Zabudnuté pasy, stratení ženísi a požiadavky, ktoré by ti nenapadli ani vo sne. Michaela z Bratislavy to zažívala každý víkend.
Rozlúčky so slobodou sa v posledných rokoch stali obrovským biznisom. Kým kedysi išlo len o večer s kamarátmi a niekoľko drinkov, dnes sa z nich stávajú víkendové eventy plné adrenalínu, alkoholu, jázd v limuzínach a rôznych netradičných aktivít.
Bratislava je pre mnohých zahraničných návštevníkov jednou z najobľúbenejších destinácií. Láka ich dostupnosť, ceny a nočný život.
Jednou z tých, ktorí tento svet poznajú najlepšie je Michaela Magdaléna Tichá – 25-ročná Bratislavčanka, ktorá pracuje pre firmu StagForYou. V roku 2019 začínala ako sprievodkyňa, ktorá sa starala o to, aby sa nikto nestratil, všetko klaplo a klienti odchádzali s úsmevom. Dnes je destination manažérkou pre Bratislavu a má pod palcom celé prípravy.
Miška nám porozprávala o tom, akí sú jej klienti, aké najbizarnejšie požiadavky už musela riešiť, čo všetko sa môže počas rozlúčok pokaziť a aj o tom, ktoré národnosti vedia oslavovať najdivokejšie.
Ako si sa do tejto práce dostala a ako sa z teba stala manažérka?Začínala som úplne od nuly ako sprievodkyňa. Najdôležitejšie bolo poznať jazyky, byť
komunikatívna a nestratiť hlavu, keď sa niečo pokazí. Zo začiatku som chodila s inými
babami, ak to bola väčšia skupina, pozorovala som ich, pomáhala a učila sa, ako to celé funguje.
Prvú skupinu, ktorú som mala už sama, boli Briti. Prijali ma medzi seba, skočila som s nimi z mosta na elastickom lane, raftovala, smiala sa, hoci som bola úplne vyklepaná. Postupne som sa do toho dostala, až si ma všimol šéf. Keď sa uvoľnila pozícia manažérky, ponúkol mi ju.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Či sú stále populárne striptízové služby.
- Koľko stojí priemerná rozlúčka so slobodou.
- Či majú aj nepríjemných či neprispôsobivých klientov.
- Aké bizarné požiadavky od klientov dostávali.