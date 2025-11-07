Vďaka tisíckam zdieľaní na sociálnych sieťach sa ho nakoniec podarilo nájsť.
Marcela hľadala neznámeho muža, ktorý zastavil na ceste smerom do Trnavy a zachránil život jej manželovi. Všimol si, že jej partner v dodávke bezvládne klesá za volantom, okamžite preto zastavil, poskytol mu prvú pomoc a zavolal záchranku. Aj vďaka sile internetu sa záchrancu nakoniec podarilo nájsť.
„Išlo o minúty. Zachránil mu život,“ napísala Marcela v emotívnom príspevku, ktorý na Facebooku zdieľali tisíce ľudí, aby pomohli nájsť neznámeho hrdinu.
Najnovšie zdieľala pozitívnu správu – záchranca sa našiel. „Zostáva v anonymite, zajtra mám s ním stretnutie. Vďaka vám všetkým, ktorí ste príspevok zdieľali, tak sa k nemu dostal. Je to veľmi dobrý človek,“ napísala Marcela v novom poste.
Ľudia sa z tejto správy úprimne tešia. „Žijeme ťažkú dobu, preto ma teší, že sú medzi nami ľudia s dobrým srdcom ochotní pomáhať. Kiež by takýchto prípadov bolo viac, hneď by bol život krajší,“ napísala jedna z komentujúcich.