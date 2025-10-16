Toto je najvýkonnejší notebook, aký Apple doteraz vytvoril. Pozri si nový MacBook Pro

Zaujme aj dlhou výdržou batérie a ekologickým spracovaním, pri ktorom Apple využil recyklované materiály.
Spoločnosť Apple predstavila svoj nový 14-palcový MacBook Pro, ktorý prichádza s výkonným čipom M5. Novinka prináša výrazný posun v oblasti umelej inteligencie a výkonu, čím posúva hranice profesionálneho používania notebookov na novú úroveň.
Čip M5 poskytuje až 3,5-násobný výkon pre úlohy umelej inteligencie a 1,6-násobne rýchlejšiu grafiku v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. Okrem výkonu ponúka aj fenomenálnu výdrž batérie až 24 hodín, vďaka čomu môžu používatelia pracovať kdekoľvek bez potreby častého nabíjania.
Apple zdôrazňuje aj udržateľnosť nového modelu. Konštrukcia notebooku obsahuje 45 % recyklovaných materiálov, vrátane hliníka, a batéria je vyrobená z recyklovaného kobaltu, čo potvrdzuje záväzok značky k ekologickej výrobe.
Zariadenie je už teraz dostupné na predobjednávku a na stránkach iStores ho nájdeš od približne 1 800 eur v dvoch farbách – kozmickej čiernej a striebornej.