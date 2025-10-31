Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 31. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 4:14

REFRESHNI SI PLAYLIST: Rosalía spieva s orchestrom, Shimmi (alebo Simi?) má feat s Calinom a vyšiel aj nový G1nter

REFRESHNI SI PLAYLIST: Rosalía spieva s orchestrom, Shimmi (alebo Simi?) má feat s Calinom a vyšiel aj nový G1nter
Zdroj: Vianney Le Caer/Invision/AP, File
Richard Balog
Richard Balog
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nezmeškaj najhorúcejšie hudobné novinky, ktoré ovládnu rebríčky aj playlisty.

Svet hudby je v neustálom pohybe a posledný týždeň priniesol množstvo vzrušujúcich noviniek, ktoré si zaslúžia pozornosť – od virálnych hitov, cez prekvapivé spolupráce až po očakávané tracky a albumy. Na svoje si príde každý fanúšik popu, rapu aj latino rytmov.

Predtým ako rozoberieme do detailov tohtotýždňové releasy, musíme spomenúť album West End Girl od britskej speváčky Lily Allen, ktorý sme prehliadli minulý piatok, ale ponúka pop s dávkou rebélie, sebavedomia a drzosti. Náš obľúbený track je Pussy Palace

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári. Radi si rozšírime naše obzory.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od známych slovenských, českých aj zahraničných interpretov.
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Gleb je späť s fresh trackom, collab Raphael x Luca Brassi10x, ale aj nový Dave a Tyla REFRESHNI SI PLAYLIST: Gleb je späť s fresh trackom, collab Raphael x Luca Brassi10x, ale aj nový Dave a Tyla 24. októbra 2025 o 11:00

1. ROSALÍA feat. Björk & Yves Tumor Berghain

ROSALÍA vydala v pondelok očakávanú nahrávku Berghain, na ktorej spolupracovala s umelcami ako Björk, Yves Tumor a členmi Londýnského symfonického orchestra na čele s dirigentom Daníelom Bjarnasonom.

HOT novinka je plná operného spevu, ktorý naznačuje odklon speváčky od staršej tvorby, ale tiež zborových vokálov a bohatého orchestra. Berghain je prvou ukážkou z pripravovaného albumu španielskej speváčky, ktorý bude niesť názov Lux, a vyjde 7. novembra. Súčasťou je tiež videoklip od režiséra Nicolasa Méndeza, v ktorom orchester sprevádza Rosáliu počas dňa. 

The only way to save us is through divine intervention.
The only way I will be saved (is through) divine intervention.

Odporúčané
Rosalía na novej skladbe spieva za sprievodu orchestra. Prvá vec z nového albumu sa vymyká jej doterajšej tvorbe Rosalía na novej skladbe spieva za sprievodu orchestra. Prvá vec z nového albumu sa vymyká jej doterajšej tvorbe 29. októbra 2025 o 15:31

2. Lil Baby feat. YTB Fatt & YFN Lucci Plenty 

Lil Baby patrí medzi najsledovanejších interpretov na svete a keď vydá novú hudbu, ľudia jej venujú zvýšenú pozornosť, čo potvrdzuje track s názvom Plenty, ktorý vydal v spolupráci s dvojicou YTB Fatt a YFN Lucci. 

Prvá vec, ktorá ťa upúta, je produkcia plná neuveriteľných basov. Ani jeden z umelcov nezostal nič dlžný svojej povesti a predvádzajú verše, v ktorých sa chvália svojimi nekontrolovanými výdavkami na lifestyle, dominanciou na scéne aj usilovnosťou. Baby, Fatt aj Lucci znejú surovo, sebavedomo a synchronizovane. 

Atlantský raper vydal má online aj ďalší fresh track All On Me, v ktorom je na feate G-Herbo. Vypočuj si obe novinky a v komentári nám napíš, ktorá sa ti páči viac. 

I don't care for that internet shit, no part (no part).
We just lost a whole boat to the coast guard.

3. Offset  HAUNTED BY FAME 

Tohtoročný Halloween oslávil Offset vydaním albumu  HAUNTED BY FAME. 

Novinka, ktorá obsahuje 11 trackov, prichádza na streamy vo veľmi krátkom čase po úspešnom LP KIARI a ponúka bývalého člena skupiny Migos v skvelej rapovej forme. Napriek tomu, že trvá len približne 23 minút čistého času. Medzi hosťami figurujú napríklad YounBoy Never Broke Again či NoCap.

Vyzerá to tak, že rozvod s Cardi B čoskoro 34-ročnému umelcovi po hudobnej stránke prospel. 

4. Dave East feat. Big Sean & Bun B Man In The Mirror

Dave East si získal našu priazeň najmä vďaka tomu, ako perfektne balancuje na hranici medzi undergroundom a komerčnou scénou, o čom nás najnovšie presvedčil v tracku Man In The Mirror. 

Videosingel, ktorý produkoval High Honors, ponúka úprimný text plný životný skúseností nielen v podaní 37-ročného rodáka z New Yorku, ale slohou a refrénom prispeli tiež Big Sean a Bun B. Nahrávka je súčasťou deluxe verzie albumu Karma 4, ktorý East vydal v stredu o polnoci.

Mama, I got you forever, you know that your boy gon' go get it.
It ain't nothin' I'm fearin', I gotta provide the right life for my children.

5. G1nter  50K

Českú rapovú scénu zastupuje tento týždeň mladá krv – G1nter, ktorý je víťazom posledného ročníka The Mag Wrap, a v štvrtok vydal nový track 50K. 

Len 20-ročný raper z Karlových Varov dokazoval už v priebehu súťaže svoj výnimočný talent a v nastolenom trende pokračuje. V nahrávke predvádza dokonalú hru so slovami aj flowy, ktoré mu môžu závidieť aj oveľa skúsenejší kolegovia. G1nter tentoraz nenahral banger v štýle Dnd, ale melodický track a my nemáme žiadne výhrady.

Radši se nebavim s nikym, kouknu a všichni jsou křivý (všichni jsou fake).
Moje hlava pořád spinnin’, počkej, babe, cejtim se dizzy (cejtim se faded).

6. Shimmi feat. Calin VOGUE 

Spolupráca, ktorú sme potrebovali počuť znovu. Po tom, čo Shimmi a Calin nahrali track I Got It v decembri minulého roka, tento týždeň predstavili ďalší fresh rapový collab s názvom VOGUE. 

Odporúčané
Shimmi dropol EP YOLOADING... So SIMILIVINLIFE-om v novom klipe reagujú na to, že si ich ľudia mýlia Shimmi dropol EP YOLOADING... So SIMILIVINLIFE-om v novom klipe reagujú na to, že si ich ľudia mýlia 31. októbra 2025 o 10:28

Novinka, ktorú produkovali Shimmi a Praé, dostala sprievodný videoklip s atmosférou 90. rokov od štúdia WE DONT CARE WE CREATE. Člen Conspiracy Flat Studio vo svojej časti potvrdil, že patrí medzi najlepších mladých raperov v našich zemepisných šírkach a nič dĺžný svojej povesti nezostal ani Calin v závere. V klipe však namiesto Shimmiho figuruje SIMILIVINLIFE, s ktorým si tak spravili srandu z toho, že si ich ľudia občas mýlia. Shimmi okrem skladby vydal rovno celé EP s názvom YOLOADING...

Ženy sú jak drogy. Ja som narkoman, milujem všetky druhy.

7. Jessie J H.A.P.P.Y 

Jessie J napriek ťažkému životnému obdobiu po diagnostikovaní rakoviny prsníka, tvorí novú hudbu a dnes urobila radosť svojím fanúšikom nahrávkou H.A.P.P.Y, ktorú nájdeš na streamoch. 

Energický track, ktorý s ľahkosťou mieša prvky popu a tanečnej hudby, je oslavou radosti a pocitu slobody, pričom bude súčasťou pripravovaného albumu speváčky Don’t Tease Me With A Good Time.

I'm gonna laugh till I cry.
Dance, I know why.
'Cause I'm H.A.P.P.Y.

8. Shakira with Ed Sheeran & Beéle Hips Don't Lie (Live)

Záver tohtotýždňového zoznamu patrí špeciálnej živej nahrávke známeho hitu Hips Don't Lie, ktorý Shakira predviedla spoločne s Edom Sheeranom a kolumbijským spevákom Beéle pri príležitosti 20. výročia vydania albumu Oral Fixation, Vol. 2 a 30. výročia debutového LP Pies Descalzos.

Originálna verzia tracku Hips Don't Lie na feate s Wyclefom Jeanom má len na Spotify viac ako 2 miliardy streamov. Vychutnaj si upravený hit aj so sprievodným vizuálom, v ktorom vyzerá Shakira lepšie ako v čase vydania pred 20 rokmi. 

I never really knew that she could dance like this.
She makes a man wanna speak Spanish.

 

Tvojej pozornosti by nemali uniknúť ani ďalšie HOT hudobné novinky – Wale a Odeal nahrali spoločný track City On Fire, košický raper ahojniki má od štvrtka online singel hologram, Kodak Black odhalil očakávaný alum Just Getting Started a nové LP HEROINA s viacerými veľmi podarenými trackmi predstavila tiež Sevdalia. 
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Vypočuj si debut Kylie Jenner, klubový hit Annet X aj nové projekty od 13K a Porsche Boya REFRESHNI SI PLAYLIST: Vypočuj si debut Kylie Jenner, klubový hit Annet X aj nové projekty od 13K a Porsche Boya 17. októbra 2025 o 11:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Odporúčame
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA) e
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
22. 10. 2025 9:00
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox? e
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox?
dnes o 07:00
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO) e
Sponzorovaný obsah
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
pred 4 dňami
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
pred 3 dňami
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
včera o 09:00
Silvia má kvetinárstvo: Cez dušičky zarobím päťkrát viac ako v januári (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Silvia má kvetinárstvo: Cez dušičky zarobím päťkrát viac ako v januári (Rozhovor)
včera o 07:00
Storky
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Lifestyle news
Shimmi dropol EP YOLOADING... So SIMILIVINLIFE-om v novom klipe reagujú na to, že si ich ľudia mýlia pred hodinou
Netflix zverejnil trailer na finálnu 5. sériu Stranger Things: Vecna je späť a Hawkins čaká posledný boj pred 2 hodinami
Boj o bratislavské letisko: Ryanair pridáva nové lety, reaguje tak na expanziu Wizz Airu pred 3 hodinami
Ďalšia séria The White Lotus sa presunie do Francúzska. Nakrúcať budú na viacerých ikonických miestach dnes o 07:53
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty včera o 18:33
Živý prenos Fight Night Challenge odvysiela Voyo. Na turnaji sa predstaví Rasťo Zvara, Šajmo aj Pimpinočka včera o 17:51
Bizarne zaparkované auto baví Bratislavčanov. Stojí tam už niekoľko mesiacov včera o 15:59
Je rap na ústupe? Prvýkrát za 35 rokov nie je v Billboard rebríčku ani jedna rapová skladba včera o 15:29
Americký slovník vyhlásil „6-7“ ako slovo roka 2025. Výraz sa preslávil na Tiktoku včera o 14:19
Lorde vystúpi v Česku. Festival Colours of Ostrava odhaľuje ďalšie hviezdy včera o 13:36
Spravodajstvo
Polícia SR Rusko Správy počasie NATO
Viac
Brutálna vražda prevádzkara na Slovensku: Viac ako 40 bodnými ranami ho mal zabiť partner, zverejnili nové informácie
pred 6 minútami
Nepriznali ti energopomoc? Ministerstvo radí, čo robiť v takom prípade
pred 46 minútami
Nový zákon má zariadiť okamžité rozvody trans-ľudí. Človeka, ktorý prejde zmenou pohlavia, vyhlásia za mŕtveho
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Shimmi dropol EP YOLOADING... So SIMILIVINLIFE-om v novom klipe reagujú na to, že si ich ľudia mýlia
Slovensko
pred hodinou
Shimmi dropol EP YOLOADING... So SIMILIVINLIFE-om v novom klipe reagujú na to, že si ich ľudia mýlia
pred hodinou
Hugo Hypetrain: „Po Separovi je jasné, kto vedie. Dajme 13K rok, Shimmi ešte nepovedal posledné slovo“ (ROZHOVOR)
Odporúčané
Hugo Hypetrain: „Po Separovi je jasné, kto vedie. Dajme 13K rok, Shimmi ešte nepovedal posledné slovo“ (ROZHOVOR)
26. 10. 2025 16:00
Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi
Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi
26. 10. 2025 12:29
Kórejská skupina BTS chystá veľkolepý návrat. Prichádza s novým albumom a rekordným turné
Kórejská skupina BTS chystá veľkolepý návrat. Prichádza s novým albumom a rekordným turné
pred 3 dňami
Rosalía na novej skladbe spieva za sprievodu orchestra. Prvá vec z nového albumu sa vymyká jej doterajšej tvorbe
Rosalía na novej skladbe spieva za sprievodu orchestra. Prvá vec z nového albumu sa vymyká jej doterajšej tvorbe
pred 2 dňami
Obrovský úspech speváčky Adély Jergovej. Rodáčka zo Slovenska ide na tour s Demi Lovato
Obrovský úspech speváčky Adély Jergovej. Rodáčka zo Slovenska ide na tour s Demi Lovato
pred 4 dňami
Viac z Gastro Všetko
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
pred 4 dňami
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
24. 10. 2025 17:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
23. 10. 2025 10:00
Viac z Šport Všetko
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Odporúčané
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
22. 10. 2025 16:00
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
23. 10. 2025 17:30
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
19. 10. 2025 10:15
Viac z Zdravie Všetko
Lízatká, ktoré podporujú zdravie vagíny? Kourtney Kardashian rozbieha nový produkt
Lízatká, ktoré podporujú zdravie vagíny? Kourtney Kardashian rozbieha nový produkt
včera o 07:29
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox?
dnes o 07:00
Po nehode s opitým vodičom prišiel o polovicu tváre. Vďaka 3D tlačiarni dostal muž nový život
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Netflix prekvapil fanúšikov Zaklínača. Spolu so 4. sériou vydali aj nový film s Dolphom Lundgrenom
Filmy a Seriály
pred 22 minútami
Netflix prekvapil fanúšikov Zaklínača. Spolu so 4. sériou vydali aj nový film s Dolphom Lundgrenom
pred 22 minútami
Netflix vydal nový film zo sveta Zaklínača. Dej predchádza štvrtej sérii seriálu.
REFRESHNI SI PLAYLIST: Rosalía spieva s orchestrom, Shimmi (alebo Simi?) má feat s Calinom a vyšiel aj nový G1nter
REFRESHNI SI PLAYLIST: Rosalía spieva s orchestrom, Shimmi (alebo Simi?) má feat s Calinom a vyšiel aj nový G1nter
pred 54 minútami
Halloween alebo Dušičky? Zisťovali sme, čo si o sviatkoch myslia Slováci a ako ich oslavujú v zahraničí
Halloween alebo Dušičky? Zisťovali sme, čo si o sviatkoch myslia Slováci a ako ich oslavujú v zahraničí
pred 2 hodinami
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox?
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox?
dnes o 07:00
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty
včera o 18:33
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
pred 4 dňami
Bizarne zaparkované auto baví Bratislavčanov. Stojí tam už niekoľko mesiacov
Bizarne zaparkované auto baví Bratislavčanov. Stojí tam už niekoľko mesiacov
včera o 15:59
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty
včera o 18:33
Americký slovník vyhlásil „6-7“ ako slovo roka 2025. Výraz sa preslávil na Tiktoku
Americký slovník vyhlásil „6-7“ ako slovo roka 2025. Výraz sa preslávil na Tiktoku
včera o 14:19
WEN a Porsche Boy ohlásili album EAST SIDE SOUND 2. „Chceme priniesť kvalitný rap, ktorý na východe často chýba”
WEN a Porsche Boy ohlásili album EAST SIDE SOUND 2. „Chceme priniesť kvalitný rap, ktorý na východe často chýba”
včera o 12:02
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
25. 10. 2025 13:26
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Domov
Zdieľať
Diskusia