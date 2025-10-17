Kategórie
dnes 17. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:44

REFRESHNI SI PLAYLIST: Vypočuj si debut Kylie Jenner, klubový hit Annet X aj nové projekty od 13K a Porsche Boya

Zdroj: Pierre Suu/Getty Images
Richard Balog
Hudobná scéna opäť pulzuje čerstvou energiou.

Zatiaľ čo najväčšou hudobnou udalosťou v našich končinách za posledných 7 dní bol koncert Separa na Národnom futbalovom štadióne pred 30-tisíc divákmi, tak celosvetovo vyšlo množstvo fresh nahrávok, ktoré by nemali uniknúť tvojej pozornosti. Nižšie nájdeš TOP novinky od interpretov ako 13K, Porsche Boy, NobodyListen a Annet X či Ty Dolla $ign a Kylie Jenner, ktorá vydala svoj debutový track.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

P. S. Pozri si zoznam najpočúvanejších českých raperov na Spotify a zisti, či scéne kraľuje Yzomandias, Viktor Sheen alebo Calin.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od známych slovenských, českých aj zahraničných interpretov.
1. 13K NO.1

Skupina 13K, ktorú tvoria Šmolki a Drako Narco spoločne s dvorným producentom menom Big Sip, vydali 13. októbra nový štúdiový album s názvom NO.1 s 10 trackmi vrátane predtým vydaného videosinglu X.

Duo z Rače nezostalo svojej povesti nič dlžné a na beatoch ušitých na mieru predvádza surový rap, ktorý kombinuje explicitný humor, iróniu a silné osobné výpovede. Okrem chalanov z 13K nájdeš na featoch guapanovu a Adama Oxxa.

Distribúciu LP zabezpečilo vydavateľstvo Universal Music a obal, ktorý odkazuje na legendárny album Bozk na rozlúčku z roku 2007 od skupiny Kontrafakt, je prácou nášho bývalého kolegu Petra Hlavičku, známeho najmä ako Hlava. Ak máš nápočúvaný spomínaný album od piešťanského tria, určite postrehneš aj sampel v poslednom tracku.

Možeš mi len z dálky mávat a pošlem ti vetrom kiss.
Trafil som zase červenú, Šmolki baller never miss.

2. Porsche Boy F*CK MAKEUP

Rapová scéna na východnom Slovensku v súčasnosti ponúka viac talentovaných interpretov ako západ našej krajiny, pričom medzi našich obľúbencov patrí Porsche Boy, ktorý 15. októbra vydal EP s názvom F*CK MAKEUP.

Novinka vyšla pod hlavičkou labelu WELOVEVERYSIMPLE, trvá približne 10 minút a obsahuje 4 tracky – kvoli tebe, bADBADBAD na feate s WENom, nechaj ma ist a povedz co chces viac. Porsche Boy ukázal opäť skvelý cit pre výber produkcií a vytvoril tracky so silnou emóciou, v ktorých sa možno nájdeš aj ty.

Som i-i-ice cold.
Dosť na to, aby som bol broke.
Neskúšaj to so mnou, woah.

3. NobodyListen feat. Annet X Tiramisu

Po spoločnom albume KOUKEJ SE MNOU, ktorý vyšiel v roku 2023, predstavujú NobodyListen a Annet X fresh singel s názvom Tiramisu.

Interpreti, ktorí tvoria v súkromí zamilovaný pár, majú medzi sebou výnimočnú hudobnú chémiu, čo cítiť aj z ich najnovšej nahrávky. NobodyListen je v skvelej forme, keď po hite WAGWAN pre Yzomandiasa a Hard Rica, vytvoril ďalší skvelý beat v klubovej atmosfére, ktorý ťa rozhýbe, a Annet predviedla svoj perfektný hlas v kombinácii s jednoduchým textom. Nemáme výhrady.

Spolu můžeme až na měsíc.
Ptám se tebe, no tak kde si?

4. Dave East feat. Key Glock Met Gala

Dave East patrí medzi najlepších „underground“ raperov v New Yorku a svoje skills naplno ukázal aj na novom albume s názvom Karma 4, ktorý obsahuje 26 stôp vrátane skitov a outra či tracku Met Gala. Práve collab s Key Glockom považujeme za najvýraznejší moment LP, keďže ponúka pohľad oboch interpretov na cestu k úspechu, vďaka ktorému si môžu užívať život.

Started in the basement, then we got up on the roof (roof).
Ridin' with the homies, then I popped up in the coupe (skrrt).

5. Ty Dolla $ign TYCOON

Dnes, 17. októbra, presne o polnoci vydal nový album tiež Ty Dolla $ign, ktorý minulý rok nahral dve LP s Yem (Kanye West, pozn. redakcie).

Novinka nesie názov TYCOON, obsahuje 15 plnohodnotných trackov a trvá viac ako 40 minút čistého času. 43-ročný umelec z Los Angeles má v zozname viacero zvučných hostí vrátane Travisa Scotta, Young Thuga, Kodaka Blacka či Playboia Cartiho, pričom ako ukážku sme vybrali track DON'T KILL THE PARTY, ktorý vznikol v spolupráci s Quavom a dostal aj videoklip s čierno-bielymi zábermi.

When she walk past me, it's a sight to see (goddamn).
It's a lil' ecstasy, just pace yourself respectfully (G6).

6. Nemzzz – 8PM

Do pozornosti dávame aj HOT novinku z britskej rapovej scény, o ktorú sa postaral Nemzzz. 21-ročný rodák z Manchestru vydal dnes o polnoci track 8PM, ktorý je voľným pokračovaním albumu RENT'S DUE z marca 2025 a jeho suverénnej cesty na absolútny vrchol. Pod nahrávkou s ostrým beatom a úprimným textom je hudobne podpísaný tiež ZEL, ktorý je Nemzzzov dvorný producent.

I from the block though, just like you, they hear me, nah, that's facts.
She called me out, I don't know how, I told her "Babe, relax".

7. Terror Jr feat. King Kylie – Fourth Strike

Ovládne klan Kardashian aj hudobný priemysel? Kylie Jenner a.k.a. King Kylie predstavila tento týždeň svoj debutový track Fourth Strike, ktorý nahrala v spolupráci s popovou dvojicou Terror Jr, a pobláznila internet.

Elektro-popovú nahrávku produkoval KSHMR a uzatvára viac ako dlhoročnú cestu tracku Third Strike, ktorý Terror Jr použili v reklame na produkty od značky Kylie Cosmetics. Mnohí totiž dielo považovali za skladbu globálnej módnej a beauty hviezdy, ale nebolo to tak.

Touch me, baby, tell me I'm your baby.
Write your name all over my body.

Svetlo sveta uzreli aj ďalšie HOT hudobné novinky – The Weeknd odhalil strašidelný videoklip k tracku Big Sleep, ktorý skomponoval legendárny taliansky skladateľ Giorgio Moroder, bostonský raper Millyz má online ďalšiu veľmi osobnú nahrávku Pain Author a Chris Brown predstavil melodický remix skladby s názvom It Depends s Brysonom Tillerom a Usherom.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Všetko
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
Slovensko
pred 4 dňami
Odporúčané
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
pred 4 dňami
Kylie Jenner je po novom speváčka. Vydala debutový track v spolupráci s popovým duom
Kylie Jenner je po novom speváčka. Vydala debutový track v spolupráci s popovým duom
pred 2 dňami
Pedofil a bývalý spevák skupiny Lostprophets zomrel po útoku vo väzení. Spoluväzni mu podrezali krk
Pedofil a bývalý spevák skupiny Lostprophets zomrel po útoku vo väzení. Spoluväzni mu podrezali krk
13. 10. 2025 9:48
Je to koniec Szigetu? Organizátori ukončili zmluvu s mestom, budúcnosť festivalu je otázna
Je to koniec Szigetu? Organizátori ukončili zmluvu s mestom, budúcnosť festivalu je otázna
pred 4 dňami
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát
pred 3 dňami
AKTUÁLNE: Vo veku 51 rokov zomrel legendárny R&B spevák D'Angelo
AKTUÁLNE: Vo veku 51 rokov zomrel legendárny R&B spevák D'Angelo
pred 3 dňami
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
Zahraničné
včera o 07:00
refresher+
Odporúčané
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
včera o 07:00
SZRB rozširuje produktové portfólio a prichádza s novým úverom pre živnostníkov
pred hodinou
Ani po lete nemusíš sedieť doma. Toto sú jesenné tipy na dovolenku, ktorá ťa nebude stáť celú peňaženku
včera o 11:00
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 3 dňami
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
včera o 08:35
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
11. 10. 2025 11:00
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Výsledky CT vyšetrenia múmie odhalili neočakávané informácie. Detaily úmrtia aj veku sú iné, ako sa vedci domnievali
30. 12. 2024 11:47

