Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 4. novembra 2025 o 10:00
Čas čítania 8:19

Miška organizuje rozlúčky so slobodou: Briti chceli, aby sme im zohnali liliputa prezlečeného za Šmolka

Miška organizuje rozlúčky so slobodou: Briti chceli, aby sme im zohnali liliputa prezlečeného za Šmolka
Zdroj: Archív/Michaela Tichá
Karina Kováčová
Karina Kováčová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zabudnuté pasy, stratení ženísi a požiadavky, ktoré by ti nenapadli ani vo sne. Michaela z Bratislavy to zažívala každý víkend.

Rozlúčky so slobodou sa v posledných rokoch stali obrovským biznisom. Kým kedysi išlo len o večer s kamarátmi a niekoľko drinkov, dnes sa z nich stávajú víkendové eventy plné adrenalínu, alkoholu, jázd v limuzínach a rôznych netradičných aktivít.

Bratislava je pre mnohých zahraničných návštevníkov jednou z najobľúbenejších destinácií. Láka ich dostupnosť, ceny a nočný život.

stagforyou
Zdroj: Archív/Michaela Tichá

Jednou z tých, ktorí tento svet poznajú najlepšie je Michaela Magdaléna Tichá – 25-ročná Bratislavčanka, ktorá pracuje pre firmu StagForYou. V roku 2019 začínala ako sprievodkyňa, ktorá sa starala o to, aby sa nikto nestratil, všetko klaplo a klienti odchádzali s úsmevom. Dnes je destination manažérkou pre Bratislavu a má pod palcom celé prípravy.

Odporúčané
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor) Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor) 2. novembra 2025 o 8:30

Miška nám porozprávala o tom, akí sú jej klienti, aké najbizarnejšie požiadavky už musela riešiť, čo všetko sa môže počas rozlúčok pokaziť a aj o tom, ktoré národnosti vedia oslavovať najdivokejšie.

stagforyou stagforyou stagforyou stagforyou
Zobraziť galériu
(14)

Ak chceš čítať viac rozhovorov s ľuďmi, ktorí majú netradičnú prácu, silný príbeh alebo úplne iný pohľad na svet, pripoj sa k predplatiteľom Refresher+.

Odporúčané
Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“ Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“ 23. októbra 2025 o 11:00

Ako si sa do tejto práce dostala a ako sa z teba stala manažérka?Začínala som úplne od nuly ako sprievodkyňa. Najdôležitejšie bolo poznať jazyky, byť
komunikatívna a nestratiť hlavu, keď sa niečo pokazí. Zo začiatku som chodila s inými
babami, ak to bola väčšia skupina, pozorovala som ich, pomáhala a učila sa, ako to celé funguje.

Prvú skupinu, ktorú som mala už sama, boli Briti. Prijali ma medzi seba, skočila som s nimi z mosta na elastickom lane, raftovala, smiala sa, hoci som bola úplne vyklepaná. Postupne som sa do toho dostala, až si ma všimol šéf. Keď sa uvoľnila pozícia manažérky, ponúkol mi ju.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Či sú stále populárne striptízové služby.
  • Koľko stojí priemerná rozlúčka so slobodou.
  • Či majú aj nepríjemných či neprispôsobivých klientov. 
  • Aké bizarné požiadavky od klientov dostávali.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 192283 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ROZHOVORY
Odporúčame
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA) e
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
22. 10. 2025 9:00
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom e
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
včera o 17:00
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
30. 10. 2025 10:00
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu e
refresher+
Odporúčané
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
pred 2 dňami
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie e
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie
pred 2 dňami
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
29. 10. 2025 14:00
Storky
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Lifestyle news
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live! Pozri si úchvatné strihy slovenských návrhárov pred 9 minútami
REBRÍČEK: Toto sú najstrašidelnejšie horory podľa vedcov. Rozhodovala srdcová frekvencia pred hodinou
Prvá fotka rappera Diddyho z väzenia ťa šokuje. Luxus a fresh strih vymenil za šedivé fúzy a oranžovú čiapku pred 2 hodinami
The Neighbourhood v Prahe: Kapela sa po rokoch odmlky vydáva na svetové turné pred 3 hodinami
Titul víťazov piatej série šou Love Island získali Patricie a Honzi. Diváci rozhodli v tesnom hlasovaní včera o 21:15
Organizátor sľúbil vrátiť peniaze, teraz posiela firmu do konkurzu. Návštevníci Rubiconu svoje peniaze už zrejme neuvidia včera o 19:00
Millie Bobby Brown obvinila herca zo seriálu Stranger Things zo šikany a obťažovania včera o 18:00
Kedy sa otvoria vianočné trhy v tvojom meste? Prinášame ti prehľad dátumov včera o 17:00
Na Slovensku objavili nový druh vtáka. Drobný spevavec bežne obýva oblasti v Ázii včera o 15:20
Vedci odhalili tajomstvo dlhovekosti veľrýb. Bude sa dať aplikovať aj na ľudí? včera o 14:33
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Vláda Roberta Fica Sociálna poisťovňa
Viac
Finančná správa odhalila falzifikáty známych značiek. Slováci ich mohli mať doma
pred 49 minútami
Sociálna poisťovňa varuje Slovákov. Majú už len posledné dni, inak im hrozí vysoký dlh
pred hodinou
KĽDR prišla o dôležitú osobnosť. Ceremoniálna hlava štátu umrela vo veku 97 rokov
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
včera o 17:00
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie
pred 2 dňami
„Som ako terapeutka, ale nahá.“ Nový dokument ukazuje, ako vyzerá realita tvorkýň z OnlyFans
„Som ako terapeutka, ale nahá.“ Nový dokument ukazuje, ako vyzerá realita tvorkýň z OnlyFans
včera o 11:22
Kedy sa otvoria vianočné trhy v tvojom meste? Prinášame ti prehľad dátumov
Kedy sa otvoria vianočné trhy v tvojom meste? Prinášame ti prehľad dátumov
včera o 17:00
Na Slovensku objavili nový druh vtáka. Drobný spevavec bežne obýva oblasti v Ázii
Na Slovensku objavili nový druh vtáka. Drobný spevavec bežne obýva oblasti v Ázii
včera o 15:20
Vedci odhalili tajomstvo dlhovekosti veľrýb. Bude sa dať aplikovať aj na ľudí?
Vedci odhalili tajomstvo dlhovekosti veľrýb. Bude sa dať aplikovať aj na ľudí?
včera o 14:33
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Viac z Hudba Všetko
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí
Slovensko
včera o 14:00
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí
včera o 14:00
The Neighbourhood v Prahe: Kapela sa po rokoch odmlky vydáva na svetové turné
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Toto je 10 najviac zarábajúcich zosnulých celebrít. Generujú desiatky miliónov aj po smrti
včera o 09:15
Viac z Gastro Všetko
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 4 dňami
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
24. 10. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live! Pozri si úchvatné strihy slovenských návrhárov
Móda
pred 8 minútami
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live! Pozri si úchvatné strihy slovenských návrhárov
pred 8 minútami
V prvý deň sa predstavili dizajnéri Aim, Veronika Kostková, Martin Hrča a Petra Kovács, a večer zakončil Jakub Matiašovič.
Miška organizuje rozlúčky so slobodou: Briti chceli, aby sme im zohnali liliputa prezlečeného za Šmolka
refresher+
Odporúčané
Miška organizuje rozlúčky so slobodou: Briti chceli, aby sme im zohnali liliputa prezlečeného za Šmolka
pred 31 minútami
Na brehu Dunaja v budúcnosti vyrastie Southbank, nová mestská štvrť so svetovou architektúrou a dôrazom na verejný priestor
PR správa
Na brehu Dunaja v budúcnosti vyrastie Southbank, nová mestská štvrť so svetovou architektúrou a dôrazom na verejný priestor
včera o 17:00
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
včera o 17:00
Jesenné prekvapenia na OMV s VIVA kávou
PR správa
Jesenné prekvapenia na OMV s VIVA kávou
včera o 14:40
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
včera o 17:00
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
včera o 12:12
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí
včera o 14:00
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Titul víťazov piatej série šou Love Island získali Patricie a Honzi. Diváci rozhodli v tesnom hlasovaní
Titul víťazov piatej série šou Love Island získali Patricie a Honzi. Diváci rozhodli v tesnom hlasovaní
včera o 21:15
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 4 dňami
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
pred 4 dňami
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca
29. 10. 2025 12:21
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia