Tohtotýždňový zoznam je nabitý rapom, ale aj popom a štipkou elektronickej hudby.
Prvý novembrový týždeň priniesol hudobné novinky, ktoré ti nemôžu uniknúť. O tvoju pozornosť a miesto v playliste zabojujú hviezdy ako DJ Snake, Lil Baby, Quavo, Rosalía či Katy Perry, ale aj silné slovenské a české zastúpenie v podobe Zaya s Raphaelom, speváčky Annet X a tiež čerstvého mladomanžela 13Manyho.
V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári. Radi si rozšírime naše obzory.
Ak máš rád/rada čísla a si fanúšikom rapu, pozri si zoznam TOP 10 najpočúvanejších interpretov najpočúvanejšieho hudobného žánru na Spotify. Medzi elitou nechýba Future, Ye, Eminem, Kendrick Lamar či Drake.
1. DJ Snake feat. Travis Scott x Future – Tsunami
Jeden z najpopulárnejších EDM producentov DJ Snake vydal dnes o polnoci očakávaný album Nomad, na ktorom spolupracoval s viacerými hviezdnymi menami z rôznych hudobných žánrov.
Ako ukážku hudobnej flexibility francúzskeho umelca sme vybrali track Tsunami, na ktorý nahrali slohy Travis Scott a Future. Tento banger s dokonalým beat switchom v polovici bude v našom playliste na Spotify veľmi dlho.
Seein' an illusion, the touring's way too confusin' (woah).
Shots and contusions, the gas bad for pollution (yeah).
2. Lil Baby – Try To Love
Lil Baby je v posledných týždňoch v skvelom tempe a svojim fanúšikom tento týždeň predstavil ďalšiu HOT novinku v podobe singlu Try To Love aj so sprievodným videoklipom, ktorý natočil v Maroku.
Track s produkciou od Justina Glassa pôvodne leakol aj so slohou Lil Durka, avšak nová verzia ponúka sólo Babyho, ktorý v texte spomína na všetko, čím v živote prešiel, a ako to na neho vplývalo. Emotívnu výpoveď atlantského rapera podčiarkuje spomínaný inštrumentál, ktorý nám pripomína nahrávku Hurricane od Kanyeho Westa.
I ain't settlin' for nothing less, I know what I'm worth (I swear).
Who the f**k came up with that lie, sayin' words don't hurt?
3. Zayo feat. Raphael – Happy Meal
Členovia „susedskej hliadky“ Zayo a Raphael majú online collab track s názvom Happy Meal, ktorý nadväzuje na ich spoločný banger Ready či ne!? z roku 2024.
Obaja interpreti ukázali v jemnom beate s chytľavými linkami od producenta menom DiamondWav, že hudba im koluje v žilách a otvárajú aj hlbšie témy. Zatiaľ čo Zayo ohlásil nový album ešte tento rok, tak Raphael predvčerom podpísal zmluvu s agentúrou Evency a album so Separom vydá až v roku 2026. Teraz si vychutnaj HOT novinku Happy Meal.
Chcem byť správnym mužom pre teba a pre mňa.
Nemá žiadnu hodnotu táto sláva a peniaz.
4. Annet X – BBYGIRL
Annet X takmer 2 roky od vydania albumu KOUKEJ SE MNOU, ktorý nahrala spoločne so svojim partnerom NobodyListenom, dnes o polnoci odhalila LP BBYGIRL.
26-ročná speváčka so skvelým hlasom a jedinečným, veľmi sexi prejavom na pódiu aj pred kamerami, predstavuje fresh popovú novinku, ktorá obsahuje 10 trackov vrátane predtým vydaných singlov 10K a Ráno. Jedinými hosťami sú tentoraz Calin v nahrávke VARIANTA 2 a spomínaný NobodyListen v CLOSE FRIENDS.
Takto si predstavujeme pop v roku 2025. Ak vystúpi Annet X na Addicte v Prahe s novým albumom a zahrá tiež track Tiramisu, nebudeme proti.
5. Quavo feat. Yeat & BNYX® – NEW TRIP (Real Lyfe Shit)
Collab, ktorý sme nevedeli, že potrebujeme, ale posadil nás hlboko do stoličiek – nie kvôli textu s jednoduchým obsahom, ale atmosfére.
Quavo, Yeat a producent BNYX® spoločne nahrali track NEW TRIP (Real Lyfe Shit) a ide o ultimátny hit do klubov. Všetci interpreti predviedli počas približne 3 a pol minúty svoje nesporné kvality a výnimočnosť, a to všetko v sprievode vizuálu, ktorý zachytáva ich život vrátane koncertu. Yeat bude jedného dňa medzi najväčšími hviezdami rapovej scény.
Straight off the jet, it's a new country (munyun).
This for the city, no one f**kin' with me.
6. Katy Perry – bandaids
Záverečná časť zoznamu patrí popu, a to aj vďaka Katy Perry, ktorá má online novinku s názvom bandaids s videoklipom.
Prekvapivá nahrávka je o rozchode uzrela svetlo sveta uprostred turné a zrejme je inšpirovaná koncom jej vzťahu s hercom Orlandom Bloomom. Sprievodný vizuál v réžii Christiana Breslauera sleduje Perry, ako prežíva sériu nešťastných, ale temne humorných udalostí, odkazuje na to, čo sa stalo v minulosti a spieva o strate milovanej osoby.
Je to prvá sólová nahrávky Katy Perry v roku 2025.
If I had to do it all over again.
I would still do it all over again.
The love that we made was worth it in the end.
7. ROSALÍA – LUX
Po minulotýždňovom perfektnom tracku Berghain s členmi Londýnského symfonického orchestra, vydala ROSALÍA dnes o polnoci očakávaný štúdiový album LUX.
V poradí 4. sólová nahrávka španielskej speváčky obsahuje 15 skladieb, trvá približne 50 minút čistého času a kombinuje nielen žánre, ale aj jazyky, keď v jeden moment môžeš počuť katalánčinu, o niekoľko sekúnd neskôr angličtinu, ale tiež taliančinu, francúzštinu či portugalčinu.
ROSALÍA dokázala, že hudobne vyzrela a nás LP LUX baví, aj keď väčšine textov nerozumieme.