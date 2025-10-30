KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku

Vieš, kedy vyhynul posledný mamut, koľko rokov majú najstaršie jaskynné maľby či ktorý dinosaurus je považovaný za najväčšieho? Pravek však nie je len obsahom učebníc dejepisu – bol to svet divokej prírody, ktorý formoval život ľudí pred tisíckami rokov.
Predstav si svet, kde vládol oheň, lov a zvieratá boli pre človeka nielen zdrojom potravy, ale aj symbolom sily a prežitia. Pravek bol obdobím, keď sa ľudia učili ovládať prírodu, spolupracovať a vďaka vynaliezavosti prežiť medzi mamutmi, vlkmi a inými šelmami.
Práve tieto symboly praveku ožívajú aj v najnovšej sérii TIPOS eŽrebov prehistorické PRA-SA v žite. Z edície pravekých „kvíkačov“ má najnižšiu cenu eŽreb Mini Pra-sa. Ak sa na teba usmeje šťastie, tento žreb v hodnote 25 centov ti môže priniesť hlavnú výhru 100 €. Medzi hernými symbolmi nájdeš všetko, čo si predstavíš, keď sa povie pravek – od vlka až po lovecké zbrane. Stačí nájsť tri rovnaké symboly a hneď vieš, akú sumu vyhrávaš. Samotné symboly okamžitej výhry majú podobizeň prasaťa.
Medzi ďalšie žreby patrí PRA-SIATKO, PRA-SA, PRA-SA FAMILY. Pri všetkých žreboch platia rovnaké pravidlá a podmienkou výhry je nájsť na hracom poli 3 rovnaké symboly, prípadne špeciálny symbol. Žreby sa líšia iba výškou hlavnej výhry – ktorá je v prípade PRA-SA FAMILY až 30 000 €.
Ktorý dinosaurus (z uvedených nižšie) je považovaný za najväčšieho?
Tyranosaurus rex
Patagotitan mayorum
Brontosaurus excelsus
Vysvetlenie
Vedci zistili, že najväčším známym dinosaurom všetkých čias je Patagotitan mayorum, ktorý žil pred viac ako 100 miliónmi rokov. Podľa vedeckých výpočtov tento obor vážil až 69 ton, čo je približne váha 12 slonov afrických.
Zdroj:
Wikimedia Commons/Petr Novák/volně k užití
410
Mamuty patrili k najznámejším živočíchom doby ľadovej, no nakoniec ich postihol rovnaký osud ako mnohé iné druhy. Vieš, kedy vyhynul posledný mamut?
asi pred 4 000 rokmi
pred viac ako 6 000 rokmi
pred asi 10 000 rokmi
Vysvetlenie
Mamuty obývali Zem najmenej pol milióna rokov, postupne sa však ich počet začal znižovať. Pred 10 000 rokmi obývali už len územie Alijašky a Sibír a pred asi 4 000 rokmi definitívne vyhynuli.
Zdroj:
Unsplash / Narciso Arellano
510
Tyrannosaurus rex patrí medzi najznámejšie druhy mäsožravých dinosaurov, a to najmä vďaka svojej veľkosti a sile. Tipneš si, aké dlhé boli jeho zuby?
5 až 7 cm
10 až 13 cm
viac ako 15 cm
Vysvetlenie
Vedci zistili, že priemerný Tyrannosaurus mal až 60 zubov, z toho každý mohol merať až 20 centimetrov, čo je viac než má priemerný banán.
Zdroj:
Stock Cake
610
Aký typ stravy prevládal u človeka (Homo habilis aj Homo erectus) žijúceho v dobe kamennej?
Zdroj:
Wiki Commons/Sebastian Kaulitzki/Science Photo Library/Corbis
710
Kráter po dopade meteoritu, ktorý pravdepodobne vyhubil dinosaury, sa nachádza na území dnešného Mexika. Tipni si, ako sa volá:
Chicxulub
Altamira
Vestax
Vysvetlenie
Kráter Chicxulub, ktorý vznikol pred asi 65,0 až 65,4 miliónmi rokov po dopade meteoritu veľkého asi 10 km, sa nachádza na Jukatánskom polostrove.
Zdroj:
Freepik
810
Ktoré zviera (z uvedených nižšie) mohlo byť podľa vedcov úplne prvým na svete?
jašter
škorpión
morské hubky
Vysvetlenie
Nový vedecký objav naznačuje, že morské hubky mohli byť medzi prvými mnohobunkovými zvieratami na Zemi, ktoré sa objavili ešte pred dinosaurusmi.
Zdroj:
DALL-E /Ilustračný obrázok (generovaný AI)
910
Z nasledujúcich vyber jedno nesprávne tvrdenie o paleolite:
Homo sapiens objavil oheň
prevažoval život v skupinách
vyznačuje sa používaním kamenných nástrojov
Vysvetlenie
Oheň poznal už Homo erectus v dobe kamennej – podľa archeologických nálezov ho dokázal ovládať približne pred 1,5 miliónmi rokov.
Zdroj:
Freepik / macrovector
1010
Ako sa nazýva najstarší predok dnešného človeka podľa doterajších vedeckých zistení?
Homo neandertalensis
Sahelanthropus tchadensis
Homo erectus
Vysvetlenie
Najstarším doposiaľ známym predchodcom človeka je Sahelanthropus tchadensis, ktorý žil pred viac ako 7 miliónmi rokov na území dnešnej Afriky. Doterajšie štúdie ukazujú, že tento druh mal kombináciu čŕt podobných opiciam a ľuďom.
Vyhodnotiť kvíz
Upozorniť na chybu
- ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdieľať
Uložiť
Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.