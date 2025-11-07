Kategórie
dnes 7. novembra 2025 o 7:11
Hana Divišová

Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ

Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Zdroj: Netflix/@Heweliusz
Nový poľský seriál Heweliusz prináša na Netflix silný príbeh inšpirovaný skutočnou tragédiou z roku 1993.

Heweliusz je názov nového seriálu z dielne Netflixu, ktorý vznikol v Poľsku. Ide o najdrahší poľský projekt, aký platforma doteraz vytvorila. Príbeh vychádza zo skutočných udalostí – námornej tragédie z roku 1993, keď sa v Baltskom mori potopil trajekt. 

Pri tejto katastrofe zahynulo 55 ľudí, čo z nej robí jednu z najväčších lodných tragédií v poľskej histórii. Seriál sa zameriava nielen na priebeh samotnej udalosti, ale aj na osudy ľudí, ktorí boli jej súčasťou.

Ako uvádza portál Deadline, natáčanie prebiehalo na viac ako 70 miestach po celom Poľsku. Tvorcovia opisujú seriál ako „poľský Černobyľ“ – silný a emotívny príbeh o strate a zodpovednosti.

Hlavnou myšlienkou Heweliusza však nie je len zobraziť samotnú katastrofu, ale aj poukázať na systémové zlyhania a ľudské príbehy, ktoré k nej viedli. Seriál je už teraz dostupný na Netflixe.

