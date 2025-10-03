Rozšír svoje hudobné obzory o najnovšie releasy z domova aj zo zahraničia.
Tento týždeň je náš zoznam s TOP hudobnými novinkami o niečo dlhší ako zvyčajne a máš sa na čo tešiť. Okrem očakávaného sólového albumu od Taylor Swift predstavili fresh tracky či videoklipy tiež SIMILIVINLIFE, ktorý sa snaží naučiť, ako byť chlapom, PTK alebo Joey Bada$$, Fred Again.. a Doja Cat.
V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.
P. S. Ak ťa zaujíma, ktorý interpret má v súčasnosti najviac mesačných poslucháčov na Spotify, prečítaj si tento článok. V TOP 10 nájdeš niekoľko prekvapivých mien.
1. SIMILIVINLIFE – Chlap
30. septembra odhalil SIMILIVINLIFE videoklip k tracku Chlap, ktorý nájdeš na poslednom EP s názvom Get Rich or Die Lovin’.
Jediný slovenský člen labelu rychlí kluci má charakteristický prejav, čo potvrdil aj v novinke, ktorú produkovali alyks a D. Kop. Rodák z Košíc v texte hovorí, že sa snaží naučiť, ako byť chlapom, pričom v sprievodnom vizuále, ktorý je dielom Davida Saida, sa pokúša robiť stereotypné „chlapské“ veci – boxovať, strieľať z pištole či zdvíhať činky. Z nášho pohľadu ide o skvelo odvedenú prácu celého tímu.
P. S. Už dnes, 3. októbra, začína turné, v rámci ktorého SIMILIVINLIFE navštívi Košice, Bratislavu, ale aj Prahu a Brno.
Mávaš green flag, red flag, čo sa akurát hodí.
Zabudni na sľuby, malíček si kľudne zlomím.
2. PTK – BIG STEPPER
PTK sa po vydaní albumu Painkillers s Yzomandiasom a následnom koncertnom turné na istý čas stiahol z verejného života, aby pracoval na sólovej nahrávke a svojím fanúšikom predviedol TOP formu.
Novinka s názvom KARAKORAM má naplánovaný dátum vydania na 8. október, pričom ako ochutnávku nám 31-ročný rodák z Chebu posiela track BIG STEPPER s elektrizujúcim videoklipom a úderným beatom, pod ktorým sú podpísaní Getro, Gentle Beatz a ProdBino. Čo sa týka textu, je plný egotripu a Patrik sa venuje najmä ceste za úspechom a veľkým krokom, ktoré urobil vo svojej doterajšej hudobnej kariére. Tešíme sa na album.
Patrik – pravá trapstar, mě neuvidíš v telce (grr).
Tvá hudba – kolotoče, more, zníš jak influencer (ah).
3. Murda Beatz feat. Big Sean & Babyface Ray – Hood Politics
Murda Beatz – jeden z najuznávanejších rapových producentov v posledných rokoch, ktorý je autorom hitov ako Nice For What, Butterfly Effect či MotorSport, tentoraz spojil dva hlasy z rôznych kútov detroitskej scény, aby vytvoril ďalší nezabudnuteľný track.
Big Sean a Babyface Ray nahrali novinku Hood Politics, ktorá ponúka dunivé bicie a syntetizátory s rukopisom hviezdneho producenta v kombinácii s veršami, ktoré vyzdvihujú silné stránky oboch interpretov. Súčasťou je tiež videoklip v réžii Miggyho s výraznými zábermi vlkov či zakrytej americkej vlajky.
I get ten days of work done in one and still make it home for a late dinner.
At the round table and I never kept nobody around me that I ain't made richer.
4. Joey Bada$$ – SUPAFLEE
Americkú rapovú scénu zastupuje aj ďalšia veľká hviezda – Joey Bada$$, ktorý tento týždeň predstavil videoklip k tracku SUPAFLEE z posledného albumu Lonely At The Top.
30-ročný rodák z Brooklynu je v energickej produkcii od kolegu z labelu Kirka Knighta verný svojmu štýlu a v refréne ho dopĺňa speváčka Bri Steves. Vychutnaj si toto trojminútové víťazné kolo Joeyho Bada$$a, ktoré znie tak sebavedome, ako aj vyzerá.
If I had to flex, wouldn't even be a stretch (work).
I just raise the bar and increase my rep (facts).
5. Doja Cat – Stranger
Minulý piatok vydala Doja Cat svoj v poradí 5. sólový album Vie, vďaka ktorému sa posunula v rebríčku najpočúvanejších interpretov na Spotify na 28. miesto, pričom tento týždeň potešila odhaleným videoklipom k tracku Stranger.
Novinka podľa mnohých fanúšikov čoskoro 30-ročnej interpretky zachytáva jej búrlivý vzťah s hercom Josephom Quinnom, ktorý je známy zo seriálu Stranger Things. Doja v krátkom sprievodnom vizuále od režiséra Dave Meyersa stvárňuje nevestu na úteku a odkazuje na kultové filmy ako North by Northwest a Kill Bill.
P. S. Ak chceš vidieť Doju Cat naživo, budúci rok budeš mať jedinečnú príležitosť, keďže v rámci celosvetového turné navštívi aj Európu s najbližšou zastávkou v poľskom meste Krakov.
And God knows you could be stranger than me.
So kiss me like your mirror, eye me like a queer.
Nothing you do could freak me out.
6. Luciano – Memories
Nie je žiadnym tajomstvom, že Luciano je náš obľúbený nemecký raper, a to najmä vďaka svojej schopnosti rozprávať príbehy pútavou, častokrát aj veľmi chytľavou formou. Najnovšie nás o svojom talente umelec s mozambickými koreňmi presvedčil v singli Memories, ktorý produkoval madein2k, a je plný osobných skúseností, smutných emócií a spomienok.
Hatte nicht viel von Love, mein Babe, denn ich wuchs kalt auf, als ich Kind war.
Deshalb manchmal, Babe, mein Blick so kalt, denn ich fühl' meine Kindheit.
7. Fred Again.. feat. Amyl and The Sniffers – you're a star
Britský DJ a producent Fred Again.. spojil sily s austrálskou punkovou skupinou Amyl and The Sniffers, aby predstavili track you're a star, ktorý je remixom nahrávky Big Dreams. Novinku nahrali v auguste po Fredovom sete v Leedse a výsledok nájdeš nižšie – je skvelý.
You're sick of being stuck in the apartment.
Just take a breath and get out of this place.
8. Morgan Wallen – I Got Better
Jeden z najpopulárnejších hudobníkov v roku 2025 sa tento týždeň vrátil k svojmu poslednému albumu I'm The Problem, ktorý vydal 16. mája, aby odhalil videoklip k nahrávke I Got Better.
Kinematografický vizuál v réžii Justina Clougha používa obrazy dopravnej nehody ako metaforu romantického vzťahu, ktorý sa zvrtol a skončil v troskách, pričom Wallen zostal živý po tom, čo sa prevrátil vo svojom pickupe a havaroval.
Mimochodom, album I'm The Problem bol 12 týždňov na vrchole prestížneho rebríčka Billboard 200, čo je jasným dôkazom toho, že country je aktuálne žiadaný žáner. Po vypočutí I Got Better naskočíš na vlnu aj ty.
My friends you hated ain't said one word.
Besides, "You got better since you lost her".
9. Taylor Swift – The Life of a Showgirl
O najväčší globálny hudobný release tento týždeň sa postarala Taylor Swift, ktorá dnes o polnoci vydala svoj 12. štúdiový album The Life of a Showgirl.
Novinku produkovala Taylor Swift s Maxom Martinom a Shellbackom, pričom ide o ich prvý spoločný úplný projekt od LP Reputation z roku 2017. The Life of a Showgirl obsahuje 12 plnohodnotných trackov a medzi hosťami nájdeš len speváčku Sabrinu Carpenter v titulnom singli s rovnomenným názvom.
Swift sa pri tvorbe inšpirovala vlastným životom „za scénou“ počas The Eras Tour v roku 2024, keď zachytila emócie, únavu aj kontrasty, ktoré sprevádzajú to, čo fanúšikovia vidia navonok.
Wait, the more you play, the more that you pay.
You're softer than a kitten, so.
You don't know the life of a showgirl, babe.