dnes 7. novembra 2025 o 16:00
Čas čítania 4:50

November sneakers alert: Pozri si limitovaný model od Travisa Scotta a návraty ikon, ktoré ovládnu ulice

November sneakers alert: Pozri si limitovaný model od Travisa Scotta a návraty ikon, ktoré ovládnu ulice
Zdroj: Nike
Richard Balog
Richard Balog
Tieto tenisky budú okamžite vypredané – pozri, ktoré značky ich vydávajú.

Značky Nike, Adidas či New Balance si pre svojich fanúšikov pripravili aj v novembri atraktívne vydania tenisiek – a to nielen v podobe limitovaných spoluprác s umelcami, ale tiež návraty ikonických modelov vo fresh šate. 

Či už hľadáš HOT tenisky na každodenné nosenie, alebo chceš rozšíriť svoju zbierku o výnimočný pár, ktorý časom získa hodnotu, v najbližších týždňoch budeš mať niekoľko možností. Priprav sa na prehľad toho najlepšieho, čo november prináša do sneakers kultúry. 

Niektoré z týchto informácií zatiaľ nie sú oficiálne, ale pochádzajú z uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily vrátane ceny sa môžu zmeniť. Okrem tenisiek nižšie budú v najbližších týždňoch v predaji aj ďalšie atraktívne modely, ktoré ti včas ukážeme.

New Balance 993 „New Balance for Madison Square Garden“ x Kith

Od 3. novembra o 11:00 sú v predaji limitované vyhotovenia modelu New Balance 993 v spolupráci s newyorskou značkou Kith.

Tenisky vznikli kombináciou prvkov série 99X, vďaka čomu majú aerodynamický vzhľad, odpruženie ABZORB, zvršok zo sieťoviny s prémiovými semišovými vrstvami a dvojfarebnú gumovú medzipodrážku. 

Ronnie Fieg (zakladateľ značky Kith, pozn. redakcie) spoločne so svojím návrhárskym tímom predstavil 2 verzie modelu New Balance 993, ktoré vychádzajú z charakteristických farieb slávnej arény Madison Square Garden na Manhattane. Oba štýly preto používajú schému s odtieňmi modrej a oranžovej. Vzhľad dopĺňajú podpisy všetkých značiek umiestnené na jazyku, golieri či vnútornej stielke.

Cena v online obchode Kith je 260 eur.

New Balance 993, Kith
Zdroj: Kith

Air Jordan 4 Retro „Cozy Girl“

Medzi najatraktívnejšie vydania tenisiek v novembri patrí model Air Jordan 4 Retro „Cozy Girl“ s cenou 200 eur.

Verzia v ženskom veľkostnom číslovaní prichádza na pulty obchodov v dokonalom béžovom vyhotovení s tonálnymi vrstvami v odtieni „Hemp“, ktoré obklopujú ikonickú siluetu a vytvárajú rovnováhu medzi luxusnou textúrou a športovým vzhľadom z basketbalového ihriska. Model debutoval v roku 1989 a stále je fresh. 

Tenisky Air Jordan 4 Retro „Cozy Girl“ sú vo vybraných veľkostiach k dispozícii v online obchode Footshop. 

Air Jordan 4 Retro „Cozy Girl“
Zdroj: Sneaker Politics

New Balance FuelCell Rebel v5 „Same Lane“ x Up There Athletics

V ponuke vybraných obchodov nájdeš od 3. novembra aj jedny z najkrajších bežeckých tenisiek roka 2025. Značky New Balance a Up There Athletics spojili sily a predstavili verziu modelu FuelCell Rebel v5 s podtitulom „Same Lane“.

Model, ktorý je ľahko rozpoznateľný z diaľky, kombinuje paletu čiernej, bielej a fluorescenčnej zelenej farby s jemnými ružovými akcentmi na syntetickom zvršku postavenom na pružnej gumovej podrážke nabitej technológiami pre ľahký pohyb pri každom behu. 

Ak hľadáš nové tenisky na beh, priprav si 250 eur. 

New Balance FuelCell Rebel v5 „Same Lane“, Up There Athletics
Zdroj: Up There Athletics

Adidas Predator Lifestyle x The Football Gal 

Priestor v novembrovom zozname TOP releasov tenisiek si získal aj model Adidas Predator Lifestyle navrhnutý v spolupráci so značkou The Football Gal.

Návrhársky tím Adidas pokračuje v prepojení futbalu a umenia s novou kolekciou, ktorá spája tradíciu, remeslo a kultúrny výraz v jednom z najikonickejších modelov kopačiek v 21. storočí. Model Adidas Predator bol vždy synonymom sily a presnosti, ktorú reprezentovali hviezdy ako Zinedine Zidane alebo David Beckham, avšak Diana Al Shammari dodala jedinečnému dizajnu jemný ženský nádych kvetinových motívov.

Model Adidas Predator Lifestyle x The Football Gal je v predaji od 4. novembra v limitovanom množstve za 100 eur. 

Adidas Predator Lifestyle, The Football Gal
Zdroj: Soccer Bible

Nike Dunk Low SP „Phantom“ x Stranger Things

Od 6. novembra budú v predaji tenisky Nike Dunk Low SP „Phantom“, ktoré sú inšpirované seriálovým hitom Stranger Things. Cena je 160 eur cez aplikáciu SNKRS.

Ikonický model z roku 1987 dostal opotrebovaný vzhľad s popraskanou kožou, zažltnutú štruktúrovanú medzipodrážku aj šnúrky, ktoré navodzujú mysterióznu atmosféru charakteristickú pre seriál od Netflixu. Zaujímavý detail je otočené logo Nike na bočnej strane a jazyka. 

Spoločne so záhadnými teniskami Nike Dunk Low SP je v krabici zbierka odznakov, novín a drobností, ktoré vyvolávajú viac otázok, ako odpovedí. Možno ich prinesie posledná, 5. séria Stranger Things, ktorá vychádza 26. novembra. 

Nike Dunk Low SP „Phantom“, Stranger Things
Zdroj: Nike
Air Jordan 1 Low „Military Blue“ x Fragment x Travis Scott 

Tenisky Air Jordan 1 Low „Military Blue“ s rukopisom návrhára Hiroshiho Fujiwaru a Travisa Scotta, ktorých vydanie už niekoľkokrát odložili, budú k dispozícii 8. novembra cez aplikáciu SNKRS a v online obchode rapera, píše GQ

Očakávaná novinka, ktorú Fujiwara prvýkrát teasoval v roku 2021 má nízky strih, atraktívnu bielo-modrú schému s čiernymi detailmi, charakteristickým obráteným swooshom a podpisovými kódmi všetkých značiek. 

Zatiaľ čo retail je na úrovni 160 eur, odhadujeme, že resell cena presiahne 1 500 eur, a to najmä kvôli limitovanému množstvu vyrobených kusov. Ak budeš mať šťastie a podarí sa ti kúpiť tenisky Air Jordan 1 Low „Military Blue“ x Fragment x Travis Scott, môžeš oslavovať. 

Air Jordan 1 Low „Military Blue“, Fragment, Travis Scott
Zdroj: Nike

Nike SB Air Max 95 „Obsidian“ x Eric Koston

Značka Nike má v tohtomesačnom prehľade TOP releasov tenisiek najpočetnejšie zastúpenie, a to aj vďaka modelu SB Air Max 95 v schéme „Obsidian“ s rukopisom známeho skateboardového jazdca Erica Kostona.  

Koston upravil klasiku z 90. rokov k 30. výročiu modelu – prináša funkčnosť prispôsobenú pre skateboarding so zvrškom zo semišu a kože, odolným špicom a špeciálnymi detailmi v prednej časti. Vyšívané podpisové značky a polstrovaný golier odkazujú na OG verziu tenisiek Nike Air Max 95, zatiaľ čo odpruženie s viditeľnou vzduchovou jednotkou, upravená stielka a mäkká päta poskytujú celodenné pohodlie a zároveň kontrolu nad doskou.   

Limitovaný model bude v predaji od 7. novembra cez aplikáciu SNKRS a vo vybraných obchodoch. Retail cena je 200 eur. 

Nike SB Air Max 95 „Obsidian“, Eric Koston
Zdroj: UP TO DATE

Air Jordan 3 Retro „Pure Money“

14. novembra je naplánovaný restock nádherných tenisiek Air Jordan 3 Retro „Pure Money“, ktoré pôvodne vyšli v roku 2007 a ešte raz toto leto. 

Model je známy a obľúbený vďaka sviežej bielej a chrómovej farebnej kombinácii. Medzi zberateľmi patrí medzi vyhľadávaný kúsok, a to vďaka atraktívnemu vzhľadu a nadčasovému dizajnu OG siluety. 

Air Jordan 3 Retro „Pure Money“ sú z prémiovej kože s luxusnou textúrou so sloním vzorom, ktorú spája s viditeľnou vzduchovou jednotkou v medzipodrážke, a vytvára štýlovú mestskú obuv. Retail tenisiek je 200 eur. 

Air Jordan 3 Retro „Pure Money“
Zdroj: Sneaker Politics

Asics Gel-Cumulus 16 x FINESSE 

Veľmi dobrú správu máme aj pre všetkých fanúšikov tenisiek Asics. Návrhársky tím japonskej športovej značky spojil sily s austrálskym obchodom s teniskami FINESSE a výsledkom je sexi model Gel-Cumulus 16. V predaji bude od 14. novembra s cenou 170 eur. 

Prvý collab značiek je inšpirovaný púštnou kvetinou, ktorá je známa svojou jemnou krásou a odolnosťou v nepriaznivých podmienkach. Tenisky tak prinášajú fresh spojenie bežeckej tradície s modernou estetikou a jemnosťou. 

Tenisky sú vyrobené z priedušnej textílie v svetlom odtieni, ktorú dopĺňajú tmavoružové akcenty v podobe loga a syntetické čierne prekrytia. Samozrejmosťou je rýchlošnúrovací systém pre uľahčenia obúvania a vyzúvania aj technológie Gel™ a Fluidride™ pre maximálne pohodlie pri každom kroku. 

Asics Gel-Cumulus 16, FINESSE
Zdroj: FINESSE

New Balance 204L „Pink Taffy“

Ak sú ti blízke HOT módne trendy, potom by tvojej pozornosti nemal uniknúť nízkoprofilový model New Balance 204L v jemnej ružovej schéme „Pink Taffy“. 

Silueta s vintage nádychom je na trhu už niekoľko mesiacov, a tentoraz umožňuje módnym nadšencom nosiť estetiku módneho domu Miu Miu bez toho, aby zaplatili viac ako 1 000 eur. Tenisky majú tenkú gumovú podrážku, ktorá poskytuje základ pre semišový zvršok so syntetickými detailmi. 

Model New Balance 204L „Pink Taffy“ bude v predaji od 18. novembra za 120 eur. 

New Balance 204L „Pink Taffy“
Zdroj: UP TO DATE
