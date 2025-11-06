Legendárny ruský kanonier strelil svoj 900. gól v NHL a stal sa prvým hráčom, ktorý kedy túto métu dosiahol. O úsmevný moment sa postaral aj brankár súpera, ktorý si chcel puk z rekordného momentu nenápadne „odložiť do vrecka“.
Na ľade vo Washingtone to v noci poriadne iskrilo. Capitals po štyroch prehrách konečne zabrali, a práve ich kapitán Alexander Ovečkin, ktorý sa v uplynulých štyroch zápasoch gólovo nepresadil, sa postaral o moment, na ktorý bude NHL ešte dlho spomínať. V 23. minúte zápasu proti St. Louis Blues premenil odrazený puk elegantnou backhandovou strelou z otočky a strelil svoj 900. gól.
Tréner Spencer Carbery si neodpustil slová uznania: „Alex je stále motor tímu. Deväťsto gólov? To je číslo, ktoré sa možno nikdy nezopakuje.“ Spoluhráč Jevgenij Kuznecov dodal, že Ovečkin je „legenda na ľade aj mimo neho“.
Kým sa tím tešil z úspechu, úsmevný moment ešte väčšmi umocnil brankár súpera, Jordan Binnington, ktorý sa pokúsil puk potajme schovať do zadného vrecka výstroja. Rozhodca si to však všimol, pristúpil k nemu a po krátkom „hrabaní“ v brankárových nohaviciach sa puk nakoniec vrátil do správnych rúk.
Keď sa novinári pýtali Ovečkina, či si daný moment všimol, odpovedal humorom jemu typickým: „Áno, videl som to… nebudem sa k tomu vyjadrovať,“ reagoval po zápase s úsmevom.
Vyjadril sa aj k svojim pocitom z nezabudnuteľného gólu. „Pred niekoľkými dňami sa ma niekto opýtal: ‚Premýšľate o tom?‘ Samozrejme. Je to obrovské číslo. Nikto to v histórii NHL nikdy nedokázal. Takže áno, je pekné, že je to za nami a je krásne dosiahnuť to na domácom ľade, aby tu mohli byť fanúšikovia a rodina.“