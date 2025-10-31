Nezmeškaj najhorúcejšie hudobné novinky, ktoré ovládnu rebríčky aj playlisty.
Svet hudby je v neustálom pohybe a posledný týždeň priniesol množstvo vzrušujúcich noviniek, ktoré si zaslúžia pozornosť – od virálnych hitov, cez prekvapivé spolupráce až po očakávané tracky a albumy. Na svoje si príde každý fanúšik popu, rapu aj latino rytmov.
Predtým ako rozoberieme do detailov tohtotýždňové releasy, musíme spomenúť album West End Girl od britskej speváčky Lily Allen, ktorý sme prehliadli minulý piatok, ale ponúka pop s dávkou rebélie, sebavedomia a drzosti. Náš obľúbený track je Pussy Palace.
1. ROSALÍA feat. Björk & Yves Tumor – Berghain
ROSALÍA vydala v pondelok očakávanú nahrávku Berghain, na ktorej spolupracovala s umelcami ako Björk, Yves Tumor a členmi Londýnského symfonického orchestra na čele s dirigentom Daníelom Bjarnasonom.
HOT novinka je plná operného spevu, ktorý naznačuje odklon speváčky od staršej tvorby, ale tiež zborových vokálov a bohatého orchestra. Berghain je prvou ukážkou z pripravovaného albumu španielskej speváčky, ktorý bude niesť názov Lux, a vyjde 7. novembra. Súčasťou je tiež videoklip od režiséra Nicolasa Méndeza, v ktorom orchester sprevádza Rosáliu počas dňa.
The only way to save us is through divine intervention.
The only way I will be saved (is through) divine intervention.
2. Lil Baby feat. YTB Fatt & YFN Lucci – Plenty
Lil Baby patrí medzi najsledovanejších interpretov na svete a keď vydá novú hudbu, ľudia jej venujú zvýšenú pozornosť, čo potvrdzuje track s názvom Plenty, ktorý vydal v spolupráci s dvojicou YTB Fatt a YFN Lucci.
Prvá vec, ktorá ťa upúta, je produkcia plná neuveriteľných basov. Ani jeden z umelcov nezostal nič dlžný svojej povesti a predvádzajú verše, v ktorých sa chvália svojimi nekontrolovanými výdavkami na lifestyle, dominanciou na scéne aj usilovnosťou. Baby, Fatt aj Lucci znejú surovo, sebavedomo a synchronizovane.
Atlantský raper vydal má online aj ďalší fresh track All On Me, v ktorom je na feate G-Herbo. Vypočuj si obe novinky a v komentári nám napíš, ktorá sa ti páči viac.
I don't care for that internet shit, no part (no part).
We just lost a whole boat to the coast guard.
3. Offset – HAUNTED BY FAME
Tohtoročný Halloween oslávil Offset vydaním albumu HAUNTED BY FAME.
Novinka, ktorá obsahuje 11 trackov, prichádza na streamy vo veľmi krátkom čase po úspešnom LP KIARI a ponúka bývalého člena skupiny Migos v skvelej rapovej forme. Napriek tomu, že trvá len približne 23 minút čistého času. Medzi hosťami figurujú napríklad YounBoy Never Broke Again či NoCap.
Vyzerá to tak, že rozvod s Cardi B čoskoro 34-ročnému umelcovi po hudobnej stránke prospel.
4. Dave East feat. Big Sean & Bun B – Man In The Mirror
Dave East si získal našu priazeň najmä vďaka tomu, ako perfektne balancuje na hranici medzi undergroundom a komerčnou scénou, o čom nás najnovšie presvedčil v tracku Man In The Mirror.
Videosingel, ktorý produkoval High Honors, ponúka úprimný text plný životný skúseností nielen v podaní 37-ročného rodáka z New Yorku, ale slohou a refrénom prispeli tiež Big Sean a Bun B. Nahrávka je súčasťou deluxe verzie albumu Karma 4, ktorý East vydal v stredu o polnoci.
Mama, I got you forever, you know that your boy gon' go get it.
It ain't nothin' I'm fearin', I gotta provide the right life for my children.
5. G1nter – 50K
Českú rapovú scénu zastupuje tento týždeň mladá krv – G1nter, ktorý je víťazom posledného ročníka The Mag Wrap, a v štvrtok vydal nový track 50K.
Len 20-ročný raper z Karlových Varov dokazoval už v priebehu súťaže svoj výnimočný talent a v nastolenom trende pokračuje. V nahrávke predvádza dokonalú hru so slovami aj flowy, ktoré mu môžu závidieť aj oveľa skúsenejší kolegovia. G1nter tentoraz nenahral banger v štýle Dnd, ale melodický track a my nemáme žiadne výhrady.
Radši se nebavim s nikym, kouknu a všichni jsou křivý (všichni jsou fake).
Moje hlava pořád spinnin’, počkej, babe, cejtim se dizzy (cejtim se faded).
6. Shimmi feat. Calin – VOGUE
Spolupráca, ktorú sme potrebovali počuť znovu. Po tom, čo Shimmi a Calin nahrali track I Got It v decembri minulého roka, tento týždeň predstavili ďalší fresh rapový collab s názvom VOGUE.
Novinka, ktorú produkovali Shimmi a Praé, dostala sprievodný videoklip s atmosférou 90. rokov od štúdia WE DONT CARE WE CREATE. Člen Conspiracy Flat Studio vo svojej časti potvrdil, že patrí medzi najlepších mladých raperov v našich zemepisných šírkach a nič dĺžný svojej povesti nezostal ani Calin v závere. V klipe však namiesto Shimmiho figuruje SIMILIVINLIFE, s ktorým si tak spravili srandu z toho, že si ich ľudia občas mýlia. Shimmi okrem skladby vydal rovno celé EP s názvom YOLOADING...
Ženy sú jak drogy. Ja som narkoman, milujem všetky druhy.
7. Jessie J – H.A.P.P.Y
Jessie J napriek ťažkému životnému obdobiu po diagnostikovaní rakoviny prsníka, tvorí novú hudbu a dnes urobila radosť svojím fanúšikom nahrávkou H.A.P.P.Y, ktorú nájdeš na streamoch.
Energický track, ktorý s ľahkosťou mieša prvky popu a tanečnej hudby, je oslavou radosti a pocitu slobody, pričom bude súčasťou pripravovaného albumu speváčky Don’t Tease Me With A Good Time.
I'm gonna laugh till I cry.
Dance, I know why.
'Cause I'm H.A.P.P.Y.
8. Shakira with Ed Sheeran & Beéle – Hips Don't Lie (Live)
Záver tohtotýždňového zoznamu patrí špeciálnej živej nahrávke známeho hitu Hips Don't Lie, ktorý Shakira predviedla spoločne s Edom Sheeranom a kolumbijským spevákom Beéle pri príležitosti 20. výročia vydania albumu Oral Fixation, Vol. 2 a 30. výročia debutového LP Pies Descalzos.
Originálna verzia tracku Hips Don't Lie na feate s Wyclefom Jeanom má len na Spotify viac ako 2 miliardy streamov. Vychutnaj si upravený hit aj so sprievodným vizuálom, v ktorom vyzerá Shakira lepšie ako v čase vydania pred 20 rokmi.
I never really knew that she could dance like this.
She makes a man wanna speak Spanish.