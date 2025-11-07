Kategórie
dnes 7. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:38

REFRESHNI SI PLAYLIST: Novinky od Travisa Scotta, Zaya s Raphaelom, Annet X či ROSALÍE, ktoré ti nedovolia dýchať

REFRESHNI SI PLAYLIST: Novinky od Travisa Scotta, Zaya s Raphaelom, Annet X či ROSALÍE, ktoré ti nedovolia dýchať
Zdroj: Instagram/@hahacrewzayo, Alexander Hudák
Richard Balog
Richard Balog
Tohtotýždňový zoznam je nabitý rapom, ale aj popom a štipkou elektronickej hudby.

Prvý novembrový týždeň priniesol hudobné novinky, ktoré ti nemôžu uniknúť. O tvoju pozornosť a miesto v playliste zabojujú hviezdy ako DJ Snake, Lil Baby, Quavo, Rosalía či Katy Perry, ale aj silné slovenské a české zastúpenie v podobe Zaya s Raphaelom, speváčky Annet X a tiež čerstvého mladomanžela 13Manyho.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári. Radi si rozšírime naše obzory.

Ak máš rád/rada čísla a si fanúšikom rapu, pozri si zoznam TOP 10 najpočúvanejších interpretov najpočúvanejšieho hudobného žánru na Spotify. Medzi elitou nechýba Future, Ye, Eminem, Kendrick Lamar či Drake.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od známych slovenských, českých aj zahraničných interpretov.
1. DJ Snake feat. Travis Scott x Future Tsunami 

Jeden z najpopulárnejších EDM producentov DJ Snake vydal dnes o polnoci očakávaný album Nomad, na ktorom spolupracoval s viacerými hviezdnymi menami z rôznych hudobných žánrov. 

Ako ukážku hudobnej flexibility francúzskeho umelca sme vybrali track Tsunami, na ktorý nahrali slohy Travis Scott a Future. Tento banger s dokonalým beat switchom v polovici bude v našom playliste na Spotify veľmi dlho. 

Seein' an illusion, the touring's way too confusin' (woah).
Shots and contusions, the gas bad for pollution (yeah).

2. Lil Baby Try To Love 

Lil Baby je v posledných týždňoch v skvelom tempe a svojim fanúšikom tento týždeň predstavil ďalšiu HOT novinku v podobe singlu Try To Love aj so sprievodným videoklipom, ktorý natočil v Maroku. 

Track s produkciou od Justina Glassa pôvodne leakol aj so slohou Lil Durka, avšak nová verzia ponúka sólo Babyho, ktorý v texte spomína na všetko, čím v živote prešiel, a ako to na neho vplývalo. Emotívnu výpoveď atlantského rapera podčiarkuje spomínaný inštrumentál, ktorý nám pripomína nahrávku Hurricane od Kanyeho Westa.  

I ain't settlin' for nothing less, I know what I'm worth (I swear).
Who the f**k came up with that lie, sayin' words don't hurt? 

3. Zayo feat. Raphael  Happy Meal 

Členovia „susedskej hliadky“ Zayo a Raphael majú online collab track s názvom Happy Meal, ktorý nadväzuje na ich spoločný banger Ready či ne!? z roku 2024. 

Obaja interpreti ukázali v jemnom beate s chytľavými linkami od producenta menom DiamondWav, že hudba im koluje v žilách a otvárajú aj hlbšie témy. Zatiaľ čo Zayo ohlásil nový album ešte tento rok, tak Raphael predvčerom podpísal zmluvu s agentúrou Evency a album so Separom vydá až v roku 2026. Teraz si vychutnaj HOT novinku Happy Meal. 

Chcem byť správnym mužom pre teba a pre mňa.
Nemá žiadnu hodnotu táto sláva a peniaz.

4. Annet X BBYGIRL

Annet X takmer 2 roky od vydania albumu KOUKEJ SE MNOU, ktorý nahrala spoločne so svojim partnerom NobodyListenom, dnes o polnoci odhalila LP BBYGIRL. 

26-ročná speváčka so skvelým hlasom a jedinečným, veľmi sexi prejavom na pódiu aj pred kamerami, predstavuje fresh popovú novinku, ktorá obsahuje 10 trackov vrátane predtým vydaných singlov 10K a Ráno. Jedinými hosťami sú tentoraz Calin v nahrávke VARIANTA 2 a spomínaný NobodyListen v CLOSE FRIENDS.

Takto si predstavujeme pop v roku 2025. Ak vystúpi Annet X na Addicte v Prahe s novým albumom a zahrá tiež track Tiramisu, nebudeme proti. 

5. Quavo feat. Yeat & BNYX® – NEW TRIP (Real Lyfe Shit)

Collab, ktorý sme nevedeli, že potrebujeme, ale posadil nás hlboko do stoličiek – nie kvôli textu s jednoduchým obsahom, ale atmosfére.

Quavo, Yeat a producent BNYX® spoločne nahrali track NEW TRIP (Real Lyfe Shit) a ide o ultimátny hit do klubov. Všetci interpreti predviedli počas približne 3 a pol minúty svoje nesporné kvality a výnimočnosť, a to všetko v sprievode vizuálu, ktorý zachytáva ich život vrátane koncertu. Yeat bude jedného dňa medzi najväčšími hviezdami rapovej scény.

Straight off the jet, it's a new country (munyun).
This for the city, no one f**kin' with me.

6. Katy Perry bandaids 

Záverečná časť zoznamu patrí popu, a to aj vďaka Katy Perry, ktorá má online novinku s názvom bandaids s videoklipom. 

Prekvapivá nahrávka je o rozchode uzrela svetlo sveta uprostred turné a zrejme je inšpirovaná koncom jej vzťahu s hercom Orlandom Bloomom. Sprievodný vizuál v réžii Christiana Breslauera sleduje Perry, ako prežíva sériu nešťastných, ale temne humorných udalostí, odkazuje na to, čo sa stalo v minulosti a spieva o strate milovanej osoby.

Je to prvá sólová nahrávky Katy Perry v roku 2025.

If I had to do it all over again.
I would still do it all over again.
The love that we made was worth it in the end.

7. ROSALÍA LUX 

Po minulotýždňovom perfektnom tracku Berghain s členmi Londýnského symfonického orchestra, vydala ROSALÍA dnes o polnoci očakávaný štúdiový album LUX.

V poradí 4. sólová nahrávka španielskej speváčky obsahuje 15 skladieb, trvá približne 50 minút čistého času a kombinuje nielen žánre, ale aj jazyky, keď v jeden moment môžeš počuť katalánčinu, o niekoľko sekúnd neskôr angličtinu, ale tiež taliančinu, francúzštinu či portugalčinu.  

ROSALÍA dokázala, že hudobne vyzrela a nás LP LUX baví, aj keď väčšine textov nerozumieme.

Tvojej pozornosti by nemali uniknúť ani ďalšie HOT hudobné novinky – FERG vydal track s názvom P.O.L.O., ktorý je poctou pre legendárneho módneho návrhára Ralpha Laurena, DDG a Gunna predstavili melodickú nahrávku no smoke s pôsobivým vizuálom a 13Many má online singel NENI HRA s ostrými lyrics.
ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Domov
Zdieľať
Diskusia