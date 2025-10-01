SIMILIVINLIFE vydal prvý klip z posledného EP.
SIMILIVINLIFE vydal v strede septembra EP Get Rich or Die Lovin' a včera večer k nemu vydal prvý klip k songu „Chlap“.
Klip nájdeš na YouTube Rychlík kluků, pod ktorými po novom SIMI vydáva hudbu. V podcaste SIMI povedal, že sa ku chalanom dostal, keď hľadal niekoho, kto by mu robil zvuk na songoch, a narazil na D. Kopa. Neskôr začal každý deň dochádzať z Bratislavy do Brna do štúdia, čo nakoniec viedlo k tomu, že sa tam presťahoval. Keď si s chalanmi uvedomili, že už vlastne všetko robia spolu, navrhli mu, či by sa k nim nepridal – a on to s radosťou prijal.
Ale späť ku klipu, ktorý produkoval a režíroval David Said pod svojou produkciou DVD CULTURE. David pre Refresher prezradil, že klip vznikol minulý štvrtok, hneď na druhý deň po tom, čo sa so SIMIm dohodli. „Finálnu verziu som odovzdával v deň dropu, a to v utorok, takže sme na to mali pár dní,“ prezradil David.
V klipe sa SIMI snaží robiť stereotypicky „chlapské“ veci, ako strieľať z pištole, zdvíhať činky či boxovať, čo sedí ku textu songu.
Raz mám byč chlap, potom chlapec, kto je horší?
/
Furt nie som chlap, keby som, je to ľahšie
„Celý koncept klipu sme dali dokopy spolu so SIMIm a stačil na to jeden call. Inak to išlo samo. Väčšinou, keď si pustím track, už v hlave vidím, ako by to malo vyzerať,“ dodal David.