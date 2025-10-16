Kategórie
dnes 16. októbra 2025 o 13:48
Čas čítania 0:30
Hana Divišová

Toto je najvýkonnejší notebook, aký Apple doteraz vytvoril. Pozri si nový MacBook Pro

Toto je najvýkonnejší notebook, aký Apple doteraz vytvoril. Pozri si nový MacBook Pro
Zdroj: Apple
Zaujme aj dlhou výdržou batérie a ekologickým spracovaním, pri ktorom Apple využil recyklované materiály.

Spoločnosť Apple predstavila svoj nový 14-palcový MacBook Pro, ktorý prichádza s výkonným čipom M5. Novinka prináša výrazný posun v oblasti umelej inteligencie a výkonu, čím posúva hranice profesionálneho používania notebookov na novú úroveň.

Čip M5 poskytuje až 3,5-násobný výkon pre úlohy umelej inteligencie a 1,6-násobne rýchlejšiu grafiku v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. Okrem výkonu ponúka aj fenomenálnu výdrž batérie až 24 hodín, vďaka čomu môžu používatelia pracovať kdekoľvek bez potreby častého nabíjania.

14‑palcový MacBook Pro
Zdroj: Apple

Apple zdôrazňuje aj udržateľnosť nového modelu. Konštrukcia notebooku obsahuje 45 % recyklovaných materiálov, vrátane hliníka, a batéria je vyrobená z recyklovaného kobaltu, čo potvrdzuje záväzok značky k ekologickej výrobe.

14‑palcový MacBook Pro macbook, notebook, apple
Zobraziť galériu
(4)

Zariadenie je už teraz dostupné na predobjednávku a na stránkach iStores ho nájdeš od približne 1 800 eur v dvoch farbách – kozmickej čiernej a striebornej.

APPLE TECHNOLOGICKÉ NOVINKY
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
Hry
pred 2 dňami
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
pred 2 dňami
Dupetky predstavili novú príchuť. Túto kombináciu chutí majú Slováci v obľube
PR správa
Dupetky predstavili novú príchuť. Túto kombináciu chutí majú Slováci v obľube
10. 10. 2025 9:00
Prvým digitálnym milionárom je AI. Začínala ako experiment, dnes disponuje vlastným majetkom
Prvým digitálnym milionárom je AI. Začínala ako experiment, dnes disponuje vlastným majetkom
pred 3 dňami
Vyskúšala som prvý notebook na svete s rolovacím displejom za viac ako 4 000 €. Toto ma na ňom najviac prekvapilo
Sponzorovaný obsah
Vyskúšala som prvý notebook na svete s rolovacím displejom za viac ako 4 000 €. Toto ma na ňom najviac prekvapilo
11. 10. 2025 10:00
ChatGPT čoskoro povolí erotický obsah. Chcú ho tým „poľudštiť“
ChatGPT čoskoro povolí erotický obsah. Chcú ho tým „poľudštiť“
včera o 15:48
Jake Paul na výlete v slovenskej dedine: AI video s jeho podobou ovládlo sociálne siete
Jake Paul na výlete v slovenskej dedine: AI video s jeho podobou ovládlo sociálne siete
9. 10. 2025 9:06
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
pred 3 dňami
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24

