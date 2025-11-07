Nová funkcia týždenných štatistík ti ukáže, koho a čo počúvaš najčastejšie a ponúkne ti personalizované playlisty.
Obľúbená aplikácia Spotify priniesla novú funkciu týždenných štatistík. Po najnovšej aktualizácii ti zobrazí tvojich najpočúvanejších interpretov a skladby za posledné štyri týždne a ponúkne aj playlisty inšpirované tým, čo máš rád alebo čo by sa ti mohlo páčiť.
Funkcia je dostupná pre všetkých používateľov – aj tých, ktorí nemajú prémiový účet – a funguje už vo viac ako 60 krajinách. Vďaka tomu používatelia nemusia čakať na obľúbené ročné zhrnutie Spotify Wrapped, ktoré prichádza len raz do roka.
Ako sa k novej funkcii dostaneš? Stačí kliknúť na svoj profilový obrázok, otvoriť ponuku a vybrať kartu „Štatistiky počúvania“. Tam si môžeš pozrieť svojich najlepších interpretov, skladby aj hudobné postrehy z posledných týždňov.
Svoje výsledky môžeš jednoducho zdieľať – priamo z aplikácie alebo cez Instagram, WhatsApp či iné platformy.