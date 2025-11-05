Kategórie
dnes 5. novembra 2025 o 16:00
Čas čítania 4:07

Prečo niektorí ľudia plačú po orgazme? Podľa odborníka môže byť sex silným spúšťačom emócií, nielen tých príjemných

Prečo niektorí ľudia plačú po orgazme? Podľa odborníka môže byť sex silným spúšťačom emócií, nielen tých príjemných
Zdroj: Google Gemini
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Niektoré ženy, ale aj muži, sa po sexe občas rozplačú, a nejde pritom o slabosť či zlý výkon. Prečo k tomu vôbec dochádza a je potrebné to riešiť?

Plač po sexe nie je vôbec nezvyčajný, aj keď sa o ňom veľa nehovorí. Tento jav odborníci nazývajú postkoitálna dysfória. „Po sexe v tele prebieha veľmi intenzívna hormonálna a emočná reakcia, a niekedy sa to prejaví aj slzami,“ vysvetľuje urológ a sexuológ Jozef Dubravický. 

Po orgazme dochádza k prudkému poklesu dopamínu – hormónu rozkoše. Zároveň sa mení aj hladina prolaktínu či oxytocínu, ktoré sú spojené s uvoľnením. „Toto ‚chemické preklopenie‘ môže u niektorých ľudí vyvolať náhly pocit prázdnoty, smútku či zraniteľnosti. Psychicky ide o moment, keď sa človek dostáva z veľmi intímneho, fyzicky aj emočne otvoreného stavu späť do reality, čo môže byť náročné,“ hovorí sexuológ.

Anketa:
Stalo sa ti už, že si sa po sexe náhle rozplakal/a?
Áno, pravidelne.
Párkrát sa mi to už stalo.
Nikdy, skôr cítim radosť.
Áno, pravidelne.
15 %
Párkrát sa mi to už stalo.
55 %
Nikdy, skôr cítim radosť.
30 %
O tom, prečo niektorí ľudia po sexe plačú, sme sa porozprávali s psychologičkou z platformy Ksebe Barborou Brzákovou Krelovou a sexuológom Jozefom Dubravickým.

Psychologička hovorí, že počas jej praxe sa s týmto javom stretáva častejšie, než by sa mohlo zdať. „Ide o moment, keď po fyzickej intimite prichádza silná emocionálna reakcia. Môže ísť o smútok, úľavu, nepochopiteľný plač – jednoducho pretlak pocitov, ktoré telo a psychika po intímnom zážitku spracovávajú.“

Prečo sa to stáva častejšie ženám

Plač sa netýka výlučne žien, no podľa štatistík častejšie po sexe plačú práve ženy. Podľa sexuológa to však nie je preto, že by boli ženy viac „precitlivené“, ale preto, že ženská sexualita je často silnejšie prepojená s emočnou intimitou. 

U mužov sa podobná reakcia tiež vyskytuje, len my muži sa ju častokrát zdráhame priznať.

„V našej spoločnosti stále platí dogma, že ‚muži neplačú‘,“ hovorí Jozef Dubravický. Podľa odborníka je dôležité si uvedomiť, že postkoitálna dysfória nie je o slabosti, ale o aktuálnom mentálnom rozpoložení.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Pixabay/StockSnap/volně k užití

Plač po sexe vzniká väčšinou ako kombinácia fyzických a psychických faktorov. Intenzívne prežívanie sexu môže spustiť uvoľnenie psychického napätia, ktoré človek držal dlhšie v sebe. „U niekoho je to len krátky plač z pretlaku emócií, u iného sa môžu dotknúť hlbšie vrstvy, napríklad spomienky, pocity hanby, viny, straty či nevyriešené traumy,“ hovorí odborník.

 „V mojej praxi sa napríklad stretávam s ľuďmi, ktorí po intímnom akte plačú nie preto, že by boli smutní, ale preto, že zažili intenzívny pocit bezpečia, aký dlho necítili,“  vysvetľuje psychologička Barbora Brzáková Krelová.

Intimita funguje ako lupa – zviditeľní, čo v bežnom dni potláčame.

Podľa sexuológa je sex jedným z mála momentov, keď sa človek úplne otvára, emocionálne aj psychicky. „Strácame kontrolu, odkladáme masky. Ak sa v nás niečo nevyjadrené alebo potlačené schováva, práve vtedy má priestor vyplávať. Je to ako ventil.“ 

Ako reagovať, keď sa plač opakuje

Podľa sexuológa je najdôležitejšie neľakať sa a nehanbiť sa za to. Zároveň odporúča zamyslieť sa, kedy sa to deje – či len s konkrétnym partnerom, po určitom type zážitku alebo vždy. Dôležitý je aj partnerský rozhovor. „Partner môže byť po takejto silnej reakcii zaskočený. Je určite na mieste, ak ho ubezpečíme, že nejde o odmietnutie, či reakciu na zlý výkon, ani o drámu, ale o emočnú reakciu a uvoľnenie.“

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Dainis Graveris

Partner by mal reagovať s rešpektom a bez otázok typu „čo som spravil zle.“

Kedy ide o signál nevedomej traumy?

V prípade, že by sa plač objavoval pravidelne, bez jasnej príčiny, alebo je spojený s úzkosťou, znechutením či bolesťou, určite má zmysel obrátiť sa na odborníka. Môže totiž ísť o signál nevedomej traumy, potlačeného stresu či nespokojnosti vo vzťahu. „Niekedy sa za tým skrýva aj depresia alebo problémy so sebavnímaním. Včasná pomoc vie zabrániť tomu, aby sa z toho stala prekážka v sexualite,“ hovorí sexuológ. 

Odborník vysvetlil, že aj sex môže nečakane aktivovať traumy alebo spomienky, ktoré s ním priamo nesúvisia. „Počas intímneho aktu sa otvárajú veľmi hlboké vrstvy psychiky, a ak človek v minulosti prežil bolestivý alebo ponižujúci zážitok – dokonca aj nesexuálny – sex môže tieto spomienky podvedome vyvolať.“ 

Sex si máme užívať. A kvalita sexu je barometrom celkového zdravia jedinca.

Psychologička hovorí, že k nej často prichádzajú ženy, ktoré po sexuálnom akte
plačú, pretože sa v tele „spúšťa“ pamäť na staré zranenia. „Psychoterapeutická práca im
potom pomáha emóciu pomenovať a pochopiť, nie potlačiť.“

toxický vztah
Zdroj: Unsplash/kevin laminto

Čo o tebe prezrádza, že po sexe plačeš?

Pokiaľ ti plač po sexuálnom akte nevyvoláva utrpenie, zmätenosť či narúša vzťah, nie je dôvod na strach. Podľa psychologičky plač ukazuje, že si emočne vnímavý/á. Naše telo s nami vtedy komunikuje spôsobom, ktorý možno rozumovo nechápeme. 

Plač po sexuálnom akte často odhaľuje, že máme potrebu bezpečia, lásky či prijatia – nie slabosť, ale citlivosť.

Plač nám dokáže dokonca aj pomôcť. „Plač je uvoľňujúci mechanizmus. Pomáha odbúrať napätie a spracovať emócie, ktoré by inak ostali v nás. Ak po ňom človek cíti úľavu, ide o prirodzený a zdravý proces. Ako taká katarzia, pri ktorej sa telo aj psychika vyčistia,“ hovorí Jozef Dubravický.

Niektorí sa po sexe smejú 

Odborník prezradil, že okrem plaču je bežná aj eufória, smiech, ospalosť, ticho, potreba objatia alebo práve naopak – chvíľka samoty. „Reakcie sú teda veľmi odlišné a záležia od konkrétnej osoby,“ hovorí Jozef Dubravický.

Niekto po sexuálnom akte potrebuje blízkosť, iný oddych. Všetko je v poriadku, pokiaľ sa človek cíti bezpečne a spokojne.

Niektorí majú po sexe neplačú, no naopak cítia eufóriu. Psychologička vysvetlila, že je to preto, že v tom momente telo zaplaví kokteil hormónov ako dopamín, oxytocín či endorfíny. Tieto hormóny podporujú radosť či blízkosť. „Ak je sexuálny akt spojený s dôverou a emočnou istotou, eufória je prirodzeným dôsledkom. V podstate ide o druhú stranu tej istej mince – aj eufória, aj plač sú reakcie na intenzívnu blízkosť,“ hovorí.

Znamená plač po sexe, že vo vzťahu niečo nefunguje?

Otázka, či plač po sexe môže naznačovať problémy vo vzťahu, nemá jednoznačnú odpoveď. „Tu by som bol veľmi opatrný v akýchkoľvek všeobecných vyhláseniach,“ hovorí MUDr. Jozef Dubravický. Sex podľa neho dokáže ako intenzívny zážitok uvoľniť telo aj psychiku, a práve v takých chvíľach sa môžu na povrch dostať hlboko uložené emócie, spomienky či pocity, o ktorých človek ani netuší, že ich v sebe nosí. 

Neznamená to automaticky, že vo vzťahu niečo nefunguje. Skôr to ukazuje, že partneri medzi sebou dosiahli úroveň dôvery a blízkosti, pri ktorej si telo dovolí „pustiť“ aj to, čo býva inokedy skryté.

Ak sa však takéto reakcie opakujú a sprevádzajú ich pocity smútku, prázdnoty či zraniteľnosti, môže to signalizovať napätie alebo nevyriešené témy. „Otvorená komunikácia, empatia a v prípade potreby aj pomoc odborníka dokážu z takýchto chvíľ urobiť nie problém, ale cestu k hlbšiemu porozumeniu sebe aj partnerovi,“ hovorí sexuológ.

MÝTY O SEXE O VZŤAHOCH A LÁSKE RODINA, VZŤAHY, SEX VZŤAHY
