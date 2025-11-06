Apple údajne pracuje na novom, cenovo dostupnejšom MacBooku, ktorý by mal prísť na trh už v prvej polovici roka 2026.
Apple len nedávno predstavil svoj najnovší MacBook Pro, ktorý si už môžeš kúpiť aj u nás. Nie každý však využije množstvo jeho funkcií a mnohých nepoteší ani vyššia cenovka. Vyzerá to však tak, že Apple teraz cieli aj na zákazníkov, ktorí nie sú až tak nároční – do výroby totiž mieri lacnejší MacBook s čipom z iPhonu.
Ako informuje technologický portál The Verge, nový model by mal mať menšiu obrazovku a cenovku do 1 000 dolárov, čo je niečo viac ako 850 eur. Na trh by sa mohol dostať už v prvej polovici roka 2026.
Nový MacBook bude poháňaný čipom zo série A, teda rovnakým typom, aký Apple používa v iPhonoch. Podľa interných testov tieto čipy v niektorých prípadoch dokonca prekonávajú výkon staršieho čipu M1, ktorý sa v Macoch používal ešte pred pár rokmi.
Apple chce pripravovaným modelom osloviť bežných používateľov, študentov a firmy, a priniesť im dostupnejšiu alternatívu k súčasným MacBookom.