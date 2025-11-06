Obľúbené ostrovy v Indickom oceáne sa stali prvou krajinou na svete, ktorá úplne zakázala tabak celej generácii. Zákon sa týka nielen domácich, ale aj návštevníkov.
Maldivy zavádzajú prísne pravidlá. Ako píše portál Euro News, od 1. novembra tu nesmú fajčiť ani kupovať tabak všetci obyvatelia i návštevníci, ktorí sa narodili po 1. januári 2007. Porušenie zákona ťa môže vyjsť draho, a to až 50 000 maldivských rufiyí (cca 2 800 €) pre predajcu a 5 000 rufiyí (cca 280 €) pre mladého človeka prichyteného pri fajčení či vapovaní bez ohľadu na to, či ide o turistu.
Maldivy už dlhšie patria k najprísnejším krajinám, pokiaľ ide o elektronické cigarety - ich dovoz, používanie aj predaj sú zakázané pre všetkých bez výnimky. Cestujúci, ktorí si ich privezú, musia zariadenia odovzdať na colnici a po odchode z krajiny si ich môžu vyzdvihnúť späť.
Podľa Ahmeda Afaala z Národnej rady pre kontrolu tabaku zákaz turistov neodradí: „Ľudia neprichádzajú na Maldivy kvôli fajčeniu, ale kvôli moru, slnku a čerstvému vzduchu,“ uviedol.
Krajina, ktorá ročne privíta vyše dva milióny návštevníkov, chce byť do budúcna symbolom „tobacco-free generation“, teda generácie bez tabaku.