Hudobná scéna opäť pulzuje čerstvou energiou.
Zatiaľ čo najväčšou hudobnou udalosťou v našich končinách za posledných 7 dní bol koncert Separa na Národnom futbalovom štadióne pred 30-tisíc divákmi, tak celosvetovo vyšlo množstvo fresh nahrávok, ktoré by nemali uniknúť tvojej pozornosti. Nižšie nájdeš TOP novinky od interpretov ako 13K, Porsche Boy, NobodyListen a Annet X či Ty Dolla $ign a Kylie Jenner, ktorá vydala svoj debutový track.
V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac.
P. S. Pozri si zoznam najpočúvanejších českých raperov na Spotify a zisti, či scéne kraľuje Yzomandias, Viktor Sheen alebo Calin.
1. 13K – NO.1
Skupina 13K, ktorú tvoria Šmolki a Drako Narco spoločne s dvorným producentom menom Big Sip, vydali 13. októbra nový štúdiový album s názvom NO.1 s 10 trackmi vrátane predtým vydaného videosinglu X.
Duo z Rače nezostalo svojej povesti nič dlžné a na beatoch ušitých na mieru predvádza surový rap, ktorý kombinuje explicitný humor, iróniu a silné osobné výpovede. Okrem chalanov z 13K nájdeš na featoch guapanovu a Adama Oxxa.
Distribúciu LP zabezpečilo vydavateľstvo Universal Music a obal, ktorý odkazuje na legendárny album Bozk na rozlúčku z roku 2007 od skupiny Kontrafakt, je prácou nášho bývalého kolegu Petra Hlavičku, známeho najmä ako Hlava. Ak máš nápočúvaný spomínaný album od piešťanského tria, určite postrehneš aj sampel v poslednom tracku.
Možeš mi len z dálky mávat a pošlem ti vetrom kiss.
Trafil som zase červenú, Šmolki baller never miss.
2. Porsche Boy – F*CK MAKEUP
Rapová scéna na východnom Slovensku v súčasnosti ponúka viac talentovaných interpretov ako západ našej krajiny, pričom medzi našich obľúbencov patrí Porsche Boy, ktorý 15. októbra vydal EP s názvom F*CK MAKEUP.
Novinka vyšla pod hlavičkou labelu WELOVEVERYSIMPLE, trvá približne 10 minút a obsahuje 4 tracky – kvoli tebe, bADBADBAD na feate s WENom, nechaj ma ist a povedz co chces viac. Porsche Boy ukázal opäť skvelý cit pre výber produkcií a vytvoril tracky so silnou emóciou, v ktorých sa možno nájdeš aj ty.
Som i-i-ice cold.
Dosť na to, aby som bol broke.
Neskúšaj to so mnou, woah.
3. NobodyListen feat. Annet X – Tiramisu
Po spoločnom albume KOUKEJ SE MNOU, ktorý vyšiel v roku 2023, predstavujú NobodyListen a Annet X fresh singel s názvom Tiramisu.
Interpreti, ktorí tvoria v súkromí zamilovaný pár, majú medzi sebou výnimočnú hudobnú chémiu, čo cítiť aj z ich najnovšej nahrávky. NobodyListen je v skvelej forme, keď po hite WAGWAN pre Yzomandiasa a Hard Rica, vytvoril ďalší skvelý beat v klubovej atmosfére, ktorý ťa rozhýbe, a Annet predviedla svoj perfektný hlas v kombinácii s jednoduchým textom. Nemáme výhrady.
Spolu můžeme až na měsíc.
Ptám se tebe, no tak kde si?
4. Dave East feat. Key Glock – Met Gala
Dave East patrí medzi najlepších „underground“ raperov v New Yorku a svoje skills naplno ukázal aj na novom albume s názvom Karma 4, ktorý obsahuje 26 stôp vrátane skitov a outra či tracku Met Gala. Práve collab s Key Glockom považujeme za najvýraznejší moment LP, keďže ponúka pohľad oboch interpretov na cestu k úspechu, vďaka ktorému si môžu užívať život.
Started in the basement, then we got up on the roof (roof).
Ridin' with the homies, then I popped up in the coupe (skrrt).
5. Ty Dolla $ign – TYCOON
Dnes, 17. októbra, presne o polnoci vydal nový album tiež Ty Dolla $ign, ktorý minulý rok nahral dve LP s Yem (Kanye West, pozn. redakcie).
Novinka nesie názov TYCOON, obsahuje 15 plnohodnotných trackov a trvá viac ako 40 minút čistého času. 43-ročný umelec z Los Angeles má v zozname viacero zvučných hostí vrátane Travisa Scotta, Young Thuga, Kodaka Blacka či Playboia Cartiho, pričom ako ukážku sme vybrali track DON'T KILL THE PARTY, ktorý vznikol v spolupráci s Quavom a dostal aj videoklip s čierno-bielymi zábermi.
When she walk past me, it's a sight to see (goddamn).
It's a lil' ecstasy, just pace yourself respectfully (G6).
6. Nemzzz – 8PM
Do pozornosti dávame aj HOT novinku z britskej rapovej scény, o ktorú sa postaral Nemzzz. 21-ročný rodák z Manchestru vydal dnes o polnoci track 8PM, ktorý je voľným pokračovaním albumu RENT'S DUE z marca 2025 a jeho suverénnej cesty na absolútny vrchol. Pod nahrávkou s ostrým beatom a úprimným textom je hudobne podpísaný tiež ZEL, ktorý je Nemzzzov dvorný producent.
I from the block though, just like you, they hear me, nah, that's facts.
She called me out, I don't know how, I told her "Babe, relax".
7. Terror Jr feat. King Kylie – Fourth Strike
Ovládne klan Kardashian aj hudobný priemysel? Kylie Jenner a.k.a. King Kylie predstavila tento týždeň svoj debutový track Fourth Strike, ktorý nahrala v spolupráci s popovou dvojicou Terror Jr, a pobláznila internet.
Elektro-popovú nahrávku produkoval KSHMR a uzatvára viac ako dlhoročnú cestu tracku Third Strike, ktorý Terror Jr použili v reklame na produkty od značky Kylie Cosmetics. Mnohí totiž dielo považovali za skladbu globálnej módnej a beauty hviezdy, ale nebolo to tak.
Touch me, baby, tell me I'm your baby.
Write your name all over my body.