Berklee je?“

Celý príbeh Ester, ktorý je popreplietaný talentom, ale i osudom, sa začal oveľa skôr ako na Berklee. „Prvá veľká vec bola, keď ma prijali na dramatický odbor na konzervatórium. Samostatný spev sa u nás vtedy študovať nedal (s výnimkou operného spevu), takže to, či do toho vôbec ísť, bola pre mňa obrovská dilema. Mala som totiž študovať herectvo, tanec a spev, pričom herectvo a tanec som v živote nerobila,“ spomína Ester.

Hoci je viac ako jasné, že Ester zdedila hudobné gény po mamine, ktorá je úspešnou klaviristkou, nič nedostala „na zlatom podnose“. Obrovské renomé na hudobnej scéne a status jazzovej divy si tvrdo vybojovala. Zdroj: Unsplash/Chenwei Yao

„Okrem toho som sa hlásila z osemročného gymnázia, takže moja rodina nebola veľmi nadšená predstavou, že mám ísť zrazu do umenia, podporovali to tak opatrne. Mamina je hudobníčka, vedela, čo to zahŕňa, ocino inžinier, takže uňho bol obrovský otáznik. Na prijímačkách som však skončila prvá s najväčším počtom bodov, čo ma úprimne prekvapilo, ale, samozrejme, aj nakoplo,“ dodáva.

Počas štúdia herectva a nie hudby (teda oficiálne) prišiel aj prvý hudobný úspech, a to v súťaži Nové tváre slovenského jazzu, v ktorej sa Ester stala objavom roka 2012.

„Bolo to presne v deň mojich šestnástich narodenín. Doteraz si pamätám, že vtedy Peter Lipa povedal: ‚O nej ešte budeme počuť.‘ To ma vtedy strašne povzbudilo a povedala som si, dobre, je tam nejaká šanca.“ Po veľkom úspechu sa neskôr náhodne „pregooglila“ aj k Berklee.

„Všetky najlepšie materiály, ktoré som našla, boli od Berklee press. Vravela som si, Berklee Berklee, čo to tá Berklee je, kde to je. Zrazu som zistila, že je to najväčšia hudobná škola na svete a z mojich odborov stále pridáva nejaké videá, tak som začala odoberať jej newslettre,“ hovorí.